O FMI impõe mais austeridade ao Equador, embora pregue o contrário

Enquanto o mundo se encontra no meio da pior crise em um século, Georgieva, juntamente com o economista-chefe do FMI, desenvolveu um plano para uma recuperação inclusiva que defendia políticas que apoiassem uma recuperação inclusiva, rica em empregos e contra a austeridade. O FMI também publicou pesquisas promovendo os benefícios do investimento público.

Entretanto, o programa de empréstimos para o Equador inclui as mesmas políticas fracassadas do passado: austeridade, cortes nos investimentos públicos, supressão de salários, privatização e desregulamentação. Frases como "proteger os mais vulneráveis" aparecem nos documentos juntamente com as políticas que dificilmente alcançarão esse objetivo.

Para piorar a situação, de acordo com a própria descrição do FMI, o programa procura "avançar a agenda de reformas estruturais iniciada sob o [acordo] anterior". O acordo do ano passado desmoronou após violentos protestos e rejeição do povo equatoriano.

A principal exceção no novo empréstimo é permitir alguns gastos adicionais temporários relacionados à Covid-19, o que dificilmente compensará os cortes anteriores nos gastos com saúde que ocorreram sob a supervisão do FMI. Não há reconhecimento do FMI de como esses cortes prejudicaram gravemente a capacidade do Equador de administrar a pandemia de Covid-19.

Austeridade ainda está no cerne do novo acordo, com o FMI exigindo rápida consolidação fiscal através de aumentos de impostos, principalmente na forma de impostos sobre vendas, e cortes de gastos visando diretamente o investimento público e os trabalhadores do setor público.

O programa de reforma estrutural segue a receita típica do Consenso de Washington de "remover a rigidez salarial e de preços, melhorando a confiabilidade e a eficiência do setor energético e dos mercados de capitais". O acordo também levou o Equador a estabelecer uma legislação para facilitar as parcerias público-privadas, apesar das crescentes evidências de que estas frequentemente resultam em serviços de menor qualidade e mais caros.

O novo programa de empréstimos visa os trabalhadores equatorianos, com o objetivo explícito de baixar seus salários. O FMI afirma que isso "impulsionará a competitividade". Os trabalhadores do setor público são visados diretamente: o programa exige uma "racionalização das despesas salariais" a ser realizada através de demissões e cortes salariais. Para aqueles do setor privado, a "reforma trabalhista" visa colocar os trabalhadores em uma posição precária e diminuir ainda mais seus salários.