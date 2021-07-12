"Случай Хабаровска – это тот пример, на котором режим учится"

То есть у них есть репутация в этом плане.

Это репутация компетентных людей. А Алексей Ворсин шел на выборы мэра Хабаровска в 2018 году, то есть у него была какая-то известность как местного политика. Я думаю, что это важнее, чем какая-то другая связь с Навальным.

Вообще интересно на акциях то, как меняется картинка. Вначале, на массовых акциях летом 2020-го, появляются разные самодельные постеры "Я/Мы Фургал", отпечатанные на А4; наклейки на машины (очень быстро сделали). В сентябре и октябре народу становится меньше – но зато больше становится политических тем. Там видны флаги КПРФ – из-за дела Николая Платошкина, конечно, который тоже был связан с Хабаровском; есть лозунги и флаги солидарности с Беларусью. Из-за того, что в России мало мест, где можно разговаривать на такие темы, сами уличные акции становятся пространствами свободного высказывания. Это пространства, которые разные группы могут использовать для себя, включая, например, и националистов – всякой твари по паре.

Конечно, такая акция не могла быть сама по себе быть согласована (мы помним, что "согласование" уличных акций – репрессивный конструкт), но когда на улицу выходит 14 тыс. человек, то не надо уже ни "разрешения", ни уведомления.

Есть ли какое-то объяснение, почему именно в этом регионе такое возможно? Протест вспыхнул прошлым летом – и уже год он тлеет, снова разгорается, но не исчезает. Можно ли объяснить это какими-то региональными особенностями?

Протесты держались на уровне нескольких сотен участников до начала холодов, но я думаю, что четыре месяца больших уличных акций – июль, август, сентябрь, октябрь – это очень много. Дальше проходили субботние акции, а в январе у Лефортово для Фургала запустили фейерверк – очень трогательная акция, поздравление с Новым годом. Весной происходил сбор подписей в связи с ухудшением здоровья Фургала – у него был диагностирован ковид.

Что касается региональных особенностей, то многое можно понять по анализу результатов региональных выборов 2018 года, который показывает существенный электоральный раскол между европейской частью России с одной стороны, и Сибирью и Дальним Востоком с другой. Регионы, недовольные "Единой Россией", находятся, в основном, в Сибири и на дальнем Востоке. Этому есть, конечно, еще какие-то социально-экономические обоснования, но в принципе Хабаровск – это такой регион-середнячок – не сильно дотационный, но и не особо передовой.

Но географически максимально удаленный от столицы.

Дальше уже только Ванинский порт, тот самый… В Хабаровске есть очень сильный регионалистский дискурс, который заметен, начиная с XIX века: "Мы – форпост империи, империя нам за это должна". Фургал, например, говорил журналистам во время своей избирательной кампании: "Да, к нашему региону нужно особое отношение, и надо усиливать свою позицию". Он имел в виду не независимость от Москвы, а наоборот – что Москва больше должна давать.

Это классический дискурс фронтира, который есть в Сибири – в Новосибирской области, например – и есть на Дальнем Востоке, и который включает представления об особом характере местных, об отношениях центра и периферии. К этому дискурсу можно было привязывать протестную повестку, и при этом разные люди могут очень легко встраивать его в свою личную биографию. Туда же успешно встраиваются темы, экономически связанные с местными и региональными особенностями. Например, право вылавливать рыбу или право пользоваться лесом (хотя лесозаготовок вокруг самого Хабаровска уже не ведется). "У нас богатая природа, богатый природными ресурсами регион, а живем плохо" – это тема, которая очень важна.

Каковы партийные преференции в регионе? Насколько популярна ЛДПР, от которой был избран Фургал?

В Хабаровском крае ЛДПР традиционно сильна. Однако, если мы говорим о поддержке "Единой России" и в целом провластных результатах выборов, то и в президентских выборах 2018 года, и в конституционном референдуме 2020 года повторяется картина, которая была на губернаторских выборах в 2018 году, которые выиграл Фургал: это различия между условным "севером" и "югом" Хабаровского края. Юг более экономически развит, более урбанизирован, там более современная структура занятости. Прежде всего, Хабаровск – столица региона. Это большой город с достаточно образованным населением, с культурной жизнью (хотя до миллионника он по численности формально не дотягивает). Комсомольск-на-Амуре – второй крупный город на юге края – тоже очень важное место для протестов. При этом Комсомольск-на-Амуре голосует либерально, а вокруг него – пятно стабильной поддержки "Единой России".