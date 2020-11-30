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Мы ищем истории о правах женщин и ЛГБТИК-сообществ на постсоветском пространстве

Платформа openDemocracy начинает новую серию публикаций о правах женщин и ЛГБТ-сообществ, о сопротивлении сексизму и гомофобии, о феминистских СМИ.

30 November 2020
Illustration: Inge Snip
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Иллюстрация: Инге Снип

Во всем мире крепнут – и даже приходят к власти – крайне правые и ультраконсервативные движения. Атаки на права человека и социальную справедливость идут по всему миру: от Польши до Бразилии и США.

Журналисты openDemocracy расследуют схемы этих атак и находят их покровителей и исполнителей. Мы стремимся к тому, чтобы информация о религиозных и политических движениях, финансовых схемах и спонсорах сексистских и гомофобных кампаний стала публичной. Помимо этого, мы хотим задокументировать историю сопротивления – в особенности со стороны женщин, ЛГБТИК-групп и феминистских СМИ.

openDemocracy регулярно публикует материалы, связанные с гендерным неравенством и ущемлением прав ЛГБТИК во всем мире. Статьи, посвященные ситуации в странах бывшего СССР, выходят как на русском, так и на английском языке (в редакционном переводе) – это позволяет нам сделать информацию о происходящем в регионе доступной читателям во всем мире. Новая серия публикаций, запланированная openDemocracy, призвана развивать эту тему на постсоветском пространстве, в том числе в Беларуси, Молдове, Украине, России, Армении, Азербайджане, Грузии, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

Мы хотим держать нашу аудиторию в курсе событий, поэтому мы ищем яркие, оригинальные истории со свидетельствами очевидцев и заключениями экспертов. Нам нужен тщательный анализ и продуманные критические замечания, подкрепленные доказательным материалом. Эти сюжеты станут частью наших основных глобальных проектов:

Tracking the Backlash

Женщинам и ЛГБТИК-сообществам во всем мире все чаще удается одерживать победу в борьбе за свои права и равенство в обществе. Однако у них есть серьезные противники. За последние полтора года участники проекта “Tracking the Backlash” опубликовали результаты многоэтапного журналистского расследования о сотрудничестве консервативных христианских организаций и европейских ультраправых движений, а также серию статей о том, как беременных женщин по всему миру целенаправленно дезинформируют об их здоровье и правах.

Documenting the Resistance

Мы хотим, чтобы в прессе зазвучали новые голоса, и приглашаем женщин и людей с небинарной гендерной идентичностью поучаствовать в проекте. Нам интересны авторы, не публиковавшиеся ранее – особенно если они принадлежат к тем группам, для которых путь в СМИ традиционно закрыт. Мы приглашаем к участию как опытных активистов и активисток, так и тех, кто еще никогда не решался высказываться вслух. Вы можете рассказать как вашу собственную историю, так и истории тех людей, которые рядом с вами борются за социальную справедливость – как это сделала наша репортерка Клаудиа Торризи в материале о том, как женщины по всей Европе противостоят польским антиабортным законам.

Feminist Media

Цель этой рубрики – привлечь внимание к работе феминистских СМИ, а также рассказать об их антагонистах – сексистских и расистских медиа. Feminist Media рассказывает о журналистах-расследователях, об их образе мышления, о том, чего они хотят добиться. Здесь возможны различные форматы: интервью с вашим любимым автором; список рекомендованных феминистских СМИ / блоггеров / инфлюенсеров из разных регионов; отрывки из книг; наглядные примеры того, как информационные технологии позволяют культивировать определенные однобокие представления о правах женщин; рассказ о различных методах расследования / создания репортажей, которые феминистические журналисты используют в своей работе. Для вдохновения можете посмотреть нашу подборку фильмов, вызывающих гнев ультраконсерваторов.

Как должна выглядеть ваша заявка на участие?

Пожалуйста, отправляйте нам не полные тексты, а синопсисы – краткое содержание или сжатый план (объем синопсиса см. ниже) ваших историй на английском, русском или грузинском языке. Присылайте их на адрес [email protected] В поле “Тема письма” напишите “Eurasia pitch”.

Письмо должно включать в себя краткое изложение вашей статьи (2-3 коротких абзаца) и информацию о том, кто вы, почему вы хотите написать эту статью и почему именно сейчас. Поясните, что именно ваш текст добавит к уже опубликованной (на сайте openDemocracy или в других источниках) информации по данной теме, какими существенно новыми сведениями он ее дополнит. Сопровождайте текст ссылками везде, где это возможно. Укажите, когда вы сможете прислать полную версию текста и есть ли у вас доступ к каким-либо аудио-, видео- и фотоматериалам, которые бы могли послужить иллюстрациями к тексту.

Если ваша статья представляет собой материал для авторской колонки / аналитический обзор, длина должна составлять 800-900 слов. Если это фичер – 1200-1400 слов. Кроме того, мы принимаем синопсисы статей о журналистских расследованиях, рассказов очевидцев, фоторепортажей. Особенно нас интересуют тексты, показывающие ту или иную ситуацию под необычным углом, мнения недостаточно представленных в СМИ социальных групп, нестандартные подходы к анализу и репортажу.

В своем сотрудничестве с авторами мы руководствуемся принципом феминистской солидарности. Мы также публикуем авторов/к, нигде не публиковавшихся ранее, и отдаем предпочтение жительницам нестоличных регионов, мигранткам, представительницам расовых и этнических меньшинств, коренных народов и социальных групп, для которых путь в прессу был традиционно закрыт (например, работницам секс-индустрии), а также людям из ЛГБТИК-сообществ, пострадавшим от посягательств на их – наши! – права и/или активно участвующим в гражданском сопротивлении.

Мы получаем огромное количество синопсисов и прежде всего отдаем предпочтение текстам, чьи авторы – женщины, транс-люди и люди с небинарной гендерной идентичностью. Авторы и авторки, чьи статьи будут приняты к публикации, получат гонорар. Из предлагаемых материалов мы берем обычно две статьи в месяц. Решение о том, будет ли принят ваш синопсис, вы получите в течение месяца после получения письма с заявкой.

‘Democracy Reloaded: Inside Spain's Political Laboratory from 15-M to Podemos’

Can leaderless networks thrive? What did Spain’s radical Left movement owe to social media? And what was the legacy of the protest camps that occupied Spain’s city squares in 2011?

Join us on Thursday 3 December, 5pm UK time/12pm EST to hear Grace Blakeley talk to Cristina Flesher Fominaya about her new book.

Grace Blakeley Staff writer at Tribune magazine and author of ‘Stolen: How to Save the World from Financialisation’ and ‘The Corona Crash: How the Pandemic Will Change Capitalism’

Cristina Flesher Fominaya Editor-in-chief of Social Movement Studies Journal; her previous books include ‘Social Movements in a Globalized World’ and ‘The Routledge Handbook of Contemporary European Social Movements’

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