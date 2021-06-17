Удавка для медиа

Для независимых СМИ, вещающих на русском языке, риск быть объявленными "иностранными агентами" становится все выше: на данный момент в списке "иноагентов" числится уже больше двадцати изданий, в том числе "Настоящее Время", "Радио Свобода", "Голос Америки" и "Медуза". 15 июня комитет Государственной Думы призвал правоохранительные органы внести в этот список другое популярное издание – "Медиазона". А месяц назад, в этот список была включена компания-администратор сайта молодого издания об экономике VTimes. И если в случае с другими изданиями действия властей можно объяснить влиятельностью и размером их аудиторий, то объявление "иноагентом" VTimes и их закрытие 14 июня, дает больше понимания того, что будет с российскими медиа в перспективе нескольких лет. Если коротко: для российских властей размер перестанет иметь значение.

Наследники "Ведомостей"

VTimes появился буквально из пепла: редакция газеты "Ведомости" – одного из лучших российских СМИ, писавших об экономике – весной 2020 года ушла в знак протеста против назначения новым главным редактором Андрея Шмарова. Шмаров открыто отказывался следовать редакционным нормам "Ведомостей", а также, в частности, исправлял смысл уже утвержденных статей, критиковавших действия крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть". Как показало расследование российских журналистов, большую роль в разгроме прежних "Ведомостей" сыграла именно "Роснефть", дочерний банк которой получил права требования по кредиту на покупку издания у иностранных собственников – The Financial Times, The Wall Street Journal и Sanoma. Газета оказалась в зависимости от тех, о ком должна была писать и делать расследования. Для издания, которое 20 лет объективно и качественно писало об экономике и политике, вторжение Шмарова было сродни апокалипсису.

Уже на этапе противостояния со Шмаровым, заместители главного редактора начали вынашивать идею нового СМИ, пишущего об экономике и придерживающегося принципов качественной журналистики – все как это было в "Ведомостях" – но получающего финансирование через донаты и рекламные контракты. В июле 2020 года четыре заместителя главного редактора – Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян – объявили о создании VTimes.

"Создание VTimes было компенсацией удара, которым стал разгром редакции "Ведомостей"" – рассказал oDR Михаил Оверченко, международный редактор VTimes, ушедший из "Ведомостей" вслед за коллегами летом 2020 года.

Большинство сотрудников редакции VTimes (в мае 2021 года в ней работали 25 человек) были выходцами из "Ведомостей". Для тех, кто не прошел профессиональную школу издания, но разделял принципы "Догмы" – свода правил качественной журналистики, разработанной в "Ведомостях" в 2000-м году – не составляло большой проблемы влиться в коллектив. Катерине Гробман, пришедшей в VTimes из лояльного государству новостного агентства "Интерфакс", а прежде работавшей в отделе политики газеты "Коммерсант", жизнь в редакции показалась очень комфортной: "Люди, которые делали VTimes, всегда были очень дружелюбными и вежливыми. Ты ощущаешь, что ты не просто тексты делаешь, а продвигаешь весь проект".