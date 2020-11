Para Donald Trump, sua derrota será uma fake news

"O súdito ideal do governo totalitário não é o nazi convicto ou o comunista convicto, mas pessoas para quem a distinção entre fato e ficção e a distinção entre o verdadeiro e o falso já não existem mais."

Hanna Arednt, As origens do totalitarismo

Donald Trump se conecta emocionalmente com uma parte importante dos americanos porque ele parece autêntico, real para eles. Ele se parece com o que eles são. Se você lhes perguntar, muitos dirão que, por ser um homem de negócios, ele diz a verdade, ao contrário dos políticos, que sempre dizem mentiras. Ele diz o que pensa, ele é honesto, dizem eles. E Trump grita em seus comícios: "Olhe para aqueles políticos mentirosos e corruptos. Eu não sou como eles. Eu não sou um político e vocês sabem disso".

E é sobre este ataque direto à política e sobre a morte da verdade que ele construiu seu legado populista, que se resume a isso: "Diga-lhes o que eles querem ouvir e depois faça o que é melhor para você e seus negócios". Essa é a ética empresarial inescrupulosa e individualista compartilhada por tantos de seus compatriotas. Os Estados Unidos não são uma nação, são um negócio, eles pensam. É nisso que concordam com Trump.

Assim, sua presidência vem baseando-se não em governar, ou seja, em buscar as soluções mais favoráveis e duradouras para o maior número de pessoas, mas em fechar negócios. É um jogo de soma zero: nós ganhamos, eles perdem. Sua foto favorita é aquela em que ele exibe orgulhosamente um contrato (geralmente um decreto) com sua ornamental assinatura estampada, rodeado pelos sorridentes e satisfeitos beneficiários do negócio, principalmente lobistas de todos os tipos, que prosperam bajulando o presidente.

Manipular a realidade

Desde o início, Trump construiu sua presidência sobre a manipulação da realidade que não lhe convém, ou que simplesmente não o satisfaz. Ele começou sua carreira política teorizando que o ex-presidente Barack Obama não nasceu nos Estados Unidos e, portanto, era um presidente ilegítimo. Ele foi tão insistente que Obama foi forçado a mostrar publicamente sua certidão de nascimento. Mas Trump nunca se retificou.

E assim, embora fosse bastante evidente que na sua festa de posse havia muito menos gente do que na de Obama, ele determinou que isso era humilhante e, portanto, não era verdade. Ele estava respondendo a uma construção da mídia hostil, fabricantes de notícias falsas, como ele repetiu incessantemente durante estes quatro anos. Seu porta-voz afirmou que a mídia mentiu sobre quantas pessoas participaram da inauguração e que eles, a Casa Branca, tinham "fatos alternativos". Não importa se a realidade científica prova o contrário. O pesadelo de George Orwell virou realidade.

Como a crítica literária do New York Times Michiko Kakutani apontou recentemente em seu livro "A Morte da verdade", na distopia descrita no romance "1984", a palavra 'ciência' não existe porque o método do pensamento empírico, no qual todos os avanços científicos do passado se baseiam, representa uma realidade objetiva que ameaça o poder do Big Brother de determinar o que é verdadeiro e o que não é.

Assim, toda sua presidência tem girado em torno de desacreditar a verdade quando esta não se ajusta a seu interesse. Seu método é atacar sistematicamente a mídia não alinhada a ele e construir os fatos alternativos que se encaixam em sua retórica. É por isso que Trump agora ameaça rejeitar uma possível derrota e desafiar os resultados. Essa é a maior ameaça das eleições de hoje.