Dito isso, uma vez que a Ucrânia lançou uma contra-ofensiva, seu governo provavelmente está menos interessado na criação de uma zona desmilitarizada, buscando, em vez disso, recolocar a usina nuclear de Zaporizhzhia sob seu controle o mais rápido possível.

Mas enquanto a guerra continua, a criação de uma zona desmilitarizada é um cenário muito melhor em termos de segurança nuclear. É realista esperar que significativamente mais países votem a favor de uma resolução da ONU com um mandato para uma missão específica de manutenção da paz do que de uma resolução que exija que a Rússia devolva a usina nuclear à Ucrânia.

Uma zona desmilitarizada da ONU deveria ter sido criada na usina no ano passado, mas a ação ainda faz sentido. Talvez agora haja mais chances de sucesso de tal iniciativa. E talvez isso exija pressão pública, em particular das organizações de proteção ambiental.

Trégua

A usina nuclear não é o único problema que pode exigir um mandato da Assembleia Geral da ONU para uma missão de paz.

E caso a Ucrânia assine uma trégua ou mesmo um acordo de paz com a Rússia, a assembleia também pode precisar tomar medidas apropriadas de apoio.

Isso é de particular importância, porque é improvável que a Ucrânia concorde com uma missão de monitoramento de um cessar-fogo mandatada pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE). Isso porque a missão anterior da OSCE na Ucrânia, entre 2014 e 2022, foi sabotada pela Rússia, que agiu contra a criação de uma zona segura na fronteira e o monitoramento da fronteira. Também é improvável que uma missão do Conselho de Segurança da ONU seja aceita pela Ucrânia, uma vez que a Rússia tem poder de veto. Mesmo que não tenha bloqueado inicialmente a missão, a Rússia terá a oportunidade de vetar a extensão do mandato dos observadores, como já fez com a missão da ONU na Geórgia.

Mesmo que, depois de assinar um armistício, a Rússia não concorde com as forças de manutenção da paz sob o mandato da Assembleia Geral da ONU, as forças de manutenção da paz da ONU poderiam assumir o controle do lado ucraniano da linha de contato – como aconteceu no Egito de 1956 a 1967 – o que provavelmente seria uma opção mais aceitável para a Ucrânia. E se o mecanismo de manutenção da paz da Assembleia Geral for implementado com o cessar-fogo, pode acelerar as negociações com a Rússia.

Tais medidas fortaleceriam a influência da ONU. Significaria também fortalecer as posições dos países do Sul Global, interessados na reforma da ONU. Então talvez esta seja uma boa oportunidade para o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e outros líderes do Sul Global que vêm convocando negociações com a Rússia, mostrarem suas habilidades diplomáticas.