A esquerda é responsável pela política da pós-verdade?

Após as decepções dos anos 60 e a destruição do assentamento pós-guerra dos anos 70, a esquerda procurou conforto no pós-modernismo, o que parecia fornecer uma forma de proteger as crenças socialistas do crescente sucesso material da direita. Como o filósofo pós-moderno Richard Rorty disse em seu livro Contingency, Irony, and Solidarity (Contingência, ironia e solidariedade), "Qualquer coisa pode parecer boa ou ruim, importante ou sem importância, útil ou inútil, ao ser redescrita", de modo que não há necessidade de dar continuidade à árdua tarefa de justificar essas crenças.

Em particular, não há necessidade de se envolver em conversas com seus oponentes, uma vez que, como Rorty coloca através de um exemplo pouco convincente, "não há como ‘refutar’ um (...) nazista que favoreceria sua própria eliminação caso ele próprio fosse judeu", uma afirmação particularmente tola que confunde os acidentes de persuasão com a questão da verdade.

No entanto, nesta leitura, envolver-se com qualquer pessoa que ainda não esteja de acordo com você é uma ilusória perda de tempo. Nazistas e anti-Nazistas habitam mundos diferentes e jogam jogos de regras diferentes. Eles não conseguem se comunicar porque simplesmente não conseguem entender as reivindicações uns dos outros, então – para mudar de exemplo – não é de se admirar que as pessoas que não são socialistas não sejam receptivas a argumentos socialistas. Não vale a pena se envolver com tais pessoas, pois as diferenças de perspectiva política são suficientes para garantir que tais diferenças nunca possam ser superadas.

Mas ao aceitar a insistência pós-moderna de que abandonamos qualquer coisa tão ingênua como a verdade, a esquerda entrou em um beco sem saída, cavou um buraco do qual está apenas agora emergindo lentamente. Inevitavelmente, neste buraco, os debates se tornaram cada vez mais internos e mutuamente destrutivos, já que não podia haver debate com pessoas cuja visão de mundo fosse diferente e cuja linguagem constituía uma prática separada e estancada.

Como resultado de se libertar da necessidade de justificar seus princípios, a esquerda pagou um preço altíssimo, pois se não tem tal necessidade, então a direita também não tem. Um efeito do luxúria da esquerda na virada pós-moderna foi ceder espaço intelectual ao neoliberalismo, que não cometeu tal erro e que aproveitou devidamente a oportunidade para atacar o relativismo da esquerda. Em suma, a direita entrou onde a esquerda tinha medo de pisar. Como Norman Geras memoravelmente apontou em seu ensaio publicado na New Left Review, "Language, truth and justice" (Linguagem, verdade e justiça), "Se não há verdade, não há injustiça".