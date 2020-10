A prisão do ex-ministro da Defesa do México expõe estreita relação entre traficantes e militares

A prisão do ex-ministro da Defesa do México, pelo governo dos Estados Unidos sob acusações de tráfico de drogas, confirma o que traficantes e civis há muito afirmam: que os militares do país, que desempenham um papel exagerado no combate ao crime organizado, foram totalmente corrompido.

Em 15 de outubro, o embaixador dos Estados Unidos no México, Christopher Landau, informou ao ministro das Relações Exteriores, Marcelo Ebrard, que o General Salvador Cienfuegos Zepeda, ministro durante a gestão do ex-presidente Enrique Peña Nieto (2012- 2018), foi preso no Aeroporto Internacional de Los Angeles.

O mandado de prisão da US Drug Enforcement Administration (DEA) veio depois que Cienfuegos, apelidado de “El Padrino”, foi acusado de conspiração para traficar drogas e de lavagem de dinheiro, de acordo com um processo aberto em agosto de 2019 no Distrito Leste de Nova York.

As acusações resultam de alegações de que o general conspirou com o Cartel H-2 entre 2015 e 2017, de acordo com documentos judiciais. O Cartel H-2, derivado da Organização Beltrán Leyva, costumava ser liderado por Juan Francisco Patrón Sánchez, conhecido como “H2”, que foi morto a tiros por fuzileiros navais mexicanos no início de 2017.

Os promotores federais dos EUA acusam o general Cienfuegos de usar sua "posição pública para ajudar o cartel H-2 a [...] operar impunemente" em troca de subornos, de acordo com uma carta de 16 de outubro dos promotores à juíza do Distrito Leste, Carol B. Amon.

As evidências fornecidas incluem "milhares de comunicações [interceptadas] do Blackberry Messenger" que supostamente mostram que Cienfuegos protegeu o grupo de operações militares, assegurou o transporte marítimo de remessas de drogas, advertiu o grupo sobre as investigações da aplicação da lei dos EUA e apresentou seus membros a outras autoridades mexicanas corruptas, disseram os promotores.

A ajuda de Cienfuegos permitiu que o Cartel H-2 operasse sem "interferência significativa do exército mexicano", o que permitiu ao grupo criminoso trazer "milhares de quilos de cocaína, heroína, maconha e metanfetamina para os Estados Unidos", como afirmam os promotores. na carta.

Cienfuegos não é o primeiro oficial mexicano acusado de conspirar com o Cartel H-2. O ex-procurador-geral do estado de Nayarit Edgar Veytia foi preso em 2017 e condenado a 20 anos de prisão por sua participação em uma conspiração internacional de tráfico de drogas com o grupo.