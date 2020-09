'Ou preservamos a floresta ou ela se vingará': a patrulha indígena na Amazônia colombiana

Para os tikunas, como para a maioria dos povos indígenas da Amazônia, a floresta contém tudo. “Tudo o que temos está lá. Lá está a vida, nossos deuses, a Yakuruna, a água. Sem isso, tudo estará perdido, não haverá mais vida”, diz José Gregorio. “Tudo em San Martín e no Trapézio Amazônico existe, vive porque cuidamos dele há milênios, porque é uma construção dos ancestrais.”

José Gregorio olha para o rio Amacayacu e vê um mundo de equilíbrio muito frágil que ele quer preservar a todo custo e empregar o maior número possível de jovens em sua conservação. Com olhos vidrados e o olhar perdido na cortina de água que cai com estrondo na floresta tropical, José Gregorio tem uma mensagem para o mundo exterior, aquela que ele escolheu seguir quando jovem e decidiu voltar para San Martín: “eu diria que deveriam se preocupar em olhar para seu estilo de vida. Que deveriam reduzir o consumo massivo. Pensar que o que nos resta já é muito pouco. Estamos ficando sem ar, sem água limpa. Temos que pensar sobre o que está por vir.”

Finalmente, o dilúvio infinito dá trégua no fim da tarde, e José Gregorio sai para dar uma caminhada. Ele caminha ao longo da trilha, junto com alguns membros da guarda indígena, vestido com sua camiseta verde camuflada, suas botas de pântano e seu chapéu. E de repente, nas margens do Amacayacu, já querendo transbordar, ele para diante de uma imensa e monumental árvore.

Como um espírito antigo, consciente de que o que ele está prestes a dizer o compromete, fixando seus olhos na água, ele prevê: “Em algum momento, esta natureza e o mundo da espiritualidade vão tomar decisões por nós. E quando tomem essas decisões, não haverá ninguém que possa dizer eu tenho poder. Aquele que vai se vingar será o sol, e não há como pará-lo.” Algumas semanas depois de pronunciar essas palavras, o mundo inteiro entrou na profunda crise da Covid-19 e talvez, hoje, José Gregorio esteja pensando: “Eu avisei que a natureza iria se vingar”.

As restrições de mobilidade devido à pandemia fizeram com que a guarda indígena reduzisse significativamente suas rondas pela área. Além disso, caiu drasticamente a renda disponível para o combustível de canoa.

Contatado no início de agosto, José Gregório diz que ele e a guarda retomaram os trabalhos de controle ambiental do território. Em relação à doença, conta que se cuidam com plantas medicinais da floresta que protegem e auxiliam na resiliência dessas comunidades amazônicas, determinadas a sobreviver a todos os males desde os antigos tempos da colonização.

