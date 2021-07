Venezuela é condenada por violência policial contra jovens em situação de pobreza

Embora seja a quinta vez que o tribunal regional analisa o problema das execuções extrajudiciais no país, foi a primeira vez que aprofundou sua análise junto às principais vítimas desta grave violação de direitos humanos perpetrada pelo Estado. Além disso, a corte também aprofundou a análise sobre os preconceitos das forças de segurança em relação à pobreza e à idade, que constituem a “condição social”.

Liliana Ortega, cofundadora da ONG venezuelana COFAVIC e que acompanha as vítimas do caso há 18 anos, destacou: “a sentença marca um precedente que lança luz não só sobre o passado da Venezuela, mas sobre o que vem ocorrendo no país recentemente. A corte estabelece de forma muito clara na sentença que existe uma ligação direta entre pobreza e idade como motivo de preconceito das forças policiais do país em suas operações de segurança."

Por outro lado, o tribunal regional considerou que as autoridades obstruíram a busca de justiça por parte de seus familiares por meio de ameaças e falsas declarações sobre o perfil das vítimas. Para Jean Carlos Guerrero, irmão de Jimmy, que decidiu estudar direito devido ao caso de seu irmão, a sentença "representa a verdade dos fatos; a verdade de minha família que não tinha sido ouvida no sistema judiciário venezuelano," afirmou.

"O apoio do CEJIL e do COFAVIC tem sido fundamental para atingir esse objetivo que nos propusemos como família há 19 anos. Sem eles teria sido impossível. Esta decisão terá um impacto muito positivo nos próximos anos na Venezuela e prenuncia possíveis ajustes na legislação para responder a outros casos que estão silenciados no país."