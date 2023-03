Os oráculos da chuva em tempos de variabilidade climática

Nas cidades, as mudanças climáticas resultam sobretudo em mais chuva. No campo, as variações são mais preocupantes porque os agricultores usam a sazonalidade bimodal para definir quando plantar e quando colher. Não poder prever o tempo tem como consequência a situação de Cereté e Montería: milhares de colheitas perdidas.

E embora tenha baixas emissões de gases de efeito estufa, a Colômbia é altamente vulnerável aos efeitos das mudanças climáticas. Para enfrentá-los, o país deve concentrar seus esforços — e dinheiro — em se adaptar a essa realidade.

Para ajudar os camponeses do país, o Centro Internacional de Agricultura Tropical (Ciat) desenvolveu, em 2014, um projeto de adaptação às mudanças climáticas. Através de informações estatísticas do governo e sindicatos de agricultores, o plano piloto gera modelos tecnológicos que ajudam a identificar como e quando cultivar com base em dados passados ​​e presentes.

Por exemplo, dados estatísticos sobre as variedades de arroz que se comportaram melhor durante as secas de 1997 ou sobre os grãos que resistiram melhor às chuvas ao longo do tempo ajudam os agricultores a decidir qual variedade cultivar.

Com essa mesma análise, o Ciat – que faz pesquisas colaborativas para melhorar a produtividade agrícola e o manejo de recursos naturais em países tropicais em desenvolvimento – passou a fazer previsões precisas sobre o clima para os próximos cinco ou seis meses.