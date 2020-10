Processo constitucional no Chile: quanta desigualdade cabe na democracia sem gerar revolta social?

A presença de senadores designados, eleitos por uma combinação de militares e civis no Conselho de Segurança Nacional, (e alguns por seus próprios méritos, como Augusto Pinochet, que foi senador vitalício até ser preso em Londres), alterou de forma não democrática a composição no Congresso nacional.

As pessoas esquecem que, nos últimos 30 anos, vivemos em uma democracia semi-soberana. Não é possível compreender o atual processo constitucional chileno sem lembrar que cada mudança constitucional, cada palavra das reformas, foi aprovada na medida exata desejada pelos partidos herdeiros da ditadura.

Não é surpreendente que agora muitos deles, aqueles que não se renovaram, estão literalmente desesperados.

Devemos ser enfáticos neste ponto. A grande notícia do ano passado foi que o então presidente da Renovação Nacional, Mario Desbordes, hoje ministro da Defesa, rompeu com a concepção do passado. Não teríamos este processo constituinte se Desbordes não tivesse dito: eu represento uma nova geração. Ele pertence à classe média baixa, foi policial, estudou direito à noite. Ou seja, é uma pessoa que não vem da oligarquia tradicional, nem da aliança entre o empresariado e a ditadura militar.

JZ: Se for assim, como você explica, a consequência é muito séria. Essa direita que não se renova, que continua a acreditar no mesmo de sempre, que se recusa a admitir em sua campanha pela rejeição da nova constituição: não queremos que mudem a alma da nossa constituição.

JC: Totalmente. Sua única estratégia é dizer: por que vamos nos envolver em um processo de dois anos, se a constituição nada tem a ver com as reais necessidades das pessoas?

Os que somos a favor de uma nova constituição argumentamos o oposto. A constituição está repleta de elementos que não são apenas historicamente hostis à democracia. Existem as leis que regulamentam, por exemplo, a educação. A educação, para reformá-la, requer não um quorum normal de lei simples, mas quatro sétimos do parlamento em exercício. Que é o que muitos países exigem para mudar a constituição.

Lembro aos chilenos que, se quiséssemos um modelo de saúde não segregado, devemos pensar que 18% das instituições de saúde são ISAPRES (Instituições de Saúde Previsional, braço privado do Sistema Nacional de Serviços de Saúde do Chile). Esses 18% correspondem a 40% do gasto total com saúde e os restantes 82, 60%. A qualidade da saúde é muito ruim. Se quiséssemos evoluir para um sistema mais integrado, um serviço único como o National Health Service no Reino Unido, seria inconstitucional no Chile baixo a atual constituição.

O mesmo acontece com a negociação coletiva. O governo Bachelet foi o primeiro da Coalizão de Partidos pela Democracia que realmente ameaçou derrubar algumas das premissas fundamentais do modelo econômico. O pilar fundamental do modelo econômico está estabelecido em um lema: soluções privadas para problemas públicos; mas, sob o regime privado de lucro.

Não se trata apenas de soluções privadas para problemas públicos. Por exemplo, na Holanda, existem escolas privadas como a Montessori, mas elas não podem ser lucrativos. Não é o mesmo critério do supermercado, em que o lucro é o que define o negócio. No Chile, lucra-se até com a administração das prisões, porque elas foram privatizadas.

O transporte público no Chile é privado. Forçar uma empresa privada com fins lucrativos a prestar um serviço necessário, como é o transporte público, gerou o desastre do Transantiago, uma crise solucionada em grande parte pelo metrô que, diga-se de passagem, ainda é público. Os Estados Unidos, que possuem um sistema de transporte público, são socialistas em comparação com o Chile.

Outro exemplo constitucional. O artigo 19, número 16, estabelece que o direito à negociação coletiva é da empresa, não diz apenas negociação coletiva. O objetivo era evitar a declaração de inconstitucionalidade da lei do plano trabalhista do irmão de Sebastian, José Piñera, que proíbe a negociação por ramo de atividade, como existe em algumas democracias do norte da Europa.

Proteção do consumidor. SERNAC, o Serviço Nacional do Consumidor, é um órgão muito fraco. Bachelet quis dar-lhe munição para reduzir os abusos que são particularmente ameaçadores em um país onde a eletricidade, a água, são monopólios naturais que estão nas mãos de pessoas que buscam o lucro privado. Não é o mesmo que lidar com o caso de alguém que abusa do consumidor quando ele ou ela compra sapatos que vêm com defeito. Estamos falando de utilities, de serviços públicos básicos; das contas de todos os meses de recursos que sou obrigado a consumir. Sou um prisioneiro porque não posso mudar meu fornecedor de água ou eletricidade. Quando Bachelet quis mudar o sistema, sua tentativa foi declarada inconstitucional.

JZ: Erasmo disse que as constituições não deveriam ser muito longas, que deveriam conter poucas coisas, o fundamental. Para todo o resto, há leis. Que a constituição deve ser um documento suficientemente curto para que cada cidadão possa lê-la e entendê-la.

JC: Eu concordo, especialmente por causa do risco que um processo constituinte poderia ter em que, por exemplo, a centro-esquerda poderia facilmente ter dois terços e escrever uma constituição a seu gosto. Seria uma consequência democrática, não imposta pelos militares, mas no final seria uma constituição que tentaria garantir orçamentos social-democratas, assim como orçamentos neoliberais foram garantidos na de Pinochet.