Inspirado por ancestrais, ‘senhor da terra’ protege povoado da Amazônia venezuelana

O nome de Wänä'cä ressoa nos cantos que os xamãs da etnia Huöttöja, na Amazônia venezuelana, entoam nas cerimônias que precedem a vingança contra aqueles que ameaçam a tranquilidade de seu povo. Wänä'cä foi um destacado líder indígena no século XVII, quando estrangeiros invadiram seu território para conquistar sua gente e suas terras.

Wänä'cä armou um exército com integrantes da comunidade para expulsar os conquistadores que subjugavam os nativos com a força das armas e recobrou a paz. É assim que essa história é contada por Hortimio Ochoa, o líder mais jovem do estado venezuelano do Amazonas, que faz fronteira com o estado brasileiro de mesmo nome. “Ele foi como (o general venezuelano considerado mártir na luta pela libertação da América da colonização espanhola) Simón Bolívar para nós, e me inspira todos os dias”, diz Hortimio, de 33 anos, coordenador da Organização do Povo Unido Huöttöja - Piaroa do Cataniapo. Cataniapo é uma importante bacia hidrográfica natural de 153.401,92 hectares, que abriga uma população multiétnica de 22 comunidades, com cerca de 3.170 habitantes, a poucos quilômetros da capital Puerto Ayacucho, no Sudoeste da Venezuela.

A bacia se estende pelo estado venezuelano do Amazonas, tendo a Colômbia na fronteira Oeste e o Brasil no Sul. É uma das regiões de maior biodiversidade da Venezuela, o que é confirmado pela quantidade de áreas protegidas oficialmente abarcadas por ela: uma Reserva da Biosfera, quatro parques nacionais, quinze monumentos naturais e uma reserva florestal. É, também, o segundo estado venezuelano em população indígena no país: reúne 76.314 pessoas de 33 etnias diferentes, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas (INE) da Venezuela. O povoado de Piaroa, onde Hortimio mora, é o segundo mais populoso.

O nome tradicional indígena de Hortimio é Reje'cha. Em espanhol, significa “senhor da terra”, uma expressão que define bem as atividades assumidas por ele: a defesa de seu território contra o extrativismo, o desmatamento e as invasões de grupos armados, além do incentivo ao desenvolvimento local com foco no resgate da cultura e do conhecimento ancestrais. O significado do nome Reje'cha também o conecta com o do personagem que o inspira, Wänä'cä.

O “senhor da terra” afirma que a ameaça à biodiversidade da bacia hidrográfica do rio Cataniapo é irrefutável. Assim como Wänä'cä teve que enfrentar os colonizadores, Hortimio – um homem de estatura mediana, pele morena, extrovertido e bem à vontade em seu papel de líder – trabalha arduamente para evitar as invasões de grupos armados e mineradores que extraem ouro das entranhas da floresta com a cumplicidade do Estado. Diversas reportagens investigativas e documentos de organismos internacionais como Crisis Group e Insight Crime já denunciaram a presença de grupos armados vizinhos, como dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e integrantes do Exército de Libertação Nacional (ELN).

Não é uma luta que se combate sozinho, insiste Hortimio com veemência. A seu lado caminham um conselho de anciãos da comunidade e um grupo de oito homens e mulheres atuantes e implacáveis na proteção de seu território.

Em junho de 2020, lembra o líder, os indígenas do povoado descobriram e fecharam um longo caminho clandestino aberto por mineradores e que ligava a comunidade à fronteira norte do Brasil. Meses antes, em fevereiro, quando a quarentena pela pandemia da Covid-19 ainda não tinha começado, dissidentes das Farc invadiram suas terras. Hortimio conta que 700 indígenas de Cataniapo se deslocaram até um ponto da floresta para defender seu território e expulsar o grupo armado. “Eles se foram mais uma vez (...) Já invadiram vários territórios. Buscam recursos naturais”, explica.

Hortimio recorda ainda quando, faltando quatro dias para o final do ano de 2019, trocou algumas palavras com o comandante da dissidência da guerrilha colombiana. Acompanhado por um grupo de indígenas, conta, disse a ele que aquele território pertencia ao povoado, e exigiu que os invasores fossem embora. “Estavam armados e sabiam que esse era o único território livre. Nos juntamos e dialogamos com eles, porque não somos gente de guerra. Eles disseram que trabalhavam para o governo, que eram aliados estratégicos do país. Nossa resposta foi negativa. ‘Não aprovamos essa aliança, e o que não é aprovado na Assembleia Nacional não tem validade’, eu disse. E eles partiram”.