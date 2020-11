Combate ao racismo e à brutalidade policial: avanços no Conselho de Direitos Humanos da ONU?

Para a alta-comissária, a resolução 43/1 apresenta oportunidades e desafios no que diz respeito à redação do relatório. O relatório representa uma ocasião para chamar a atenção global para o racismo e a brutalidade policial, em antecipação ao 20º aniversário da Conferência de Durban contra o racismo em 2021. No entanto, um ano é pouco tempo para preparar um relatório de tal complexidade. A alta-comissária deve agir com rapidez e decisão.

Quando a resolução foi adotada, o secretariado do Conselho explicou que os recursos necessários para preparar o relatório não estarão disponíveis até que a Assembleia Geral os aprove no final de 2020. Na primeira atualização oral da alta-comissária sobre a preparação do relatório, em 1 de outubro, ela anunciou que seu gabinete havia estabelecido uma equipe dedicada à implementação da resolução 43/1, mas também lembrou a importância de garantir recursos. Este é um bom momento para a alta-comissária explorar novas alternativas, como crowdfunding, ou financiamento coletivo, para obter os recursos necessários para cumprir suas responsabilidades nos termos da resolução.

Colocando de lado os grandes desafios técnicos, a preparação do relatório também vem acompanhado por desafios políticos substanciais. Conseguirá a alta-comissária resistir à pressão que os EUA farão para que proceda com cautela? Embora o relatório deva abordar os efeitos do racismo sistêmico e das violações das leis de direitos humanos nos EUA, o mandato não está limitado aos EUA. A alta-comissária tem a tarefa de investigar o racismo sistêmico e a brutalidade policial contra africanos e negros onde quer que vivam, seja nos EUA, Brasil, França, China, Jamaica, Líbia, África do Sul, Nigéria, Quênia ou em qualquer outro lugar. Será que os países africanos aceitarão que a resolução que lideraram abra precedente para este tipo de escrutínio em seu continente? Outros países e organizações da sociedade civil o aceitarão?