Гражданство и лояльность. Могут ли власти массово лишить россиян паспортов?

"Меладзе за поддержку бандеровцев надо лишить гражданства РФ. В то время когда гибнут наши граждане за русских людей, защищая русские территории, некоторые позволяют себе зиговать вместе с украинскими нацистами. Это недопустимо. Если бы Меладзе был честным человеком, в чем я сомневаюсь, он сам бы вышел из гражданства России", – так сенатор Елена Афанасьева предложила наказать певца Валерия Меладзе, ответившего поклонникам словами "Героям слава!" во время новогоднего корпоратива в Дубае. Меладзе родился в Грузии и несколько лет назад пытался получить грузинское гражданство, сохранив российское.

Афанасьева – далеко не единственная: на фоне войны многие российские политики готовы забыть о конституционных нормах и призывают лишать гражданства тех, кто не поддерживает вторжение в Украину. Смогут ли они это реализовать?

Под защитой Конституции?

Призывы реставрировать институт изгнания в полном объеме звучали еще до начала полномасштабной войны. Например, известный своими ультраконсервативными взглядами кинорежиссер Никита Михалков предлагал отбирать паспорта у тех, кто призывает к введению санкций. О том же говорил единоросс Александр Хинштейн.

После 24 февраля подобные инициативы появляются регулярно. В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил сожаление, что россиян, поддерживающих Украину и получающих за это "печеньки Госдепа", нельзя лишить гражданства. Так он прокомментировал новость о том, что сотрудница "Первого канала" Марина Овсянникова, появившаяся в эфире с антивоенным плакатом, устроилась работать в Die Welt.

Слова Володина вдохновили многих. Так, лидер "справороссов" Сергей Миронов требовал аннулировать документы одного из самых известных "новых россиян" – французского актера Жерара Депардье, назвавшего вторжение в Украину "безумием". Единоросс Евгений Поповпосчитал нужным лишить "преференций, предоставляемых российским паспортом… условных смольяниновых". Пост появился в связи с интервью артиста Артура Смольянинова, в котором тот поддержал Украину.

При этом действующая российская Конституция недвусмысленно запрещает лишать россиян гражданства или права отказаться от него. Причем статья 6 Конституции, закрепляющая эту норму, относится к основам конституционного строя, которые нельзя изменить ни при каких обстоятельствах.

"Права человека и гражданина могут быть ограничены в целях защиты конституционного строя. Однако на основы конституционного строя не могут повлиять ни война, ни "специальная военная операция", ни любая другая чрезвычайная ситуация", – объясняет правозащитник Лев Левинсон.