Os herdeiros do sofrimento colonial na Guatemala

"Com perfeito direito os espanhóis imperam sobre esses bárbaros do Novo Mundo e ilhas adjacentes, os quais em prudência, inteligência, virtude e humanidade são tão inferiores aos espanhóis como as crianças são inferiores aos adultos e as mulheres aos varões, havendo entre eles tantas diferenças como a que existe entre as pessoas cruéis e inumanas e aquelas piedosas, entre aquelas extremamente intempestivas e as contidas e moderadas e, enfim, entre os macacos em relação aos homens." É assim que Frei Juan Ginés de Sepúlveda, famoso cronista do século 16, escreveu em seu “Tratado sobre as causas justas da guerra contra os índios”.

O mundo descrito no tratado já se foi. Quase 500 anos se passaram desde a conquista das Américas. No entanto, as palavras do Frei Ginés perduraram, marcando profundamente a história da Guatemala. Nos séculos seguintes, as elites promoveram a ideia de uma raça superior. Já no século 19 surgiu uma frase que é comum ainda hoje: "Melhorar a raça" – uma celebração da ancestralidade europeia que ao mesmo tempo deixa uma mensagem clara: quanto menos "indígena", melhor.

O Estado guatemalteco levou essa frase muito a sério. Durante o restante daquele século e a primeira metade do seguinte, uma distribuição extremamente desigual de riqueza, trabalho forçado e violência patrocinada pelo Estado fizeram parte da vida diária dos povos indígenas. A opressão fez explodir a Guerra Civil da Guatemala, um dos conflitos mais longevos de toda a América Latina, que resultou no genocídio de 200 mil maias e em 1,5 milhão de deslocados internos.

Apologistas e nacionalistas desinformados não hesitarão em refutar que essas tragédias ficaram no passado. Dirão que, desde a assinatura dos Acordos de Paz nos anos 1990, a Guatemala se tornou um país de igualdade, onde os pobres são pobres porque querem. Por outro lado, os ativistas de direitos humanos temem que o sistema que deu origem a essas tragédias nunca mudou, apenas se adaptou.

Quem está certo? Considere o seguinte: em 2020, cerca de 6,5 milhões de pessoas se identificam como indígenas na Guatemala. Pelo menos 79% delas vive na pobreza (duas vezes mais do que não indígenas, ou "ladinos"), pelo menos 35% sofre de insegurança alimentar e, apesar disso, o gasto público para esta população é menos da metade do que para os ladinos. A Guatemala tem 257 mil deslocados internos, 100 mil emigrantes anuais e as taxas de mortalidade materna e infantil mais altas na região. Dentre essas populações, a grande maioria das pessoas afetadas é indígena.

Tudo isso antes da Covid-19.