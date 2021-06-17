Удавка для медиа
За последние несколько месяцев более двадцати независимых изданий, вещающих на русском языке, были объявлены "иностранными агентами", в том числе, издание об экономике VTimes. Это решение означает новый виток в борьбе с независимой журналистикой: борьба идет не только с крупными изданиями, но и с любыми платформами, позволяющими себе критические высказывания в адрес российской власти.
Для независимых СМИ, вещающих на русском языке, риск быть объявленными "иностранными агентами" становится все выше: на данный момент в списке "иноагентов" числится уже больше двадцати изданий, в том числе "Настоящее Время", "Радио Свобода", "Голос Америки" и "Медуза". 15 июня комитет Государственной Думы призвал правоохранительные органы внести в этот список другое популярное издание – "Медиазона". А месяц назад, в этот список была включена компания-администратор сайта молодого издания об экономике VTimes. И если в случае с другими изданиями действия властей можно объяснить влиятельностью и размером их аудиторий, то объявление "иноагентом" VTimes и их закрытие 14 июня, дает больше понимания того, что будет с российскими медиа в перспективе нескольких лет. Если коротко: для российских властей размер перестанет иметь значение.
Наследники "Ведомостей"
VTimes появился буквально из пепла: редакция газеты "Ведомости" – одного из лучших российских СМИ, писавших об экономике – весной 2020 года ушла в знак протеста против назначения новым главным редактором Андрея Шмарова. Шмаров открыто отказывался следовать редакционным нормам "Ведомостей", а также, в частности, исправлял смысл уже утвержденных статей, критиковавших действия крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть". Как показало расследование российских журналистов, большую роль в разгроме прежних "Ведомостей" сыграла именно "Роснефть", дочерний банк которой получил права требования по кредиту на покупку издания у иностранных собственников – The Financial Times, The Wall Street Journal и Sanoma. Газета оказалась в зависимости от тех, о ком должна была писать и делать расследования. Для издания, которое 20 лет объективно и качественно писало об экономике и политике, вторжение Шмарова было сродни апокалипсису.
Уже на этапе противостояния со Шмаровым, заместители главного редактора начали вынашивать идею нового СМИ, пишущего об экономике и придерживающегося принципов качественной журналистики – все как это было в "Ведомостях" – но получающего финансирование через донаты и рекламные контракты. В июле 2020 года четыре заместителя главного редактора – Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян – объявили о создании VTimes.
"Создание VTimes было компенсацией удара, которым стал разгром редакции "Ведомостей"" – рассказал oDR Михаил Оверченко, международный редактор VTimes, ушедший из "Ведомостей" вслед за коллегами летом 2020 года.
Большинство сотрудников редакции VTimes (в мае 2021 года в ней работали 25 человек) были выходцами из "Ведомостей". Для тех, кто не прошел профессиональную школу издания, но разделял принципы "Догмы" – свода правил качественной журналистики, разработанной в "Ведомостях" в 2000-м году – не составляло большой проблемы влиться в коллектив. Катерине Гробман, пришедшей в VTimes из лояльного государству новостного агентства "Интерфакс", а прежде работавшей в отделе политики газеты "Коммерсант", жизнь в редакции показалась очень комфортной: "Люди, которые делали VTimes, всегда были очень дружелюбными и вежливыми. Ты ощущаешь, что ты не просто тексты делаешь, а продвигаешь весь проект".
"Мы шли по прямо противоположному пути: ввяжемся в драку и потом разберемся"
Дух общего дела царил и в "Ведомостях". "Каждый человек имел полную свободу делать все, что хочет, но понимал, что несет ответственность за всех, за всю газету. Не поставить газету в неприятное положение своими действиями – это важный этический принцип. "Я не могу сделать плохо"", – говорит Оверченко.
Чтобы повысить мотивацию и доверие сотрудников и превратить издание в своеобразный "кооператив" качественной журналистики, редакционная структура VTimes была более горизонтальной, чем традиционная вертикальная иерархия СМИ с главным редактором и издателем во главе: VTimes имели руководителей отделов, каждый из которых отвечал за определенную тему – отдел мнений, экономика, политика. Тем не менее, рядовой сотрудник мог всегда связаться с руководителем любого отдела для обсуждения текущих публикаций. Выпускали материалы по темам руководители отделов, а организационной стороной издания руководил Александр Губский. По его словам, издание планировало подавать на государственную лицензию СМИ осенью 2021 и тогда же избрать главного редактора.
В деле создания медиа Губский сотоварищи также пошли по неконвенциальному пути: "Сначала ты пишешь проект, определяешь нишу, где отсутствует блок информации. Потом проводишь исследование аудитории, под это дело ищется инвестор и команда. В нашем случае мы бы только зимой и весной этого года стартовали. Но мы шли по прямо противоположному пути: ввяжемся в драку и потом разберемся". Так VTimes удалось запуститься уже осенью 2020 года.
Издание поддержала британская газета The Financial Times, с которой у VTimes был договор о сотрудничестве. Материалы FT издавались на русском языке на сайте VTimes, тем самым повышая доверие к молодому изданию. Дерк Сауэр, основатель "Ведомостей" и патриарх медиа-менеджмента в постсоветской России, также консультировал создателей VTimes в том, как получить инвестиции, как создавать СМИ, финансирование которого завязано на донаты, и как им управлять в условиях цифровых медиа. Важно заметить, что и сам Сауэр, и сотрудники VTimes всячески подчеркивали его роль как советника – и не более того. Что и понятно: в России 2021 года сама возможность вовлечения иностранца в работу СМИ рассматривается не иначе как угроза российскому политическому режиму. Более того, российское законодательство настолько избирательно, что нельзя исключать, что сегодняшняя легальная вовлеченность иностранца в медиа-бизнес в будущем или задним числом может вызвать претензии правоохранителей.
Успех "издания для умных людей"
За полгода активной работы издание вышло на очень высокий уровень, отчасти полагаясь на аудиторию "Ведомостей", и отчасти сформировав новую. По словам издателя, на пике популярности – весной 2021 года – аудитория сайта оценивалась в полтора миллиона просмотров в месяц. При этом через социальные медиа VTimes привлекал совершенно разных читателей: например, канал в Телеграмме менее чем за год привлек 18 тысяч подписчиков. Позиционирование VTimes как издания "для умных людей, которые принимают решения" себя оправдало.
Вопреки травмирующей истории с "Ведомостями" и невзирая на явные признаки авторитаризма и экономической депрессии в стране, основатели VTimes решили придерживаться позитивного взгляда на то, как писать о России. "Мы провозгласили, что мы глобальное издание на русском языке. Мы будем говорить о позитивной повестке и точках роста российской экономики. Это континент роста, куда пойдут огромные глобальные инвестиции, и где у России есть свои конкурентные преимущества", – вспоминает Губский.
Основатели издания гордятся, что всего за полгода смогли сформировать повестку, на которую чувствовали необходимость отвечать не только правительственные чиновники, но и крупные корпорации. VTimes впервые заговорили о трансграничном налоге на продажу углеводородных ресурсов, о климатических изменениях и том, как они повлияют на глобальную экономику и экономику России; об энергопереходе и "зеленых финансах".
"Наша деятельность стала влиять на то, как люди, от кого что-то зависит в российской экономике, начали менять своё мнение. "Северсталь" и "НЛМК" стали писать нам, что у них есть программы устойчивого развития, предлагали сотрудничество", – говорит Оверченко. Чиновники в российском правительстве также чувствовали необходимость заявить о готовности России к энергопереходу.
Еще весной казалось, что модель работы VTimes и выбранные изданием тематические ниши дадут свои плоды. Учредители надеялись, что через три года издание станет прибыльным, тем более, что крупные российские компании с государственным участием были готовы подписывать контракты о сотрудничестве. Но все изменилось 14 мая.
Семь путей в тюрьму
""Во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, включено юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса "VTimes.io"" – сообщило Министерство Юстиции РФ на своем сайте.
Спустя две недели пресс-секретарь Министерства Иностранных дел Мария Захарова еще более прямолинейно объяснила что не так с VTimes: "Вы сказали, что у них финансовые проблемы. Из-за чего? У них спонсоры ушли? Так задайте вопрос спонсорам, почему они не хотят финансировать это СМИ. Может, их смущает, что у этого СМИ есть несколько иные источники дохода, которые теперь они обязаны будут предъявить всему миру? Может, спонсоры не хотят ассоциироваться с этими источниками дохода?"
Закон об иностранных агентах работает как удавка, которая медленно убивает неподконтрольное государству медиа.
Как и "Медуза", коллектив VTimes позиционирует себя как взвешенное издание, не склонное к агитации за власть или против нее. Во время зимних протестов в российских городах VTimes не получили ни одной жалобы из Роскомнадзора – в отличие от многих других СМИ. Для Губского это был знак – медиа слишком маленькое, чтобы вызвать гнев влиятельных российских чиновников и силовиков.
Российские власти нашли еще более иезуитский способ приостановить деятельность издания: Министерство юстиции включило в список СМИ-иноагентов именно администратора сайта vtimes.io, но не само издание. "После этого мы были обязаны ставить иноагентский дисклеймер на все материалы под брендом VTimes – потому что речь в законе идет не только о создании, но о распространении контента. И после этого бренд VTimes стал токсичен", – говорит Губский.
Губский рассказал oDR, что включение VTimes в иноагентский список стало для него неожиданностью: "Мы сели изучать варианты, как мы можем продолжать работать под брендом VTimes и с той же медиаповесткой, насчитали семь, но оказалось, что каждый из них при худшем развитии событий вел в тюрьму: или директора или журналистов или всех вместе".
Закон об иностранных агентах работает как удавка, которая медленно убивает неподконтрольное государству медиа. Однако VTimes он уничтожил меньше, чем за месяц. ВТБ практически сразу перестал присылать свои аналитические отчеты. Для журналистов, плотно работающих с чиновниками в правительстве и крупных компаниях, выход на источники оказался полностью закрыт. Гробман вспоминает, что первыми отказались говорить депутаты Госдумы. Для них объявление VTimes иноагентом стало отличным поводом не отвечать на неудобные вопросы.
Издание о бизнесе и экономике не может существовать без спикеров из мира бизнеса и политики. По словам Губского и Оверченко, некоторые колумнисты также отказались писать для VTimes из-за возможных репрессий. "Рекламодатели и партнеры не понимали, как сотрудничать с "иноагентом" и к каким последствиям это может привести – и отказывались от подписания контрактов. Добровольных пожертвований читателей недостаточно, чтобы финансировать издание качественного медиа", – рассказал oDR Губский.
Так за считанные дни VTimes лишился и возможности писать об экономических новостях, и денег, чтобы это делать.
"Не нужно быть иноагентом, чтобы тебя им признали"
Кто или что стоит за объявлением VTimes иноагентом, неизвестно даже редакции издания. Учитывая историю долгих конфликтов с "Роснефтью", одной из рабочих версий является интрига президента "Роснефти" Игоря Сечина или его пресс-секретаря Михаила Леонтьева. Но это лишь один из возможных вариантов. В действительности, четкого ответа нет, но последствия очевидны: объявление организации иноагентом обладает разрушительным потенциалом не только для медиа, но и для всего российского общества. Совокупность финансовых последствий в виде штрафа, уголовной ответственности за финансирование или участие в деятельности СМИ-иноагента активизирует стремительный рост самоцензуры и политической пассивности в российском обществе. Посты в социальных медиа могут стать причиной для уголовного преследования.
Другая огромная проблема для российского общества – огосударствление экономики. Губский, запускавший "Ведомости" в 1998-99 годах, в разгар самого большого российского экономического кризиса, считает, что в 1990-е была надежда на частный сектор и зарубежные инвестиции. Инвестиции The Financial Times и Wall Street Journal в "Ведомости" выглядели убедительным индикатором того, что в российскую экономику можно верить – и "Ведомости" получили рекламные контракты с ведущими российскими и международными компаниями. В 2020 году все стало иначе: "Став издателем, я на собственном опыте убедился, что 80 процентов времени руководителя в России уходит не на развитие бизнеса, а на его защиту – от государства и не только" – делится Губский с oDR.
Нейтралитет воспринимается как фронда, а любой качественный медиа ресурс – как угроза, а не как актив, достойный рейдерского захвата.
Огосударствление экономики и медиа-сектора – это лишь часть картины. Переход в активную фазу репрессий против СМИ начался в 2020-м году с агитацией за путинские поправки в конституцию, стремлением прогосударственных медиа приуменьшить угрозу коронавируса и картинками из революционного Минска в августе 2020 года. Фактически "сломав" Конституцию и принципы легитимности в 2020 году, российские власти взялись за оставшиеся островки свободомыслия и интеллектуальной оппозиции. В этой гонке нейтралитет воспринимается как фронда, а любой качественный медиа ресурс с премиальной аудиторией – как угроза, а не как актив, достойный рейдерского захвата, как было раньше.
В запасе у независимых СМИ осталась некоторая доля солидарности, новые технологии и опыт качественной журналистики, которые пока будут удерживать часть журналистов в профессии. Имея в качестве оппонента российскую власть с ее обширным набором репрессивных инструментов, главной задачей для СМИ остается сконструировать такую модель медиа, которая была бы финансово независимой и способной эффективно уходить от влияния государства.
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