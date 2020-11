Maravilha e limites da derrocada de Trump para o Brasil e a esquerda mundial

II. O grande déficit de imaginação política

Denunciar a ação em pinça da oligarquia financeira (e seu conluio com a ultradireita) sem investigar o que tornou isso possível é um exercício tolo de esperneio político. Pode aplacar corações amargurados por sucessivas derrotas, mas não cria as condições necessárias para superar estes reveses. O segundo fenômeno político global pós-2008 é o imenso déficit de imaginação política das esquerdas. Em todo este período, as ruas não deixaram de comparecer. Entre 2010 – quando eclodiu a Primavera Árabe, seguida pelos Indignados espanhóis e o Occupy Wall Street, nos EUA – e 2019, multiplicaram-se as revoltas populares contra a desigualdade. Foram quase sempre gigantescas e caóticas, como atesta 2013 no Brasil. Porém, os partidos que se dizem progressistas não souberam dar respostas — nem a elas nem, de forma mais ampla, à crise. Diante desta paralisia, a classe dos bilionários nadou de braçadas.

Ela obteve duas vitórias cruciais, nas disputas políticas dos últimos doze anos. A primeira foi promover, por meio da criação em massa de moeda, uma concentração monumental – porém silenciosa – de riquezas. Entre 2008 e o início da pandemia, os Bancos Centrais do centro do sistema (EUA, União Europeia, Reino Unido e Japão, especialmente) emitiram a partir do nada um volume de dinheiro que, segundo algumas estimativas, equivale a 40 trilhões de dólares, ou duas vezes o PIB norte-americano. Esta imensa massa de recursos (equivalente a R$ 30 mil por habitante do planeta) não foi, obviamente, distribuída de maneira equânime. Primeiro, os Estados salvaram os maiores bancos e corporações – comprando montanhas de “créditos podres”, aqueles que jamais seriam recuperados de outra forma. Em seguida, como a economia não se recuperasse, lançaram-se emissões maciças de dinheiro (“quantitative easing”) , para evitar ao menos que afundasse. Seguiam a lógica do “trickle-down”, “pingar em cima para escorrer para baixo”. Os trilhões foram criados para os possuidores de títulos públicos, ou seja, majoritariamente para o 0,1%.

Tudo foi feito sem alarde. As emissões dos bancos centrais dispensam as autorizações e os longos e desgastantes debates nos Parlamentos. Mas o efeito político foi dramático. Os bancos, cuja imprudência havia gerado a crise, safavam-se. Os Estados, que os salvaram, viram sua dívida explodir. Adotaram, na sequência, programas de “austeridade” que devastaram os serviços públicos. A oligarquia financeira ganhava, graças a sua ousadia, a primeira batalha. A emissão de dinheiro a partir do nada, nesta escala, era algo inteiramente novo. Porém, nenhum dos muitos governos de esquerda ousou fazer o mesmo em favor, por exemplo, da Saúde, da renovação da infraestrutura, da luta contra o aquecimento global ou da criação de programas de Renda Básica.

A segunda batalha que a direita venceu sem esforço foi a da construção de narrativas. As desigualdades ampliavam-se e a pobreza crescia desde a virada neoliberal, no final dos anos 1970. A crise aberta em 2008 acelerou este processo. Mas os governantes à esquerda – de Barack Obama, já em 2008 a Dilma Rousseff, em 2015 – nem o enfrentaram, nem o denunciaram. Engoliram-no.

Alguém iria buscar este capital político sem dono. Quem teve condições políticas de fazê-lo foi o proto-fascismo. Ao analisar os discursos de seus expoentes – Trump, Bolsonaro, o húngaro Orban, o italiano Salvini, a francesa Le Pen, o filipino Duterte –, percebe-se a repetição de um conjunto de fórmulas simplórias, criadas e aprimoradas em think tanks de direita e daí reproduzidas, com poucas novidades, em todo o mundo. Atacar “o establishment”, para capitalizar o justo ressentimento das maiorias. Confundi-lo, tirando proveito da baixa consciência política das maiorias. Apontar, como “elite”, o parlamentar ou o funcionário público qualificado (cujos privilégios estão expostos nos jornais); mas poupar os banqueiros, os acionistas das corporações, seus executivos e agregados (todos protegidos pelo silêncio da mídia). Identificar o líder de direita como o herói salvador, capaz de livrar as multidões da tirania do “sistema”. Rotular as opiniões em contrário (quer venham de políticos ou de cientistas) com parte de tramas conspiratórias.

Apesar de sua pouca sofisticação, estas narrativas tiveram notável eficácia até o início da pandemia. A contraposição a elas era escassa – embora bem-sucedida quando existente, como no caso do Chile. A derrota de Trump marca o possível início de uma virada global. Por isso, vale examiná-la melhor.

III. Como a pandemia reembaralha o cenário

Gravado por Bernie Sanders na última sexta-feira, o vídeo abaixo é um sinal de enorme sabedoria tática – e da grande mudança de cenário que está se tornando possível, no Ocidente, nos últimos meses. Em aliança com uma vasta rede de movimentos sociais, Sanders postulou – e esteve próximo de obter – a candidatura à Casa Branca pelo Partido Democrata, tanto em 2016 quanto em 2020. Foi derrotado por Biden em abril, após articulações de bastidor da máquina partidária, que julgou suas ideias muito radicais. Perdeu a batalha, mas continuou no prumo. Graças a ele e a gente como a deputada Alexandria Ocasio-Cortez, grande parte dos movimentos que tomaram as ruas de seu país em junho e julho, nos protestos do Black Lives Matter, entraram na campanha para derrotar Trump. Sua ação, em especial entre a geração de eleitores mais jovens e críticos, foi incansável e extremamente efetiva. Sem eles, a vitória do Partido Democrata nas eleições presidenciais seria impossível.