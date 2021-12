A Visão de Estado Verde de Papua Ocidental: um apelo a Lula

O que o Brasil tem a ver com Papua Ocidental? Para começar, a Papua Ocidental é o lar da terceira maior floresta tropical do mundo, depois da Amazônia e da localizada na República Democrática do Congo. Não tão conhecido é o fato de que a Visão de Estado Verde (GSV) lançada pelos líderes pró-independência da Papua Ocidental na COP26 tem muito em comum com as ideias atualmente sendo discutidas como promessas eleitorais para 2022 pelo ex-presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores (PT).

A grande questão é se o Brasil apoiará a Papua Ocidental em seu enorme projeto de floresta tropical. Se o fizesse, não só estaria protegendo dois dos biomas mais importantes do mundo, mas também significaria inevitavelmente tomar uma posição para proteger o povo de Papua Ocidental e, assim, condenar oficialmente o projeto genocida da Indonésia nos últimos 60 anos. Também poderia ser o começo de uma visão global de um estado verde.

Esta é uma questão importante e bastante ousada porque desafiaria o sistema eurocêntrico e imperialista de Westfalia e abraçaria a ideia mais ampla dos sistemas indígenas que reconhecem "interdependências entre os atores políticos e as relações com a terra".

Poderosos atores políticos, demasiadas vezes apresentados como exemplos da diplomacia, apresentam aqui um problema porque o apoio do Estado ao projeto Papua Ocidental significaria irritar o regime indonésio e seus principais apoiadores ocidentais (como será explicado abaixo). No entanto, se alguma vez houve uma demonstração global do fato de que os pequenos Estados e as pessoas comuns devem lutar contra o poder daqueles que atualmente o empunham para que este planeta e suas criaturas tenham um futuro decente, ela acaba de ser encenada em Glasgow.

Depois da COP(OUT)26 – onde a maior delegação, se é que representava uma nação, consistia em mais de 500 lobistas de petróleo, gás e carvão, mais os especialistas em "natureza" da BP, Amazon, Air France, Coca-Cola, Dow, et tutti quanti – só podemos supor que se esta é realmente nossa "última, melhor esperança", estamos fritos. Os ricos e os poderosos voltaram a preencher suas listras e não contemplarão sequer as mudanças exigidas pela "última, melhor" esperança.

A esperança está em outro lugar. Para ir direto ao assunto, os ricos e poderosos precisam ser tributados pela existência que agora desfrutam, e o resto de nós deve prestar atenção ao porta-voz da Coalizão COP26, Asad Rehman: "Os mais ricos ignoraram todos os apelos morais e políticos para fazer com que sua parte seja justa. Suas promessas quebradas em 26 COPs não enganam mais ninguém.... Sabemos que são as pessoas comuns que mudam a história, e nós vamos mudar a história."

Como em quase todas as questões de direitos humanos, as pessoas que mais sofrem são as que mais lutam para encontrar soluções. É por isso que talvez a proposta mais inspiradora para sair do jamboree de Glasgow tenha sido oferecida por um dos países mais traídos e punidos do mundo, Papua Ocidental, a metade ocidental da ilha Melanésia da Nova Guiné, que compartilha uma fronteira imposta colonialmente (cortada diretamente no centro da ilha, dividindo tribos e terras), com a Papua Nova Guiné independente.