A desinformação nas redes não apenas ameaça as eleições municipais, mas também corrói a democracia

O Brasil não é apenas a maior democracia da América Latina, mas também uma grande potência em mídias sociais. Aproximadamente 140 milhões dos 212 milhões de cidadãos do país são usuários regulares das redes sociais. Quase dois terços da população está no Facebook e cerca de um terço dos brasileiros usa o Instagram. O Brasil também está entre os cinco principais países em número de usuários no Twitter e no YouTube, e as inscrições no TikTok estão crescendo. No Brasil, como em outros países, as eleições são profundamente influenciadas pelo que se passa dentro dessas câmaras de eco. A maioria dos candidatos são usuários ativos de diversas redes sociais e as opiniões dos brasileiros são cada vez mais moldadas online. Criando um ambiente propício para a rápida difusão de desinformação.

As eleições presidenciais de 2018 foram marcadas pela desinformação e entrincheiramento das divisões políticas no Brasil, tanto online quanto offline. Campanhas no Facebook e disparos em massa em ferramentas criptografadas como o WhatsApp serviram como importantes catalizadores. Os brasileiros rapidamente se dividiram em vários campos, incluindo partidários radicais de Bolsonaro e uma oposição dispersa que se estende pelo centro e pela esquerda. Grupos com ideias semelhantes ainda estão isolados uns dos outros online, mas os fracassos do governo em administrar a pandemia de Covid-19 pode ter ajudado a empurrar a população para o centro.

A mídia social é o principal campo de batalha no qual os políticos mobilizam suas multidões digitais para obter vantagens políticas. No Rio de Janeiro, durante o primeiro turno das eleições, o atual prefeito Marcelo Crivella, que é apoiado pelo presidente, usou as redes sociais para atacar seus rivais, incluindo Eduardo Paes, ex-prefeito. Crivella e Bolsonaro são adeptos da mobilização de seguidores em prol de sua causa: entre 9 e 21 de outubro, houve cerca de 3.400 postagens difamando Paes no Facebook, em grupos públicos e em perfis verificados. Essas postagens geraram mais de 1 milhão de interações e 4,2 milhões de visualizações. Crivella e Eduardo Paes agora disputam o segundo turno, no dia 29 de novembro.

Enquanto isso, em São Paulo, a campanha do candidato a prefeito de direita Celso Russomano compartilhou um vídeo no WhatsApp acusando falsamente o candidato de esquerda Guilherme Boulos de ser o responsável pelo desabamento de um prédio ocupado irregularmente há vários anos. Isso não pareceu ajudá-lo – Russomano perdeu para Boulos no primeiro turno, apesar do apoio de Bolsonaro. De acordo com a agência de verificação Aos Fatos, das 44.052 postagens no Facebook relacionadas às eleições municipais na última semana de outubro, 4.675 foram consideradas “fake” e 2.492 dessas foram postagens atacando Boulos.

Embora a desinformação nas redes seja generalizada, isso não significa que seja tolerada. Depois de surgirem relatos de abusos no Facebook e WhatsApp durante as eleições presidenciais de 2018, o estado brasileiro interveio. Especificamente, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Fake News expôs o chamado “gabinete do ódio”, supervisionado por Carlos Bolsonaro. O gabinete do ódio supostamente conduziu uma ampla rede de canais de fake news, blogs de direita e perfis de mídia social, espalhando desinformação agressivamente e ameaçando oponentes, inclusive via Facebook, Instagram, YouTube e WhatsApp.

Previsivelmente, os alvos do gabinete de ódio incluíam jornalistas de esquerda, políticos da oposição, artistas e meios de comunicação independentes e críticos de Bolsonaro. A Polícia Federal também iniciou uma investigação paralela para descobrir o responsável por organizar e financiar manifestações contra o Supremo Tribunal Federal. Novamente, o filho do presidente e vários assessores próximos ao presidente foram apontados como os prováveis culpados. As investigações estão em andamento e vêm identificando vários financiadores dessas campanhas.

Alguns tuítes destacam o tipo de desinformação que disseminada:

E também existem estes exemplos:

1- A deputada Carla Zambelli, defensora fervorosa de Bolsonaro, publicou um vídeo em que comenta sobre a reunião ministerial de Bolsonaro, divulgada pelo STF. Zambelli manda uma mensagem de apoio às opiniões extremistas de Bolsonaro sobre a pandemia e a defesa ao porte de armas, apresentadas durante a reunião. Zambelli também convoca apoiadores de Bolsonaro para participar de um protesto em defesa do presidente e pede que policiais desrespeitem ordens superiores e não interrompam as manifestações..

2- O deputado Eduardo Bolsonaro insinua que as eleições dos EUA foram fraudadas pela esquerda e pede aos seus apoiadores que prestem atenção ao que pode acontecer durante as eleições municipais de 2020::

3- O general da reserva Augusto Heleno, ministro-chefe do GSI, acusa falsamente a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) de coordenar o site defundbolsonaro.org, afirmando que defundbolsonaro.org tem como objetivo divulgar fake news sobre o presidente e acusá-lo falsamente de crimes ambientais.