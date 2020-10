Eleição nos EUA: os latinos tendem a ser democratas, mas Biden não pode tomar seu voto como certo

Mas não por muito. No Texas, quase 38% dos latinos apoiam o Trump enquanto 48% apoiam o Biden, o que representa um aumento em relação aos 32% dos latinos que votaram no atual presidente em 2018. Além disso, também é mais do que John McCain e Mitt Romney, os dois candidatos republicanos anteriores, foram capazes de alcançar.

Na Califórnia, 30% dos latinos pretende votar no Trump, de acordo com o Pew Research Center. Ao contrário do Texas, um significativo 63% disse que votará em Biden, o que não é surpreendente considerando que a Califórnia é um dos "estados azuis".

O que realmente importa

O que estes números nos mostram é que os latinos nos EUA são geralmente moderados. Em seu livro “Hispanics and the Future of America” (Hispânicos e o futuro dos EUA), Louis DeSipio argumenta que, apesar da cultura conservadora e religiosa de muitos latinos, questões como o aborto, a pena de morte e os papéis tradicionais de gênero – questões comumente relacionadas à retórica republicana – raramente motivam o engajamento político do grupo.

Questões como educação e serviços sociais são os que tradicionalmente asseguram a lealdade de muitos latinos ao Partido Democrata, especialmente os de ascendência mexicana e porto-riquenha, ele continua. Estes grupos tendem a favorecer um papel amplo do governo, que é frequentemente acompanhado por sua disposição de pagar impostos mais altos para financiar os serviços governamentais, observa DeSipio.

Para os latinos, políticas vêm antes da auto-identificação ideológica. E, para muitas comunidades dentro desses grupos, a assistência e os programas do governo têm sido vitais.

Como mostra uma pesquisa do Pew Research Center de setembro, a questão que mais preocupa os latinos em 2020 é a economia, seguida pelo sistema de saúde e a pandemia da Covid-19. Oito em cada dez votantes latinos classificaram a economia como muito importante para suas decisões nas próximas eleições. Eles também expressaram maior preocupação com a saúde do que a população votante em geral, com 76% dos eleitores latinos classificando-a como muito importante contra 68% dos eleitores em geral. O mesmo aconteceu com o surto de coronavírus, com 72% vs. 62%.

O aborto, em comparação, foi tido como muito importante por apenas 48% das mulheres latinas, uma porcentagem que caiu para 36% entre os homens latinos, de acordo com a mesma pesquisa.

Por que os latinos são ambíguos sobre Biden, mas 'sentiram o Bern'?

No início deste ano, durante as primárias, os latinos ajudaram a levar Bernie Sanders, um senador branco de 79 anos, de Vermont, à vitória em estados improváveis, particularmente no sudoeste. Os latinos também fizeram as maiores doações políticas a Sanders, dentre todos os candidatos democratas.