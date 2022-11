Como os gigantes de grãos fizeram uma bonança da fome

À medida que as economias caem, a inflação dispara e os preços globais dos alimentos sobem para níveis criticamente altos, dois setores parecem ter ganhado a sorte em 2022 – gigantes da energia e comerciantes de grãos.

Estima-se que 345 milhões de pessoas possam estar agora em insegurança alimentar aguda, em comparação com 135 milhões antes da pandemia. Populações vulneráveis ​​enfrentam miséria em países importadores de alimentos mais pobres, como Líbano, Iêmen, Sudão e Somália. Os consumidores pobres dos países ricos estão lutando para colocar comida na mesa.

Choques de oferta causados ​​pela pandemia de COVID-19 e a invasão da Ucrânia pela Rússia foram a faísca desse inferno de fome. Mas o fogo já estava aceso: as graves fraquezas subjacentes em nosso sistema alimentar.

Isso inclui a forte dependência de muitos países das importações de alimentos, sistemas de produção arraigados, especulação financeira e ciclos de pobreza e dívida. Mercados de grãos disfuncionais e a bonança recorde desfrutada pelos comerciantes de grãos são sintomas dessas falhas.

Durante décadas, quatro empresas dominaram o comércio global de grãos e pelo menos 70% do mercado. Eles são conhecidos coletivamente como ABCD (Archer-Daniels-Midland Company, Bunge, Cargill e Louis Dreyfus). A estatal chinesa COFCO e alguns outros concorrentes na Ásia estão agora se juntando ao ABCD para participar dos lucros crescentes. A Cargill relatou um aumento de 23% nas receitas para um recorde de US$ 165 bilhões em meados de 2022. E durante o segundo trimestre do ano, Archer-Daniels-Midland teve seus maiores lucros de todos os tempos.

À medida que os preços dos alimentos disparam e a fome aumenta, e com a perspectiva de ainda mais escassez de oferta, tal especulação é claramente injusta e um sinal de falha de mercado abjeta. Os picos de preços aconteceram apesar das abundantes reservas públicas e privadas de grãos. Não há correlação entre os lucros exorbitantes dos comerciantes de grãos e o que eles estão entregando em termos de segurança alimentar ou sustentabilidade. O ABCD não conseguiu cumprir suas funções básicas de garantir que os alimentos cheguem às pessoas que precisam, e o fazem a um preço estável.

Profits of the big four grain giants 1995-2021

Há falta de transparência sobre os estoques de grãos do ABCD. Também não há como garantir que eles sejam liberados em tempo hábil. Em vez disso, os gigantes de grãos têm um incentivo para conter os estoques na esperança de preços mais altos.

Mas enquanto essas empresas estão registrando altos lucros, outras estão sentindo os efeitos do sistema alimentar que ajudaram a projetar. O sistema globalizado de distribuição de alimentos just-in-time pode ser interrompido rapidamente em um único ponto. O sistema é altamente especializado, linear e projetado para otimizar fluxos de alto volume, assumindo que as condições serão estáveis. É eficiente para o ABCD lidar com apenas um punhado de culturas – variedades padronizadas de regiões de produção especializadas que viajam ao longo de rotas de transporte centralizadas. Mas quando o sistema sofre um choque, pode ser estilhaçado. O verdadeiro teste de qualquer sistema é como ele funciona sob estresse e em condições inesperadas. Quando se trata de proteger as cadeias alimentares do mundo, a resiliência é fundamental – ainda mais em um mundo que enfrenta condições climáticas cada vez mais extremas.

O nível de monopólio nos mercados de grãos também está contribuindo para seu fracasso. Os mercados globais de grãos são mais concentrados que o setor de energia e ainda menos transparentes. Os gigantes de grãos exercem tanta influência sobre os mercados e o desenvolvimento de políticas governamentais que não há incentivos para mudar ou alienar seu poder. Essa é uma característica compartilhada com muitas outras partes da cadeia “agroalimentar”, desde monopólios de sementes e agroquímicos até máquinas agrícolas e produção de carne, conforme documentado em um novo relatório do ETC Group. E todos eles são substancialmente de propriedade do mesmo conjunto de empresas de gestão de ativos: State Street, Vanguard e Blackrock.

O que pode ser feito?

Um imposto único sobre os lucros imerecidos das gigantes de grãos ajudaria temporariamente a corrigir a falha do mercado. Também liberaria bilhões para esforços de segurança alimentar, refletindo os impostos impostos aos lucros recordes dos gigantes dos combustíveis fósseis na Índia, Reino Unido, Alemanha e em breve na UE.

Mais transparência sobre os mercados de grãos é fundamental. O caso nunca foi tão forte para o sistema de informações de mercados agrícolas da ONU (AMIS) incorporar estoques de alimentos e dados comerciais de grandes comerciantes de cereais, para reduzir a especulação e o risco de bolhas econômicas.