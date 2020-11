A aguda desconexão entre o governo e o povo no Peru

A maior parte dos membros do gabinete foi recrutada em duas principais fontes. A primeira é a Coordinadora Republicana, um espaço organizado em torno de políticos, operadores e jornalistas conservadores que giravam em torno da órbita do fujimorismo e que foram removidos do cenário político após a dissolução do Congresso fujimorista e a queda em desgraça de sua líder, Keiko Fujimori. O outro setor – minoritário, mas fundamental – é composto por representantes das principais associações empresariais do país que ingressaram no gabinete. Foram três ministérios que ocuparam esses setores, tendo como figura mais visível Patricia Teullet, Gerente Geral da Confederação Nacional das Instituições Empresariais Privadas (CONFIEP), o sindicato que articula o grande empresariado peruano. Esta mesma instituição emitiu um comunicado apoiando a presidência de Merino em seus momentos iniciais.

Porém, nem o governo de facto, nem os que se opunham à saída de Vizcarra, nem os mais diversos analistas, anteciparam o volume que as mobilizações iriam adquirir, lideradas por estudantes de institutos e universidades, que tiveram início na segunda-feira (9) à noite após a votação a favor do impeachment.

Se Merino e aqueles que o acompanharam nesta aventura pensaram que a saída de Vizcarra seria o fim de seus problemas, erraram. As mobilizações se multiplicaram rapidamente, tendo as redes sociais como o principal instrumento organizacional. Os manifestantes usaram as lições aprendidas com as mobilizações no Chile, mas também em Hong Kong. Dentre as táticas estavam o uso de ponteiros de laser contra a polícia, mecanismos de desativação dos botijões de gás lacrimogêneo e o uso de mobilizações descentralizadas para obrigar a polícia a dispersar seus esforços.

Vale ressaltar também que, embora alguns sindicatos estivessem presentes, os sindicatos principais só decidiram aderir a partir de quinta-feira (12). Nos últimos dias, a Confederação Geral de Trabalhadores do Peru (CGTP), principal central sindical do país, convocou uma primeira grande mobilização para hoje, quarta-feira (18). Se a crise política ainda estiver ativa, poderemos assistir a um primeiro encontro entre o movimento juvenil que levou à saída de Merino do poder com os setores populares organizados.

Se a repressão de quinta-feira (12) foi excessiva, com grande número de feridos, alguns deles graves, a de sábado (14) foi simplesmente criminosa. À medida que as horas passavam e o governo "provisório" de Merino colapsava diante dos olhos da opinião pública, as forças policiais reprimiam cada vez mais. As forças de segurança não utilizaram apenas gás lacrimogêneo, mas também armas de fogo munidas com chumbo e armas aparentemente de maior calibre. Na noite de sábado, dois estudantes de 22 e 24 anos foram mortos, aparentemente por membros da polícia nacional. Mais de 60 ficaram feridos e o mesmo número ficou desaparecido. Estes últimos foram localizados com o passar das horas, mas ainda existem alguns que permanecem sem paradeiro desconhecido.

Se o formato da destituição de Vizcarra é semelhante ao que aconteceu no Paraguai com o ex-presidente Fernando Lugo, que foi deposto de forma express em 2012, o fim de semana está mais para 2001 na Argentina e os dias de enorme instabilidade política e protestos de rua que marcou aquele ano crítico.