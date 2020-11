Guaidó propõe afastar-se se Maduro renunciar para permitir eleições livres e justas

Mas o tempo não está do lado de Maduro. A cada dia, Maduro usurpa mais funções; ele não tem um país que o reconhece, nem um empréstimo adicional, não tem uma maneira de resolver a crise de combustível. Não consegue nem mesmo colocar gasolina nos carros na Venezuela, nem consegue transportar a safra que nossos camponeses semeiam.

Essa é a dura realidade.

Na Venezuela, nem o governo em exercício ganha, porque Maduro ainda está no poder. Essa é nossa variável de sucesso, para conseguirmos a transição enquanto atendemos a emergência, visualizamos a crise. Enquanto nós resistimos. Portanto, posso afirmar que enquanto Maduro prevalecer, toda a Venezuela perderá. A única possibilidade de vitória para a nação e para a região é uma transição democrática.

Há uma tentação. Devo dizer em voz alta: permitir que os países se acostumem a viver com o ditador. Já vimos isso em outras nações, em outras regiões. Isso seria uma infelicidade.

JZ: Houve, não faz muitos anos, um momento em que o governo venezuelano tinha dinheiro para doar. Hoje a Venezuela não produz petróleo. De onde vem o dinheiro que o governo maneja?

JG: Primeiro, brevemente, alguns indicadores: 75% de contração do Produto Interno Bruto, ou seja, a destruição da economia. A inflação é calculada em milhões. O poder de compra não existe. De acordo com as Nações Unidas, viver com menos de 1,90 dólares por dia significa viver em pobreza extrema. Aqui, o salário mínimo mensal é de 2 dólares, por causa da corrupção, por causa da ineficiência. Eles investiram 300 bilhões de dólares na indústria petrolífera venezuelana e a levaram à falência. A Venezuela foi o quarto país do mundo que mais investiu em sua indústria petrolífera nos últimos 12 anos. O primeiro, se não estou enganado, são os Estados Unidos, depois a Rússia, seguido da Arábia Saudita. Esses países duplicaram sua produção de petróleo no mesmo período de investimento. A Venezuela passou de quase 3 milhões de barris por dia para 300 mil. O que aconteceu com o dinheiro? Foi roubado.

Do que vive hoje a ditadura? De uma economia quase paralela, do ouro extraído do sul da Venezuela, que podemos classificar como ouro de sangue, em um paralelismo com o que foi o conflito diamantífero na África Oriental. Tem as mesmas características: financiamento de grupos irregulares, tráfico de pessoas, contrabando de armas, lavagem de dinheiro, ecocídio, etnocídio com o deslocamento de mais de 20 comunidades indígenas na região do Arco Mineiro (do Orinoco).

É assim que a ditadura se sustenta, além dos mais de 300 mil barris de petróleo, aproximadamente, que ainda consegue extrair.

JZ: Quando você vive uma realidade como a venezuelana, a primeira coisa que se perde é a verdade. E quando você perde a verdade, o que emerge é um cenário de fofoca, de comentários, de meias verdades. Um desses boatos afirma que há conversas confidenciais entre o setor de Guaidó e o governo. Obviamente, não estou lhe pedindo que me dê detalhes, mas isso é verdade?

JG: Neste momento, não há conversas. Não há porque a ditadura vem usando esses mecanismos para esquivar-se de qualquer resolução.

Concordo 100% com essa expressão de que uma das primeiras vítimas de uma ditadura é a verdade, e também o uso da linguagem. Hoje, na Venezuela, falar de negociação ou de diálogo é feio, está mal visto. É o principal mecanismo de resolução de conflitos, mas a ditadura manipulou tanto o conceito, que hoje parece errado se referir à negociação.

Nunca negamos essa possibilidade. Tanto é assim que participamos da mediação norueguesa. A ditadura infelizmente se levantou da mesa e fugiu, usando as sanções como desculpas. Apresentamos uma alternativa, mas não houve nenhuma resposta. Nós estaremos presentes para qualquer mecanismo de resolução de conflitos.

Evitamos usar a palavra negociação ou diálogo, para não sermos mal compreendidos em casa. Mas hoje o apoio à negociação é muito claro. A Europa, os Estados Unidos, a OEA, a Colômbia, o Brasil, a Coreia do Sul e o Japão, todos apoiam. Eleições presidenciais e parlamentares livres, com garantias para todos os setores que desejem participar deste processo.

JZ: O resultado das eleições nos Estados Unidos tem algum significado para sua visão política do futuro?

JG: Os Estados Unidos decidirão de maneira soberana o que querem. Devo agradecer à administração do presidente Donald Trump pelo apoio que recebemos, apoio que é bipartidário. Temos um relacionamento muito bom no Senado. E ainda, devo dizer, Maduro não só tem um problema com a Casa Branca, com o Senado, como também tem problema com um poder independente, que é o Judiciário, com uma ação por tráfico de drogas e terrorismo.

Tenho certeza de que ninguém se sente confortável em ter um traficante de drogas como vizinho, muito menos um criminoso contra a humanidade, ou alguém que tenha diminuído a condição humana em tamanha medida.

Imagine o desespero de alguém que prefere sair de sua casa, desligar tudo, pegar uma mochila com o que encontrar à mão, pegar seu filho nos braços e sair caminhando milhares de quilômetros. Como deve ser imenso o desespero que alguém sofre a ponto de preferir isso a ficar e lutar mais um dia. É por isso que convido o mundo livre a refletir sobre a destreza com a que agem os autoritarismos, com aparelhos de propaganda sempre despertos. Assim, as democracias muitas vezes dão um passo atrás.

JZ: As principais vítimas desta crise política, social e econômica são os cidadãos venezuelanos. Parece que muitas pessoas perderam o horizonte de vista e não têm esperança, só pensam na sobrevivência. Como devolver a essas pessoas, a essa maioria, a esperança em outra Venezuela?

JG: Bem, eu tenho boas notícias para você, José. Neste momento, há centenas de pessoas nas ruas protestando. Isso mostra a dignidade humana, sua resistência, tolerância, não sua maldade; pelo contrário, mostra que o povo está se segurando em prol de futuro.