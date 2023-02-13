Гражданство и лояльность. Могут ли власти массово лишить россиян паспортов?
На фоне раскола общества, вызванного войной в Украине, все громче звучат голоса тех, кто призывает закрепить его юридически – лишив несогласных и уехавших российского гражданства.
"Меладзе за поддержку бандеровцев надо лишить гражданства РФ. В то время когда гибнут наши граждане за русских людей, защищая русские территории, некоторые позволяют себе зиговать вместе с украинскими нацистами. Это недопустимо. Если бы Меладзе был честным человеком, в чем я сомневаюсь, он сам бы вышел из гражданства России", – так сенатор Елена Афанасьева предложила наказать певца Валерия Меладзе, ответившего поклонникам словами "Героям слава!" во время новогоднего корпоратива в Дубае. Меладзе родился в Грузии и несколько лет назад пытался получить грузинское гражданство, сохранив российское.
Афанасьева – далеко не единственная: на фоне войны многие российские политики готовы забыть о конституционных нормах и призывают лишать гражданства тех, кто не поддерживает вторжение в Украину. Смогут ли они это реализовать?
Под защитой Конституции?
Призывы реставрировать институт изгнания в полном объеме звучали еще до начала полномасштабной войны. Например, известный своими ультраконсервативными взглядами кинорежиссер Никита Михалков предлагал отбирать паспорта у тех, кто призывает к введению санкций. О том же говорил единоросс Александр Хинштейн.
После 24 февраля подобные инициативы появляются регулярно. В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил сожаление, что россиян, поддерживающих Украину и получающих за это "печеньки Госдепа", нельзя лишить гражданства. Так он прокомментировал новость о том, что сотрудница "Первого канала" Марина Овсянникова, появившаяся в эфире с антивоенным плакатом, устроилась работать в Die Welt.
Слова Володина вдохновили многих. Так, лидер "справороссов" Сергей Миронов требовал аннулировать документы одного из самых известных "новых россиян" – французского актера Жерара Депардье, назвавшего вторжение в Украину "безумием". Единоросс Евгений Поповпосчитал нужным лишить "преференций, предоставляемых российским паспортом… условных смольяниновых". Пост появился в связи с интервью артиста Артура Смольянинова, в котором тот поддержал Украину.
При этом действующая российская Конституция недвусмысленно запрещает лишать россиян гражданства или права отказаться от него. Причем статья 6 Конституции, закрепляющая эту норму, относится к основам конституционного строя, которые нельзя изменить ни при каких обстоятельствах.
"Права человека и гражданина могут быть ограничены в целях защиты конституционного строя. Однако на основы конституционного строя не могут повлиять ни война, ни "специальная военная операция", ни любая другая чрезвычайная ситуация", – объясняет правозащитник Лев Левинсон.
"Практика аннулирования приобретенного гражданства является рутинной"
Но на деле превратить гражданина в негражданина можно, если речь идет о приобретенном гражданстве (россиян, являющихся таковыми "по крови", исключить из нации нельзя). Достаточно доказать, что российский паспорт был выдан с нарушениями процедуры или заявитель сообщил ложные сведения о себе.
Шесть лет назад приобретенного гражданства стали лишать осужденных по политическим – "террористическим" и "экстремистским" – статьям. На фоне войны оснований для удаления "чуждых элементов" станет еще больше: соответствующий президентский законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.
Рутинная процедура
"Практика аннулирования приобретенного гражданства является рутинной", – объясняет Елена Буртина, специалистка по работе с лицами без гражданства Комитета "Гражданское содействие", объявленного российскими властями "иноагентом".
Потерять гражданство можно, например, при попытке получить загранпаспорт или кредит, если проверка выяснит, что его оформили с процедурными нарушениями. Нередко поводом к этому становятся мелкие ошибки, допущенные чиновниками много лет назад, или даже отсутствие личного дела гражданина в архиве, – писала "Адвокатская газета".
Сколько людей перестали быть россиянами таким путем, неизвестно. Речь, вероятно, идет более чем о тысяче случаев. Только за 2020-й и начало 2021 года гражданство отозвали у 280 человек, сообщало МВД. Более полная статистика не публикуется после расформирования ФМС в 2016 году, отмечает Буртина.
Подавляющее большинство подобных дел не имеет отношения к политике. Чаще всего лицами без гражданства становятся уроженцы бывших советских республик, случайно попавшие в поле зрения органов.
Подобная "случайность" способна разрушить жизнь. Например, 43-летнего фермера Бахтиера Усмоноваотправили в тюрьму и депортировали из РФ, разлучив с семьей. Все из-за того, что в заявке на получение гражданства он забыл указать данные своего брата и сестры.
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До недавнего времени люди без гражданства были в России изгоями.
"Есть страны (например, Латвия), где такие люди имеют документы и объем прав, почти такой же, как у граждан. Однако у нас они долго не получали никаких документов, а значит, не могли работать, учиться, зарегистрировать брак, завести [банковскую] карточку или даже купить билет на поезд", – говорит Буртина.
Ситуацию отчасти исправили в 2021 году: закон о лицах без гражданства теперь позволяет получать временное удостоверение личности. Тем не менее многие до сих пор испытывают проблемы с оформлением медицинской страховки и часто сталкиваются с дискриминацией при устройстве на работу.
"Преступные намерения"
С 2017 года люди, вступающие в российское гражданство, обязаны принимать присягу на верность государству. Одновременно появилась возможность отзыва гражданства, если выяснится, что заявитель сообщил о себе ложные сведения или "целью [получения гражданства] … являлось осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя".
"Разбирательство, имел ли человек [преступное] намерение, когда давал присягу, не проводится. Достаточно его осуждения по длинному списку статей УК (связанных с терроризмом и экстремизмом – прим. ред.)", – констатирует правозащитница Буртина.
Так, в российском законодательстве появился механизм, позволяющий изгонять "плохих" граждан из нации по политическим мотивам, а также деление россиян на "сорта" в зависимости от страны происхождения.
"Поправки в 22 статью были самыми зловредными и принципиально важными... [Они прямо противоречат] статье 6 Конституции, где черным по белому написано, что гражданство является единым и равным, независимо от оснований его получения", – считает правозащитник Левинсон.
"Лишение гражданства противоречит международным обязательствам России, закрепленным в международной конвенции о сокращении безгражданства, из которой РФ пока не вышла. Согласно ей, само существование лиц без гражданства, живущих фактически вне закона, является злом", – напоминает Елена Буртина.
Прецеденты отзыва гражданства за "экстремизм" (ярлык, произвольно навешиваемый на самые разные сообщества, включая "Свидетелей Иеговы" и сторонников Навального) до сих пор были относительно немногочисленными. Например, несколько лет назад суд отобрал гражданство у уроженца Украины, осужденного за "приготовление к участию" в террористической организации (позднее КС отменил решение), а в 2019 году – у мусульманина, сидевшего за пропаганду радикальной версии ислама (по мнению правозащитников, обвинение было построено на ложных данных).
На фоне войны требования к натурализованным россиянам снова хотят ужесточить
Как власти избавляются от активистов
Чтобы избавиться от активистов, создающих проблемы российским властям или дружественным режимам, правоохранители скорее используют бюрократическое крючкотворство, чем политические обвинения. В частности, гражданства лишили помогавшего мигрантам правозащитника Каромата Шарипова, мемориальца Бахрома Хамроева, таджикского оппозиционера Иззата Амона, журналиста Эльвина Исаева и некоторых других. При этом террористами или экстремистами никого из них не объявляли. В ход шли обвинения в нарушении бюрократических формальностей или фиктивном браке.
Один из пострадавших от подобной практики – экоактивист Аршак Мачикян, чья семья осела в России в девяностые, когда самому Аршаку исполнился год. В конце октября суд аннулировал его паспорт и документы его близких на том основании, что отец Аршака якобы сообщил властям ложные сведения, а процедура натурализации проходила с ошибками. Настоящей причиной стала политика, уверен экоактивист:
"Год назад я собирался идти на выборы в Думу. У меня была предварительная договоренность с "Яблоком" [о выдвижении от этой партии]. Однако потом меня вызвали на приватную беседу, где сказали, что не могут меня зарегистрировать [кандидатом], так как против меня и моей семьи собираются завести такое дело", – рассказывает собеседник оpenDemocracy.
После 24 февраля Аршак и его супруга Полина Олейникова включились в антивоенное движение и были вынуждены бежать из страны. Лишение гражданства застало Мачикяна в Германии.
"Последствия будут. Визу фрилансера я получил по российским документам. Теперь мне придется просить убежища, и я застряну здесь надолго. Если бы я был в России, мне пришлось бы получать статус лица без гражданства, то есть стать человеком без прав. Но и в Германии получение убежища – неприятный процесс", – говорит активист.
В начале февраля отца и двух братьев Аршака, остававшихся в России, задержали и предписали им покинуть страну в течение трех суток.
От точечных репрессий – к массовым?
На фоне войны требования к натурализованным россиянам снова хотят ужесточить. За пару месяцев до вторжения Путин призвал расширить список преступлений, за которые виновные должны поплатиться гражданством. По мнению президента, в нем должны быть не только деяния, связанные с терроризмом и экстремизмом, но и наркопреступления (в частности, печально известная "народная" статья 228 УК), "возбуждение ненависти либо вражды" (статья 282), массовые беспорядки, госизмена и некоторые другие преступления.
В апреле 2022 года президентский законопроект прошел первое чтение, но затем процесс затормозился (хотя обычно "путинские" инициативы принимаются молниеносно).
В Думе задержку объясняли большим количеством поступивших поправок, вероятно, отражающих реалии военного времени. Некоторые из них исходят от самого Путина и предусматривают еще больше причин для лишения гражданства. В их числе – "дискредитация армии", "распространение фейков" об СВО, "призывы к нарушению территориальной целостности" (то есть непризнание аннексий), а также надругательство над госсимволами и сотрудничество с нежелательными организациями.
Если закон будет принят – в чем почти нет сомнений – безграждане могут превратиться в довольно массовую социальную категорию.
Статьи о "дискредитации", "фейках" и "возбуждении ненависти" позволяют привлечь практически за любое оппозиционное высказывание. Если за их нарушение будет грозить еще и лишение гражданства, несколько миллионов россиян, родившихся за рубежом, окажутся в ситуации, когда любая критика властей чревата для них не только арестом, но и утратой прав, связанных с российским гражданством. Но даже такие, явно дискриминационные меры не удовлетворяют сторонников жесткой линии в российском руководстве.
Отомстить уехавшим
Еще летом депутат от ЛДПР Иван Сухарев предлагал аннулировать паспорта россиян, согласившихся осудить агрессию при въезде в зарубежные страны (СМИ сообщали о подобной практике на границах Латвии). Еще более остро этот вопрос встал в начале января 2023 года, когда в верхах разгорелась бурная дискуссия об отношении к уехавшим.
Сначала единоросс Олег Морозов обрушился на "правдолюбивых юристов", не дающих лишать гражданства эмигрантов, критикующих Кремль из-за рубежа. Очевидно, это был камень в огород сенатора Клишаса и главы президентского Совета по правам человека Валерия Фадеева, критикующих идею как антиконституционную.
"Политики, которые призывают перестать "играть по правилам" и не обращать внимания на Конституцию, должны покинуть конституционные органы власти", – ответил на выпад Клишас.
После этого в спор вмешался Дмитрий Медведев. С "предателями, переметнувшимися к врагу", этими "ничтожными ошметками дерьма", нужно поступать по "особым правилам военного времени" – заявил бывший президент, некогда слывший либералом. Входит ли лишение гражданства в арсенал, Медведев не пояснил. Незадолго до этого он призывал объявить бежавших оппозиционеров врагами общества, лишить доходов и не пускать в Россию до конца их дней.
С предложением конфисковать имущество уехавших "предателей" тогда же выступили Вячеслав Володин и сенатор Сергей Цеков (законопроект об этом может быть внесен в недалеком будущем). По сути, речь идет об экономическом эквиваленте изгнания из гражданства.
"Турбо-патриотам" противостоит более умеренная часть элиты, считающая, что терроризировать уехавших невыгодно с экономической точки зрения (прежде всего потому, что среди них много ценных специалистов). В частности, Дмитрий Песков говорил о том, что государство должно "бороться" за возвращение эмигрантов, а не запугивать их. Впрочем, как оговорился пресс-секретарь Путина, это не касается "тех, кто скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране".
Таким образом позиции ратующих за чрезвычайные меры и "легалистов", ссылающихся на конституцию, не выглядят такими уж непримиримыми. Если законодатели смогут предложить механизм, позволяющий лишать уехавших гражданства или собственности избирательно, согласие вполне может быть достигнуто.
С другой стороны, рост влияния "супер-патриотов" вроде Володина может сделать поиски компромисса ненужными. По мнению Льва Левинсона, прямой конституционный запрет на лишение гражданства едва ли станет непреодолимым препятствием для "чрезвычайного" законотворчества:
"Подобное (вопиющее нарушение Конституции – прим. ред.) происходит не впервые. Например, в 32-й статье [основного закона] перечислены лица, которые не могут избирать и быть избранными (недееспособные и заключенные – прим. ред.). Однако это не помешало лишить [пассивного] избирательного права причастных к экстремизму", – говорит эксперт.
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По стопам истории?
Патологическая зацикленность путинского окружения на имперских мифах о прошлом также может подтолкнуть элиту к радикальным решениям.
Лишение гражданства широко практиковалось в СССР вплоть до начала 90-х. Основанием мог стать любой поступок, "порочащий высокое звание советского гражданина", включая критику режима или отказ вернуться в страну по требованию властей. Кроме того, в российской истории уже есть прецедент массового лишения гражданства людей, покинувших страну в годы Гражданской войны.
Еще одним аргументом в пользу возвращения института изгнания может стать отсылка к международному опыту. Так, закон, позволяющий вычеркивать нелояльных из нации, недавно появился в Беларуси. Конституционный запрет лишать белорусов гражданства не остановил Лукашенко.
Схожая практика есть и в Украине, где гражданства лишились несколько политиков и церковных деятелей, видимо, имевших как украинский, так и российский паспорт. По словам президента Зеленского, это было сделано, чтобы блокировать "духовное или политическое влияние" пророссийских сил на украинское общество. Некоторые правозащитники называют указы незаконными, так как Конституция Украины тоже запрещает отбирать гражданство.
Насколько российские угрозы "очистить нацию от предателей" близки к осуществлению – пока сказать сложно. Их целью может быть как запугивание и стигматизация диссидентов, так и далекоидущие планы по превращению России в идеологически однородное "тело". Но чем дольше идет война, тем больше вероятность, что вызванный ею общественный раскол будет закреплен юридически.
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