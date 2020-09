Moreno vs. Correa: a batalha pela democracia no Equador

O presidente do Equador Lenín Moreno e seus aliados têm feito todo o possível para impedir que o ex-presidente Rafael Correa e seu movimento político voltem ao poder. Para atingir esse objetivo, o atual governo perseguiu oponentes e proibiu candidatos de concorrer. O autoritarismo de Moreno, até agora, passou despercebido internacionalmente. Com as eleições marcadas para fevereiro de 2021, é crucial que a comunidade internacional esteja atenta às persistentes tentativas do governo equatoriano de perverter o curso da democracia.

A principal estratégia do governo de Moreno foi tentar impedir o próprio Correa de ser candidato nas eleições de fevereiro de 2021. O legado de Correa de redução da pobreza e da desigualdade e crescimento econômico, em seus dez anos de mandato (2007-2017), significa que ele e o movimento político que criou ainda têm amplo apoio popular e representam a maior ameaça ao novo pacto de elite que Moreno consolidou meticulosamente. Moreno havia sido eleito inicialmente com uma plataforma de continuidade com a "Revolução Cidadã" de Correa. Uma vez no poder, no entanto, Moreno surpreendeu o Equador e o mundo ao orquestrar uma reversão política dramática. Em seguida, prometeu reprimir o correismo e desfazer dez anos de políticas sociais e econômicas de Correa.

Em fevereiro de 2018, após meses de ataque implacável e fortemente orquestrado por parte da mídia ao legado do ex-presidente, Moreno organizou e venceu um referendo para introduzir limites de mandato. Em um ano, a popularidade de Moreno despencou, diminuindo em mais de 50%. Mas na pequena janela de oportunidade que sua lua de mel política lhe proporcionou, o projeto político de Moreno foi capaz de cumprir seu objetivo principal: impedir que Correa se candidatasse à presidência de uma vez por todas.

Em junho de 2020, Correa anunciou sua intenção de concorrer à vice-presidência nas próximas eleições. A presença de Correa nas urnas sem dúvida aumentaria o potencial eleitoral de seu movimento e representaria uma clara ameaça para Moreno e sua aliança conservadora. Antecipando isso, Moreno já havia resolvido que sua opção mais segura seria banir Correa da política equatoriana para sempre.

Perseguição a Correa

A única maneira de garantir isso era por meio de uma forma claramente agressiva de judicialização da política ou "lawfare", inspirada em ataques judiciais contra adversários políticos em outras partes da América Latina, como no caso contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Brasil. Para levar a cabo seu plano, Moreno precisava de controle estrito sobre o sistema de justiça, que ele conseguiu ao deslizar uma proposta no referendo de 2018 que lhe outorga poderes extraordinários sobre o judiciário. O referendo permitiu a Moreno nomear anti-correistas ferrenhos e de sua confiança ​​para chefiar instituições autônomas. Tendo controle sobre o Conselho Judiciário, o Tribunal Constitucional, a Procuradoria-Geral e a Controladoria-Geral, ele conseguiu lançar todas essas instituições contra seus inimigos correistas.

Atualmente, há cerca de 25 investigações criminais em andamento contra Correa. Por um tempo, o principal caso contra Correa o acusava de supostamente ter ordenado o sequestro fracassado em 2012, na Colômbia, de Fernando Balda, um fugitivo pouco conhecido da justiça equatoriana ligado à redes criminosas, à extrema direita e ao ex-presidente colombiano Álvaro Uribe. O caso gerou uma ordem de prisão preventiva contra Correa, o suficiente para impedi-lo de retornar ao Equador. Essa decisão proporcionou grande alívio temporário a Moreno e seus aliados.

Mas em agosto de 2020, a principal testemunha no caso, um sargento da polícia equatoriana que havia sido fundamental nas acusações contra Correa, buscou refúgio na Argentina, onde anunciou que havia sido ameaçado com pena de prisão de nove anos caso se recusasse a testemunhar contra Correa.

Felizmente para Moreno, outra investigação criminal contra Correa, desta vez por acusações de corrupção, dera ao regime o resultado tão esperado. Em abril de 2020, Correa foi condenado a oito anos de prisão e foi destituído de seus direitos políticos por 25 anos.

O caso da promotoria contra Correa baseou-se principalmente no depoimento de Pamela Martínez, uma ex-assessora de Correa, que afirma ter aceitado dinheiro de empresários em 2013 e 2014, com o conhecimento de Correa. Ela produziu um bloco de notas no qual Martínez detalha as quantias que afirma ter recebido. O caderno está escrito no presente, apesar de evidências terem revelado que foi impresso fisicamente em 2018, cerca de quatro anos após os supostos eventos ocorridos.

Martínez afirma agora ter escrito o conteúdo do caderno “por impulso”, em um vôo de 45 minutos de Quito a Guayaquil em 2018. Assim, de memória, Martínez afirma ter incluído verbetes como: “Hoje recebi Alexis Mera em meu escritório (…) Solicitei uma reunião com o presidente para informá-lo sobre o pedido de Alexis”; e "o vice-presidente me diz para receber o envelope e entregá-lo IMEDIATAMENTE (...)"; com a palavra "entregue" contendo um risco na diagonal, como se a tarefa houve sido sido realizada. Sua contabilidade precisa dos fundos recebidos também é um tributo à impressionante capacidade de Martínez de lembrar, quatro anos depois, do centavo exato: "13.306,88" dólares americanos, anotou no caderno.

No entanto, o tribunal aceitou o bloco de notas como uma peça-chave de prova. Correa foi considerado culpado – na ausência de envolvimento demonstrável nos alegados crimes – de "influência psíquica" sobre um grupo de funcionários públicos por cometer atos de corrupção.

Os advogados de Correa apelaram da sentença. Por um tempo, o governo temeu que os recursos de Correa não se esgotassem até 17 de setembro, dia em que os partidos podem começar a registrar seus candidatos para as eleições de fevereiro de 2021. (Os candidatos têm imunidade de acusação até depois das eleições.) Para impedir a candidatura de Correa, o processo de apelação, que normalmente leva meses, teria que ser bastante acelerado.

Mesmo no contexto de uma pandemia que forçou o judiciário equatoriano a praticamente encerrar e adiar todas as audiências não urgentes, o recurso de Correa convenientemente quebrou recordes. Enquanto o recurso do ex-presidente equatoriano Jamil Mahuad demorou quatro anos para ser ouvido em um tribunal de cassação, o recurso de Correa durou apenas 17 dias, desde a audiência de cassação até a entrega da sentença final escrita. Esses juízes, todos nomeados durante a intervenção de Moreno no judiciário, sem surpresa, confirmaram o veredicto de abril.