A OEA deixa passar outra oportunidade de combater a pandemia de repressão nas Américas

Durante a 50ª Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), realizada em outubro, os Estados membros decidiram sobre as políticas e ações que vão nortear o fórum multilateral no próximo ano.

Como a Anistia Internacional vinha alertando, esta Assembleia representava a oportunidade para que os países que a compõem centrassem suas atuações no quesito dos direitos humanos e assim, entre outras coisas, condenassem energicamente as medidas repressoras adotadas por alguns países do hemisfério americano para combater a pandemia de COVID-19.

O emprego de medidas repressivas não é novidade em nosso continente. Na carta aberta que divulgamos na ocasião desta Assembleia Geral, que foi acompanhada por uma projeção multimídia sobre a fachada do edifício principal da OEA, denunciamos como as medidas repressivas tomadas durante a pandemia foram uma continuidade do que já havíamos presenciado antes no continente. Em países como Chile e Nicarágua, testemunhamos medidas repressivas que acabaram em graves violações dos direitos humanos, inclusive crimes do direito internacional, cometidos com o objetivo de calar aqueles que se manifestavam para fazer reivindicações sociais.

Durante os primeiros meses da pandemia pudemos observar que medidas de caráter repressivo foram adotadas em países como El Salvador, Paraguai e Venezuela sob o pretexto de combater a pandemia. Em relação a essas medidas, a Anistia Internacional constatou que o panorama era pouco promissor: dezenas de milhares de pessoas foram confinadas em centros de quarentena administrados pelo Estado sob custódia policial ou militar.

As pessoas confinadas nesses centros não foram informadas de antemão por quanto tempo ficariam confinadas, nem contaram com garantias de procedimentos judiciais que assegurassem a legalidade de sua detenção. Vale destacar que, segundo os padrões internacionais de direitos humanos, essa situação pode representar uma detenção arbitrária.