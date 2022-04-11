"Наш город стал фильмом ужасов"

Местные жители часто называют Мариуполь – город на юге Украины – "Мариком". Это ласковое прозвище – напоминание об уникальной культуре города, сложившейся из греческих, татарских и еврейских традиций. Кроме того, "Марик" – это еще и тяжелая индустрия, и неповторимые виды на побережье Азовского моря. Мариупольские морские пейзажи часто писал известный украинский художник Архип Куинджи – по происхождению понтийский грек. Местный музей Куинджи сильно пострадал в ходе недавних бомбежек; ущерб, причиненный коллекции, пока сложно оценить.

Сегодня "Марик" находится в окружении российских войск. От его прежнего очарования почти ничего не осталось. Полную картину тех разрушений и того кошмара, с которыми столкнулся город из-за войны, еще предстоит восстановить. Пока что жителям Мариуполя приходится преодолевать огромные расстояния пешком, чтобы выбраться из города и выжить. openDemocracy поговорил с тремя из них о том, что они пережили в окружении.

"Эта тишина была страшной"

Катя Милька

В течение четырех лет Катя была моей однокурсницей в Донецком университете, а после окончания учебы стала редактором небольшой донецкой газеты. Катя – молодая женщина небольшого роста, обычно она всегда веселая и очень любит вкусно поесть. Для нее война началась в 2014 году. Родители ее остались в Донецке, а сама она переехала в Мариуполь, где жила вместе со своим мужем – и продолжала выпускать газету. Там же родился и ее сын. Как и многие украинцы, услышав о начале войны 24 февраля, она не верила в то, что российские войска начнут атаковать Мариуполь. Ей удалось вырваться из города 17 марта.

Когда все началось, мы были дома. Нас предупреждали без необходимости не выходить на улицу. Воздушная тревога срабатывала по два-три раза в день. Мы выходили в коридор, стояли там, пока не было отбоя. Когда в городе начали отключать электричество, нам позвонила мама моего мужа и сказала приезжать к ним. Они живут недалеко от нас, в частном доме. К ним еще приехал младший брат моего мужа с семьей – в результате нас оказалось девять человек, из них двое детей.

Вначале мы даже не осознавали, что началась полномасштабная война. Мы думали, что постреляют и договорятся. Думали – обойдется. Постоянно читали новости в надежде, что скоро все закончится. Но становилось только хуже. Сначала отключили воду. Вскоре отключили газ. Связи не стало. Мы были отрезаны от всего мира. У нас не было возможности приготовить еду. Первое время готовили на костре, пока не было обстрелов. Как только начинали стрелять, сразу бежали в подвал. Там было холодно, очень низкая температура. Чтобы сделать хоть немного поудобнее, мы отнесли туда две лавки и пледы. Сидели в одежде. Но это небольшое помещение – два на два метра, возле летней кухни – поэтому туда помещались не все: часть нашей семьи пряталась наверху. У брата моего мужа – полуторагодовалая дочь, она не могла находиться в подвале все время. Они спускались только во время сильных обстрелов. Ночевали по возможности тоже в доме. А позже, когда обстрелы были уже интенсивными, дети спали на лавках, а мы – сидя на маленьких стульчиках рядом.