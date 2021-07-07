Кредитная западня в Средней Азии

В апреле 2021 года пятнадцать женщин захватили здание сельской управы в Пригородном, на севере Кыргызстана. Они требовали кредитной амнистии и права сохранить за собой единственное жилье, запретив банкам конфискацию за неуплату долгов.

Забаррикадировавшись в здании, женщины в траурных черных платках угрожали облить себя бензином и совершить самоподжог, если премьер-министр не вступит с ними в переговоры. Расставив газовые баллоны вдоль окон управы и облив пол бензином, они подготовили все для взрыва.

"Нам осточертело финансовое рабство! Отмените ростовщичество!" – требовали они, задыхаясь от бензиновых паров. Они много лет боролись с тиранией финансовой индустрии, и, наконец, их терпение лопнуло.

В 2019 году Кыргызстан занимал пятое место в мире по размерам процентных ставок по кредитам. Женщины из сельских регионов страны уже более десяти лет протестуют против кредитов, конфискации домов в уплату долга и грабительских процентных ставок. Многие из них (хотя и не все) винят в этом внешних участников; так, в 2016 году прошел протест против Агентства США по международному развитию (USAID) и Международной финансовой корпорации (IFC), поскольку те создают и финансируют хищнические микрокредитные компании в Кыргызстане.

Кыргызстан – не единственный пример подобной ситуации. Задолженности по кредитам сказались на всех сферах жизни и в соседнем Казахстане, где активисты тоже пытаются вести кампании против разрушительных последствий кредитования. В 2014 году в пяти крупных городах жители вышли на акцию протеста перед зданием Национального банка с требованием списать долги. Активисты уже много лет обвиняют государство в том, что оно позволяет хищническое кредитование, происходящее за счет западных кредитных потоков.

И в Кыргызстане, и в Казахстане многие потеряли работу из-за пандемии Covid-19, что обострило долговые проблемы. Тысячи мигрантов, работавших в России, вернулись в Кыргызстан. В результате суммы, которые они раньше присылали домой, сократились до минимальных размеров. Для их семей эти деньги были жизненно важным источником средств к существованию.