Ativistas ambientais indígenas conquistam importante vitória no Equador

A casa comunitária em San Isidro, nos Andes centrais do Equador, havia sido especialmente decorada para uma ocasião importante. Na parede externa, uma grande bandeira ostentava o arco-íris que celebra a organização indígena regional, Movimento Indígena e Camponês de Cotopaxi (MICC). No chão, do lado de fora, uma fogueira crepitava no centro de uma espiral cerimonial de flores roxas brilhantes. A ocasião: um encontro com líderes da Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador (CONAIE).

Na agenda: estratégias de como as comunidades indígenas de todo o país podem colaborar para proteger as paisagens sagradas e defender os direitos coletivos – trabalho com o qual os habitantes de San Isidro estão engajados há muito tempo. Dois dias depois, em 20 de novembro, eles comemoraram um marco em sua campanha e uma importante vitória do ativismo ambiental indígena em todo o país.

Após anos de organização e campanha, o diretor-regional do Ministério do Meio Ambiente e Água confirmou o pedido da comunidade: a terra que possuem coletivamente é agora formalmente reconhecida como Área de Proteção Hídrica (APH). Essa vitória não apenas oferece novos níveis de recurso legal, mas também cria um modelo a ser seguido por outras comunidades em sua tão necessária proteção de ecossistemas únicos.

Os habitantes de San Isidro têm trabalhado incansavelmente para conservar uma área que cobre 1071 hectares das montanhas de páramo de alta altitude. Um ecossistema pantanoso encontrado apenas nas terras dos Andes do norte, o páramo é de grande importância, tanto localmente dentro do ciclo hidrológico quanto globalmente em termos de mudança climática. Ao absorver as chuvas, filtrar a água e depois liberá-la gradualmente em inúmeros riachos e rios, as terras do páramo são a fonte de aproximadamente 85% da água utilizada em todo o Equador para beber, gerar energia hidrelétrica e irrigação agrícola. Estudos recentes também confirmaram os impactos globais de um páramo saudável que atua como um sumidouro de carbono e, portanto, ajuda a regular os padrões climáticos mais amplos.