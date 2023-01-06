Елка на руинах: как проходят новогодние праздники в Украине

За час до полуночи 31 декабря воздух в Протасовом Яру – старом районе на окраине центра Киева – был теплым и тихим.

Не было видно ни души. В многоквартирных домах кое-где горел свет – даже там, где чуть раньше в этот день вылетели окна, когда украинская ПВО сбила российскую ракету. Но обычного праздничного новогоднего шума не было слышно нигде.

Тишину нарушал только тихий плач пожилой женщины, карабкавшейся по соседней улице с белым полиэтиленовым пакетом. Оглянувшись на свой дом, поврежденный российским ракетным обстрелом, она сказала мне, что пока собирается жить с дочерью.

Непрерывные обстрелы Киева и других городов Украины российскими ракетами и беспилотниками иранского производства началась в ночь на 29 декабря и продолжалась до 2 января. Российская атака, специально приуроченная к новогодним праздникам, стоила людям жизни, домов и здоровья. Первые две ночи 2023 года многие киевляне провели без сна в бомбоубежищах.

Get the free oDR newsletter A weekly summary of our latest stories about the post-Soviet world. Sign up now

Новый год всегда был важным праздником для украинцев. Но теперь, когда с начала полномасштабной войны прошел уже почти год, праздники стали просто датами в календаре, напоминающими о прежней – мирной – жизни.

"Снаружи кожа меня держит, а что внутри..."

Сергей Кагарлицкий рассказывает о российской ракете, которая 31 декабря убила его жену Ирину и разрушила его дом в Протасовом Яру спокойным, размеренным голосом. Я спрашиваю, как он сохраняет самообладание. "Как держусь? Снаружи кожа меня держит, а что внутри...", – отвечает он и устало вздыхает. Сергей и его сын выжили, потому что в момент взрыва находились в другой комнате, через две стены от эпицентра. Только Ирина была на кухне – и оказалась погребена под обрушившейся на нее стеной.