División de la oposición frente al bloque de Maduro en Miranda, un ejemplo de las difíciles elecciones venezolanas

Un punto neurálgico en el debate es ponderar los pesos probables de cada candidato, explica Salamanca. «Dado que el gobierno tiene una disminución histórica permanente en su votación, y está en su peor momento electoral, Héctor Rodríguez va a pagar el costo, así como lo va a pagar el candidato oficialista en Lara, el costo de la tragedia nacional. Si hay un 80% de gente (a nivel nacional) que quiere cambiar a Maduro y a su régimen, a nivel estadal, donde operan otras lógicas, allí también está esa gente que quiere cambiar a Maduro”, plantea.

La inhibición del voto en Miranda es un escenario con mucha posibilidad tras la división, advierte el politólogo Fernando Spiritto.

«La división va a inhibir el voto, al menos en el grueso del pueblo opositor. Va a desmovilizar a la gente porque el pueblo opositor va a pensar que dividido no van a poder ganar, la gente no querrá votar por un perdedor, la gente se moviliza más cuando hay una emoción de ganancia que cuando hay pocas probabilidades de ganar. Este será el cálculo, que no van a poder ganar a los chavistas. Sin embargo, siempre hay grupos que siguen muy de cerca a los candidatos y estos sí van a hacer llamados a votar», expone Spiritto.

El enredo en Miranda

Tras la inscripción de Carlos Ocariz como abanderado del G4 —lo que implica el respaldo de la tarjeta de la manito—, David Uzcátegui denunció imposiciones dentro de la oposición. A su juicio, se desconoció el respaldo que cada uno tiene y que se reflejó en las encuestas, según el acuerdo de las partes alcanzado en agosto de este año, y que se selló en un manuscrito.

«Nuevamente la democracia sufre un duro golpe. Al mejor estilo dictatorial se impone un candidato en Miranda que no aceptó medirse en primarias y perdió las encuestas El autoritarismo se combate con democracia Esta será una lucha de valores y principios. El pueblo de Miranda despertó», aseveró Uzcátegui en su cuenta en Twitter.

El dirigente ha insistido en su llamado a primarias aun luego de la inscripción del candidato del G4.