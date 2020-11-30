Мы ищем истории о правах женщин и ЛГБТИК-сообществ на постсоветском пространстве

Во всем мире крепнут – и даже приходят к власти – крайне правые и ультраконсервативные движения. Атаки на права человека и социальную справедливость идут по всему миру: от Польши до Бразилии и США.

Журналисты openDemocracy расследуют схемы этих атак и находят их покровителей и исполнителей. Мы стремимся к тому, чтобы информация о религиозных и политических движениях, финансовых схемах и спонсорах сексистских и гомофобных кампаний стала публичной. Помимо этого, мы хотим задокументировать историю сопротивления – в особенности со стороны женщин, ЛГБТИК-групп и феминистских СМИ.

openDemocracy регулярно публикует материалы, связанные с гендерным неравенством и ущемлением прав ЛГБТИК во всем мире. Статьи, посвященные ситуации в странах бывшего СССР, выходят как на русском, так и на английском языке (в редакционном переводе) – это позволяет нам сделать информацию о происходящем в регионе доступной читателям во всем мире. Новая серия публикаций, запланированная openDemocracy, призвана развивать эту тему на постсоветском пространстве, в том числе в Беларуси, Молдове, Украине, России, Армении, Азербайджане, Грузии, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

Мы хотим держать нашу аудиторию в курсе событий, поэтому мы ищем яркие, оригинальные истории со свидетельствами очевидцев и заключениями экспертов. Нам нужен тщательный анализ и продуманные критические замечания, подкрепленные доказательным материалом. Эти сюжеты станут частью наших основных глобальных проектов:

“Tracking the Backlash”

Женщинам и ЛГБТИК-сообществам во всем мире все чаще удается одерживать победу в борьбе за свои права и равенство в обществе. Однако у них есть серьезные противники. За последние полтора года участники проекта “Tracking the Backlash” опубликовали результаты многоэтапного журналистского расследования о сотрудничестве консервативных христианских организаций и европейских ультраправых движений, а также серию статей о том, как беременных женщин по всему миру целенаправленно дезинформируют об их здоровье и правах.

“Documenting the Resistance”

Мы хотим, чтобы в прессе зазвучали новые голоса, и приглашаем женщин и людей с небинарной гендерной идентичностью поучаствовать в проекте. Нам интересны авторы, не публиковавшиеся ранее – особенно если они принадлежат к тем группам, для которых путь в СМИ традиционно закрыт. Мы приглашаем к участию как опытных активистов и активисток, так и тех, кто еще никогда не решался высказываться вслух. Вы можете рассказать как вашу собственную историю, так и истории тех людей, которые рядом с вами борются за социальную справедливость – как это сделала наша репортерка Клаудиа Торризи в материале о том, как женщины по всей Европе противостоят польским антиабортным законам.

Feminist Media

Цель этой рубрики – привлечь внимание к работе феминистских СМИ, а также рассказать об их антагонистах – сексистских и расистских медиа. Feminist Media рассказывает о журналистах-расследователях, об их образе мышления, о том, чего они хотят добиться. Здесь возможны различные форматы: интервью с вашим любимым автором; список рекомендованных феминистских СМИ / блоггеров / инфлюенсеров из разных регионов; отрывки из книг; наглядные примеры того, как информационные технологии позволяют культивировать определенные однобокие представления о правах женщин; рассказ о различных методах расследования / создания репортажей, которые феминистические журналисты используют в своей работе. Для вдохновения можете посмотреть нашу подборку фильмов, вызывающих гнев ультраконсерваторов.

Как должна выглядеть ваша заявка на участие?

Пожалуйста, отправляйте нам не полные тексты, а синопсисы – краткое содержание или сжатый план (объем синопсиса см. ниже) ваших историй на английском, русском или грузинском языке. Присылайте их на адрес [email protected] В поле “Тема письма” напишите “Eurasia pitch”.

Письмо должно включать в себя краткое изложение вашей статьи (2-3 коротких абзаца) и информацию о том, кто вы, почему вы хотите написать эту статью и почему именно сейчас. Поясните, что именно ваш текст добавит к уже опубликованной (на сайте openDemocracy или в других источниках) информации по данной теме, какими существенно новыми сведениями он ее дополнит. Сопровождайте текст ссылками везде, где это возможно. Укажите, когда вы сможете прислать полную версию текста и есть ли у вас доступ к каким-либо аудио-, видео- и фотоматериалам, которые бы могли послужить иллюстрациями к тексту.

Если ваша статья представляет собой материал для авторской колонки / аналитический обзор, длина должна составлять 800-900 слов. Если это фичер – 1200-1400 слов. Кроме того, мы принимаем синопсисы статей о журналистских расследованиях, рассказов очевидцев, фоторепортажей. Особенно нас интересуют тексты, показывающие ту или иную ситуацию под необычным углом, мнения недостаточно представленных в СМИ социальных групп, нестандартные подходы к анализу и репортажу.

В своем сотрудничестве с авторами мы руководствуемся принципом феминистской солидарности. Мы также публикуем авторов/к, нигде не публиковавшихся ранее, и отдаем предпочтение жительницам нестоличных регионов, мигранткам, представительницам расовых и этнических меньшинств, коренных народов и социальных групп, для которых путь в прессу был традиционно закрыт (например, работницам секс-индустрии), а также людям из ЛГБТИК-сообществ, пострадавшим от посягательств на их – наши! – права и/или активно участвующим в гражданском сопротивлении.

Мы получаем огромное количество синопсисов и прежде всего отдаем предпочтение текстам, чьи авторы – женщины, транс-люди и люди с небинарной гендерной идентичностью. Авторы и авторки, чьи статьи будут приняты к публикации, получат гонорар. Из предлагаемых материалов мы берем обычно две статьи в месяц. Решение о том, будет ли принят ваш синопсис, вы получите в течение месяца после получения письма с заявкой.

