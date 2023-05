6 mil indígenas celebram Lula em Brasília

"Implementar políticas que respeitem nossa autonomia e nosso modo de vida." Para Vanda Witoto, destacada liderança da Amazônia brasileira, esse era o objetivo central da 19º edição do Acampamento Terra Livre (ATL).

Na última semana de abril, entre cantos, danças e um apertado programa de compromissos políticos, centenas de grupos indígenas se reuniram em Brasília – no local onde apenas três meses antes da tentativa de insurreição dos partidários de Bolsonaro – para defender esses princípios.

Estima-se que 6 mil pessoas se reuniram no Distrito Federal para o fórum de seis dias, o maior encontro anual de povos indígenas do mundo, segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB). Embora a edição do ano passado do ATL – após um hiato de dois anos devido à Covid-19 – tenha servido basicamente um comício pré-campanha em esforços de garantir que o então presidente Jair Bolsonaro fosse deposto nas eleições de outubro, este ano o evento focou no avanço da representação institucional histórica conquistada pelos grupos indígenas do Brasil através do governo incipiente liderado por Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre essas conquistas institucionais estão o recém-criado Ministério dos Povos Indígenas, chefiado pela destacada ativista Sônia Guajajara, e a nomeação de Marina Silva, defensora da Amazônia, como ministra do Meio Ambiente.

Líderes indígenas disseram ao democraciaAbierta que, apesar da situação difícil, avanços importantes foram obtidos nos primeiros meses do governo Lula. “Estamos satisfeitos com o que foi proposto e com as estruturas implementadas até agora”, disse Dinamam Tuxá, coordenador da APIB e assessor jurídico de grupos indígenas de Minas Gerais, Espírito Santo e do nordeste brasileiro. "Muitas coisas foram destruídas pelo governo anterior. Estamos cientes de que a reconstrução que este país precisa agora leva tempo e, embora seja um processo lento, está acontecendo. Mas agora o que realmente precisamos é que o governo, com a máxima urgência, comece a implementar seus compromissos de políticas públicas, principalmente o reconhecimento e a demarcação dos territórios indígenas. Estamos aqui para garantir que isso aconteça."

A demarcação territorial, enfatiza Tuxá, é a "prioridade número um" para os povos indígenas do Brasil neste momento. Em janeiro, o governo atual prometeu que 14 territórios seriam legalmente confirmados para demarcação antes do ATL deste ano – uma das principais promessas de Lula aos grupos indígenas durante os primeiros 100 dias de seu governo, apesar da forte oposição esperada em um Congresso dominado por os bolsonaristas.