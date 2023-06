Os acontecimentos dos últimos dias parecem surreais, mesmo para os padrões russos.

Yevgeny Prigozhin, o mercenário e chefe militar, finalmente estourou depois de muitas reclamações e acusações contra o Ministério da Defesa russo. Após o que parecia ser um ataque com mísseis contra suas tropas de Wagner pelas forças russas, Prigozhin fez uma grande aparição em Rostov – um centro e ponto de parada para as forças armadas russas. As unidades de Wagner então pareceram fazer um avanço ousado e rápido em direção a Moscou por meio de outra grande cidade russa, Voronezh. Várias aeronaves russas foram derrubadas no processo, supostamente pelas forças de Prigozhin. Em Moscou e em outros lugares, havia sinais de preparativos apressados das tropas para repelir uma incursão.

Essa situação levou a reações conflitantes e histéricas no mundo anglofônico, um fenômeno que remonta à invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia e que merece uma análise sociológica séria. Não é incomum encontrar contas no Twitter com centenas de milhares de seguidores comentando com grande confiança e aparente autoridade sobre todos os aspectos da guerra e em detalhes minuciosos..

A escala de comentários equivocados da indústria de especialistas é tal que, contra meu melhor julgamento, fiz uma série de postagens no sábado lamentando a circulação irresponsável de informações não verificadas por jornalistas tradicionais. Eu também, mais por sorte do que por qualquer outra coisa, avaliei corretamente que os eventos de Prigozhin não constituíram uma tentativa de "golpe". Em vez disso, eram sintomas de problemas de comunicação e politicagem de longa data entre a elite russa, com que fazer política não é possível.

Em vez de uma grande conspiração e assassinos em potencial no Kremlin prontos para depor Putin, os eventos de 23 a 24 de junho refletiram uma questão que há muito atormenta o regime russo: a tática perene de Putin de delegar um problema a vários agentes que podem ter suas próprias agendas conflitantes.

Este é o maior instrumento de Putin para manter sua posição no topo da elite russa. A estratégia é o que permite que o líder russo seja visto como “acima da política”. Mas em tempo de guerra, com a Rússia enfrentando humilhação após humilhação e uma coalizão de Estados muito mais poderosos, mesmo os leais (seja na elite ou na rua) veem Putin como, na melhor das hipóteses, um omisso e, na pior, refém da paranoia, da captura de facções e até mesmo do pensamento conspiratório. Em essência, o que aconteceu na Rússia no fim de semana foi um apelo à autoridade diante de aparente falta de liderança.

Dito isso, o foco inicial em Putin não foi útil à medida que a "revolta" se desenrolava. Para mim, a ausência característica de Putin da cena foi útil para avaliar o que as agências estatais e paraestatais fariam – desde a organização militar "privada" de Prigozhin, o Grupo Wagner, até o concorrente Ministério da Defesa, os serviços de segurança russos (também rivais entre si ), 'os chechenos' e o governo de Moscou. Uma grande questão era: diante do que parecia ser uma ameaça existencial, o Estado russo começaria a agir como tal? As pessoas falavam sem parar de deserções e conspiração da elite, o que estava longe de ser verdade. Em vez disso, tivemos uma espécie de quase-experimento para testar a tese sobre a suposta debilidade do Estado russo.