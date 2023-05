Estamos vendo o colapso da economia global dominada pelo dólar?

Duas notícias pequenas, mas extremamente importantes, nas últimas semanas são os primeiros indicadores de que a ordem econômica global, centrada na primazia do dólar, está se desintegrando lentamente – trazendo a ameaça de uma instabilidade radicalmente agravada.

Primeiro, o ministro das finanças da Arábia Saudita disse que o reino do Golfo “não tinha objeções” a vender seu petróleo em uma moeda diferente do dólar. A Arábia Saudita já havia feito comentários semelhantes antes, mas esta última sugestão vem depois que o presidente chinês, Xi Jinping, exortou os países do Golfo a aceitar o yuan para o acordo de comércio de petróleo e gás com a China na primeira Cúpula China-Estados Árabes, realizada com grande pompa e cerimônia pelo príncipe herdeiro saudita, Mohammed Bin Salman, em Riad, no fim do ano passado.

Como o maior exportador de petróleo bruto do mundo e (até recentemente) um eixo central da estratégia dos EUA no Oriente Médio, qualquer movimento da Arábia Saudita seria uma grande notícia. Isso significaria que o primeiro e o segundo maiores exportadores de petróleo do mundo – Arábia Saudita e Rússia – não estariam mais procurando negociar esse petróleo apenas em dólar.

Nos últimos anos, a Arábia Saudita vem desenvolvendo laços cada vez mais estreitos com a China, o maior importador de petróleo do mundo. A cúpula de dezembro viu os dois lados repetirem seu “apoio firme” um ao outro e assinarem uma série de acordos sobre comércio e tecnologia. Isso incluiu um memorando com a gigante tecnológica chinesa Huawei sobre o fornecimento de computação em nuvem e infraestrutura de alta tecnologia para cidades sauditas, desafiando as proibições dos EUA. Um novo "petroyuan" consolidaria essa ruptura no sistema internacional.

Do outro lado do mundo, houve o anúncio do Brasil e da Argentina de que também estariam procurando usar uma nova moeda para o comércio bilateral – desta vez estabelecendo um dinheiro totalmente novo, potencialmente chamado de "sur". Já houve propostas de criar moedas conjuntas entre Brasil e Argentina antes, mas elas tendem a fracassar por motivos políticos, com forte oposição dos bancos centrais de ambos os países.

Agora, com governos de esquerda e de mentalidade independente em ambos os países, há uma maior disposição para tentar estabelecer uma nova moeda, separada do sistema do dólar. Os primeiros relatórios indicam que teria a função de um instrumento apenas de comércio exterior, usado na liquidação de pagamentos para transações internacionais, em vez de algo aceito em lojas, por exemplo. Ambos os países reconhecem as complicações envolvidas, mas com outros países sul-americanos convidados a aderir pode, com o tempo, começar a funcionar como uma alternativa ao dólar.

Esses dois eventos alimentam um padrão geral em que as principais economias estão começando a recuar do sistema global dominado pelo dólar. Desde o fim da Guerra Fria, todos nós vivemos em um mundo onde a economia dos Estados Unidos e, com ela o dólar, são extremamente importantes.