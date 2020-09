Filha da floresta, líder indígena luta por justiça na Amazônia peruana

No domingo 31 de agosto de 2014 – a última vez que Diana viu o pai -, ele viajou até a comunidade nativa de Apiwxta, no lado brasileiro da fronteira, no estado do Acre, para encontrar dirigentes locais que tinham se unido à luta de Saweto contra o tráfico ilegal de madeira. Antes de partir, passou na casa da filha para pegar algumas hélices para sua peque peque, uma pequena embarcação que leva o nome do barulho que sai do motor.

Diana deu a ele uma garrafa de masato – uma bebida tradicional da Amazônia, preparada à base de mandioca fermentada – com a certeza de que se reencontrariam, no máximo, na sexta-feira da semana seguinte. Naquela manhã, lembra, o pai parecia ansioso. Pouco antes de se despedir, ele disse uma frase que ecoaria o dia inteiro na cabeça da filha: “Se acontecer alguma coisa comigo, cuide da sua mãe, dos seus irmãos, e continue a luta”.

A morte de Jorge Ríos Pérez deixou mais que uma viúva, Ergilia Rengifo López. Nove irmãos ficaram sem o chefe da casa – um deles tinha apenas um mês de vida. Foi assim que Diana – a mais velha – assumiu sua missão: transformou-se em líder na busca por justiça pelos assassinatos do pai e dos outros dirigentes e na defesa da antamiki (floresta amazônica).

Resistência ashéninka

Saweto é uma pequena comunidade indígena peruana próxima à fronteira com o Brasil. Chegar até lá demanda uma semana de barco saindo de Pucallpa, capital da região de Ucayali - o Peru é dividido em regiões com governos próprios, o equivalente aos estados no Brasil. Nesse território de 77 mil hectares reconhecidos pelo Estado peruano, crescem árvores de madeiras valorizadas no mercado: cedro, mogno e shihuahuaco, esta última uma espécie de grande porte ameaçada pelo corte indiscriminado e, no Brasil, equivalente ao "cumaru".

Não é rara a presença de madeireiros ilegais por essas matas. Assim como também não eram incomuns as ameaças ao pai de Diana e aos outros três dirigentes assassinados com ele - Edwin Chota Valera, Leoncio Quintísima e Francisco Pinedo.

Desde que eles morreram, Diana enfrenta sucessivos entraves na busca pelos responsáveis do crime, além de evasivas das autoridades que deveriam comandar a investigação. Isso já tinha acontecido antes, com as denúncias feitas por Edwin Chota Valera, ex-chefe ashéninka da comunidade. Seis anos atrás, ele iniciou uma batalha jurídica em que pedia uma investigação sobre a ação dos madeireiros ilegais em Saweto. As autoridades de Ucayali sabiam que os criminosos rondavam a comunidade, mas só iniciaram as diligências depois que os assassinatos ocorreram.

Ainda assim, um relatório da associação peruana de jornalismo investigativo OjoPúblico expôs uma série de irregularidades na investigação. Segundo o material “Saweto: A violência da impunidade na Amazônia”, produzido pela OjoPúblico, os agentes não levaram em conta as informações apresentadas pelos líderes locais como base da denúncia – entre elas, fotos dos envolvidos no desmatamento e as coordenadas de onde eles agiam. Além disso, durante quatro anos, as autoridades ignoraram o depoimento de uma testemunha sobre a identidade dos autores intelectuais e materiais dos assassinatos.