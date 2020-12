Nacional-populismo no poder: uma terceira onda autoritária varre o mundo

Além do contraste entre o povo e as elites de todos os populismos, há o uso político de sentimentos nacionalistas e xenófobos direcionados a certos grupos sociais minoritários. Este grupo ou minoria, de acordo com os nacional-populistas, está sendo privilegiado pelas elites tradicionais em detrimento da maioria, apesar do fato de sofrer de condições evidentes de marginalidade.

Ao nacionalismo e à agenda conservadora acrescenta-se, em alguns casos, um componente religioso, como é o caso do islamismo moderado na Turquia de Erdoğan, o budismo militante no Sri Lanka dos irmãos Rajapaksa, o hinduísmo na Índia de Modi ou o cristianismo católico na Polônia, dominado por Jarosław Kaczyński.

É difícil traçar uma separação definitiva entre regimes democráticos ou híbridos que são governados por esta ideologia e regimes abertamente autoritários.

Mesmo assim, nesta análise nos limitaremos aos países onde ainda existe um certo nível de competição eleitoral e pluralismo político e da mídia e onde o nacional-populismo no poder pode ser visto como uma opção política que compete com outras opções, e não é simplesmente uma estratégia para legitimar um poder autocrático plenamente estabelecido.

Nesses países, o ataque do governo contra os direitos fundamentais geralmente tem algumas características comuns que detalharemos agora.

O ataque nacional-populista aos direitos fundamentais: sete características-chave

1. A arquitetura da proteção dos direitos humanos

Os direitos humanos, os mecanismos estatais e internacionais para sua proteção e as organizações e indivíduos que os defendem têm estado no centro das atenções do populismo nacional.

Mais do que uma rejeição direta e frontal da ideia de direitos humanos, governos e partidos nacional-populistas enfatizam a soberania nacional e popular, que afirmam ser ilimitada. Quando mecanismos nacionais e internacionais questionam suas práticas de direitos humanos, o próprio sistema de proteção internacional e suas instituições são criticados, como foi o caso da Corte Penal Internacional nas Filipinas, a Tribunal Europeu de Direitos Humanos na Hungria, e a crescente tensão entre o presidente e o Supremo Tribunal Federal e a Corte Interamericana de Direitos Humanos no Brasil.

2 . Machismo e outras guerras culturais

Uma das estratégias de mobilização popular do nacional-populismo é incentivar a polarização social e política. Para mobilizar partes do eleitorado que estão profundamente ligadas aos valores religiosos e morais tradicionais, o nacional-populismo recorre a um conservadorismo social que exalta os valores e estruturas tradicionais.

O faz em detrimento dos direitos das mulheres – por exemplo, tentativas de restringir o direito ao aborto no Brasil e na Polônia – e da minoria LGBT, um objetivo compartilhado pelos nacional-populismos na Europa Central, no espaço pós-soviético, na África, na Ásia e na América Latina

3. Bodes expiatórios e "inimigos internos"

O nacional-populismo identifica não apenas a elite, mas também as minorias como o inimigo do povo, que apresenta como uma ameaça ao organismo social nacional e como culpados pelos males da população majoritária, como o desemprego.

Os imigrantes são um alvo principal, especialmente na Europa e nos EUA, e estão sujeitos a alguns dos piores abusos cometidos pelos governos nacionais-populistas como, por exemplo, o tratamento de requerentes de asilo e imigrantes irregulares nas fronteiras do sul dos EUA e da Hungria, incluindo crianças.

Há também minorias religiosas e étnicas visadas pelo governo com sua ação, e também com impunidade para aqueles que as atacam, como é o caso dos muçulmanos na Índia ou no Sri Lanka. O poder nacional-populista também aponta outros grupos, com referências mais ou menos disfarçadas contra minorias, tais como os judeus e o povo cigano

4. Estado de direito e separação dos poderes

A redução da democracia a um jogo de maiorias e minorias, e o questionamento constante, em nome da vontade do povo, do equilíbrio de poder e das leis (e acordos internacionais) que impedem o executivo de fazer e desfazer o que quiser é talvez a ameaça populista (neste caso, não apenas nacional-populista) mais clara à democracia. O primeiro objetivo é atacar a independência do Judiciário, uma questão pela qual, por exemplo, o governo da Polônia poderia estar sujeito ao procedimento de sanção da União Europeia.

Da Índia ao Brasil, o Judiciário tem conseguido conter algumas das iniciativas mais prejudiciais para os direitos fundamentais propostas pelo executivo e, no processo, tem sido alvo de ataques de líderes nacionais-populistas e seus apoiadores.

A pressão também afeta outras instituições que não se curvam à hegemonia nacional-populista, sejam elas independentes, tais como bancos centrais, ou autoridades eleitorais, ou outros ramos do governo, tais como o legislativo ou autoridades locais e regionais. Os confrontos institucionais resultantes determinam a evolução dos regimes e sua eventual conversão em ditaduras.

5. Violência sancionada, milícias e impunidade

Uma perspectiva eurocêntrica poderia nos fazer perder de vista o quanto a violência faz parte, de forma indireta, mas relevante, de projetos nacional-populistas. Por um lado, há o encorajamento mais ou menos encoberto da brutalidade policial e até do assassinato, com impunidade garantida de cima, seja nas favelas brasileiras ou nas cidades filipinas assoladas pelo tráfico de drogas. Por outro lado, a criação ou tolerância de milícias armadas para fazer o trabalho sujo de intimidação, seja no Capitólio do Estado de Michigan ou nos bairros de maioria muçulmana na Índia.

Em essência, trata-se de criar laços diretos com as forças armadas, sejam elas oficiais ou para-estatais, estabelecendo uma cadeia de autoridade que transborda instituições e enfraquece as estruturas de controle constitucional, como acontece no Brasil quando a Polícia Militar, sob a autoridade dos governadores de estado, adverte que se "tiverem de escolher entre eles e Jair Bolsonaro, ficam com o presidente da República". Neste ambiente de impunidade e instigação, abusos e assassinatos ocorrem contra as pessoas mais vulneráveis e pobres, e também contra aqueles que se opõem ao projeto autoritário nacional-populista

6. Pluralismo da mídia e debate público

Alguns analistas apontam o nacional-populismo como o principal agente e culpado da degradação do debate público; outros consideram antes que esta degradação explica precisamente o sucesso do populismo nacional.