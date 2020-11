Apesar da derrota eleitoral da extrema-direita, a esquerda continua fraca – mas reage

O presidente Jair Bolsonaro não foi derrotado nas eleições municipais do último domingo (15). Mas os resultados mostram que o Brasil não é o mesmo que o elegeu em 2018, quando optou pela retórica antissistema. Hoje, o brasileiro opta pela velha política – uma política neoliberal de centro-direita, enquanto a esquerda continua morosa, mas dá sinais de reação.

Dos 13 candidatos a prefeito apoiados por Bolsonaro, apenas quatro elegeram ou foram para o segundo turno do dia 29 de novembro. Em capitais, apenas dois seguem na disputa: Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro, e Capitão Wagner, em Fortaleza.

No Rio, as pesquisas mostram Crivella – atual prefeito – com apenas 29% das intenções de voto no segundo turno. Já na capital do Ceará, o candidato de Bolsonaro ficou em segundo com 33,3% dos votos – não muito distante dos 35,7% de José Sarto do PDT. No entanto, a terceira colocada, Luizianne Lins do PT, que obteve 17% dos votos, oficializou seu apoio a Sarto, o que dá uma grande vantagem ao candidato que concorrerá contra a opção bolsonarista.

Além disso, dos 69 candidatos que carregaram o nome “Bolsonaro” nas urnas, apenas o filho do presidente, o vereador Carlos, teve sucesso e ainda assim com 30% de votos a menos do o que conquistou em 2016 – quando o pai era apenas deputado federal.

Se Bolsonaro perdeu, a esquerda ganhou?

A incapacidade de Bolsonaro de transferir voto para seus candidatos não indica um recuo da direita no Brasil. O que os números do primeiro turno mostram é que quem venceu a extrema-direita nas eleições municipais não foi a esquerda, mas sim a direita moderada – o conhecido “centrão”.

Se em 2018 os brasileiros foram às urnas munidos de votos antipolítica e anti-establishment, dois anos mais tarde eles optaram pelo retorno ao tradicional. Os partidos que dominaram os pleitos deste ano são o MDB, PP, PSD, DEM e PSDB, todos de centro para a direita. Nessa ordem, foram essas as legendas que elegeram o maior número de vereadores no primeiro turno.

Entre os partidos vitoriosos, o DEM merece destaque, tendo eleito três prefeitos de capitais ainda no primeiro turno. Vale frisar que o DEM é o partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que cresceu durante a pandemia como uma oposição a Bolsonaro. O fortalecimento do DEM em 2020 é mais um indicativo de que o brasileiro está caminhando da extrema-direita para o centro.

Como fica a esquerda?

Do outro lado do espectro político, o partido com melhor desempenho foi o PDT, de centro-esquerda, que ficou em sexto no número total de vereadores eleitos no último domingo, com 3.375 – uma queda em relação aos 3.769 que elegeu em 2016. O PDT também representa o partido de esquerda com maior sucesso nas disputas à prefeitura no país, elegendo 307 candidatos no primeiro turno, um número 8% menor que o de 2016. No entanto, a legenda ainda pode conquistar duas vitórias importantes em Fortaleza e em Aracaju, onde seus candidatos são os favoritos para o segundo turno.