Что случилось с демократией в 2020 году?

"Сейчас миром правит арендная плата"

Яков Фейгин, директор проекта "Future of Capitalism", Институт Берггрюна

Сейчас я пишу статью о том, как аналитики времен Холодной войны – сторонники теории сближения – были ближе к истине, чем они думали, однако не там, где им казалось.

В 1970-х социологи и политологи считали, что со временем мир советский и мир капиталистический станут гораздо более похожими друг на друга. Американская корпоративная система приобретала все более технический и плановый характер. Теория сближения гласила, что в будущем капиталистическими обществами будут руководить менеджеры и капитализм станет более рациональным. В США многие полагали, что Америке нужно более основательное государственное планирование, чтобы справиться с перебоями в снабжении, порождавшими инфляцию. В то же время, согласно теории сближения, коммунистические общества станут более децентрализованными, и в них появится больше рыночных элементов. И таким образом медленно, но верно будет протекать переход к "индустриальному обществу".

Сближения не произошло – отчасти потому, что американская корпоративная система разрослась еще сильнее, а коммунистические режимы распались. На посткоммунистических территориях расцвел тот феномен, который называют олигархией – власть людей, живущих за счет ренты, и в определенном смысле то же самое происходит у нас, в старой капиталистической системе. Сейчас миром правит арендная плата. В ответ на кризис 1970-х все общества долгого ХХ столетия сосредоточились на арендной плате как на главном источнике дохода. И теперь мы живем с последствиями этого выбора.

Вот уже лет сорок мы испытываем на себе последствия 70-х –результаты тогдашнего чрезмерного инвестирования в оборонно-промышленный комплекс и тяжелую промышленность по обе стороны "железного занавеса", а также инфляции, вызванной этим чрезмерным инвестированием. С тех пор мы победили дракона инфляции, но дорогой ценой: теперь в развитых странах почти невозможен экономический рост, основанный на росте заработной платы.

Это произошло потому, что (особенно в США) образовался круг политических сторонников дефляции. Данный механизм работает так: мы контролируем цикл инфляции-дефляции за счет того, что понижаем заработную плату и создаем условия, при которых постоянно повышается ценность определенных капитальных активов. Наиболее печально известный из этих активов – жилье.

Если вы – социально интегрированный представитель среднего класса (а такая характеристика зачастую означает "белый мужчина", хотя понемногу она расширяется, включая в себя и представителей других групп), значит, начиная примерно с 1975 года, объем товаров, которые можно приобрести на вашу зарплату, постоянно уменьшается. Если вы смогли купить дом в хорошем районе и обеспечить себе пенсию, значит, ваши дела идут хорошо – в вашем распоряжении есть растущие в цене активы, которые вы, теоретически, можете использовать, чтобы выйти на пенсию и жить в довольстве. И это дает вам некоторое ощущение принадлежности к неолиберальному порядку.

Начиная с 2008 года, этот общественный договор стал барахлить – как в США, так и во всем мире. И я думаю, что атаки со стороны правых сил во многом вызваны их желанием защитить этот общественный договор. Атаки со стороны левых сил объясняются тем, что договор, по сути, исчерпал себя для тех, кто младше 45. Все остальные по уши в долгах – за образование, за медицинские услуги и так далее.