O populismo plebeu de López Obrador

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) é um populista, como todos sabem. A questão é que tipo de populista. Ao contrário daqueles que o reduzem a um demagogo (que ele é), AMLO é na verdade um líder plebeu no sentido republicano do termo: caudilho de um setor da população que foi, ou se sente, politicamente marginalizado. Ele se refere a este setor como "o povo do México", não todo obviamente, mas parte dele.

A definição de populismo como política plebeia é dada por Camila Vergara, professora de direito na Universidade de Columbia, Nova York. Em um artigo de abril deste ano intitulado, "Populismo como política plebeia: desigualdade, dominação e empoderamento popular", ela define o populismo como "uma política plebeia de tipo eleitoral que surge da politização da desigualdade da riqueza como reação à corrupção sistêmica e ao empobrecimento das massas, numa tentativa de equilibrar o poder social e político entre a elite governante e os setores populares".

Vergara traça as origens do populismo plebeu até a Roma Antiga, onde os plebeus eram um coletivo distinto da nobreza e da casta patrícia. A política plebeia, portanto, politizaria essas diferenças sociais e econômicas entre os que têm e os que não têm. Isso é precisamente o que AMLO tem feito ao longo de sua já extensa carreira política. E ele tem muito material para isso: o México é um dos países mais desiguais da América Latina.

E quem formaria hoje a classe plebeia? Vergara responde que em termos gerais é "uma coalizão daqueles que estão sendo cada vez mais oprimidos pelo estado oligárquico, aqueles que compartilham um grau semelhante de opressão sócio-econômica". Além dos trabalhadores precários do setor de serviços e da nascente gig economy, ou economia compartilhada, que recebem baixos salários, sem benefícios e sem segurança no emprego, as fileiras plebeias poderiam ser ocupadas por aqueles que estão endividados e lutando para pagar sua casa, empréstimos estudantis e contas médicas.

É este o caso no México com o AMLO? Não tenho certeza. Ao meu ver, AMLO lidera grupos sociais que foram, até 1982, protegidos pelo paternalismo estatal hegemônico do Partido Revolucionário Institucional (PRI). Refiro-me aos comerciantes informais, sindicatos, organizações urbanas, povos indígenas, setores médios, etc., que foram afetados quando os preços do petróleo caíram e os cortes no setor público começaram. É claro que haverá novos grupos que se identificarão com a mensagem de AMLO, mas são esses setores tradicionais que ele está tentando colocar em uma base política e integrar em seu projeto governamental – tal como eram até 1982. Antes daquele ano, durante os mandatos populistas de seis anos de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) e José López Portillo (1976-1982), a despesa pública disparou em benefício desses setores dentro do PRI.

É nesse contexto que AMLO surge.

Uma olhara breve em sua biografia é suficiente para provar isso. Em 1976, ele se afiliou ao PRI e seu primeiro cargo foi como diretor do Centro Coordenador Indigenista em seu estado natal de Tabasco, entre 1977 e 1982. O boom do petróleo daqueles anos lhe permitiu financiar obras públicas para o povo indígena local, os Chontales. Não é coincidência que ele esteja agora obcecado com a ideia de reabilitar a empresa petrolífera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), que agora está falida. Em sua autobiografia "Esto soy", ele diz: "As melhores terras foram adquiridos para dar àqueles que viviam como refugiados nas terras baixas ou pantanosas. Fundaram-se escolas, alfabetizou-se, construíram-se centros de saúde, construíram-se moradias, criaram-se cooperativas de produção e transporte e concedeu-se créditos para a agricultura e a pecuária".

Mas embora AMLO surja deste contexto, ele e seu populismo são fruto de outro jardim.