Фильмы про индейцев: как не делать колониальную журналистику о Кавказе

Насилие над женщинами и культура чести

Перейдем к конкретному вопросу, поднятому сюжетом "Редакции": что означает предположение об "инаковости региона" в отношении женщин? Тут больше насилия? Оно имеет какой-то особый вид и характер? У женщин тут меньше прав и возможностей? Им труднее защитить себя от насилия и получить поддержку?

К сожалению, чтобы ответить на все эти вопросы и понять, выбивается ли Северный Кавказ из общей тенденции, нужно провести общероссийское масштабное исследование насилия над женщинами и сравнить результаты по регионам. Но как автор самого большого гендерного исследования в регионе за последние пять лет и человек, регулярно общающийся с десятками местных НКО и активисток, которые работают с темой домашнего насилия, рискну поделиться своими соображениями, опираясь на качественные, а не количественные данные.

Первое, что нужно подчеркнуть: какой-то ярко выраженной специфики у насилия на Северном Кавказе нет. Однако есть свои культурные особенности, которые часто используются для совершения и легитимации насилия. Описывая систему права и общественных отношений в регионе, многие исследователи говорят о полиюридизме или о так называемом правовом треугольнике, стороны которого составляют (1) местные традиции и обычаи (customary law), (2) религиозная этика и, наконец, (3) российское законодательство. В Чечне этот треугольник превращается в неравнобедренный четырехугольник, самая весомая часть которого описывается фразой "Рамзан сказал". Имеются в виду любые письменные или устные высказывания главы республики, приобретающие статус закона или настойчивого пожелания.

Безусловно, такая ситуация полиюридизма – наличие нескольких регуляционных систем – существует в реальности. Но в случае с правами женщин и их статусом она должна быть дополнена еще одним важным понятием. С точки зрения социальной антропологии, Кавказ, как и ряд других регионов во всем мире, – например, некоторые части Ближнего Востока, юг США, некоторые регионы Средиземноморья и отдельные городские районы, которые контролируются бандами – можно отнести к так называемым "культурам чести".

Культурами чести называют общества, в которой человек (обычно мужчина) чувствует себя обязанным защищать свою репутацию и, отвечая на оскорбления и угрозы, может часто применять насилие (вплоть до убийства). Часто в культурах чести акцент делается на морали, связанной с гендером и жизнью группы. При этом в разных культурах есть разные представления, где именно сосредоточена "честь": некоторые сообщества чрезмерно ценят женское целомудрие, а другие – правила мужского взаимодействия; у одних есть строгие нормы гостеприимства и вежливости по отношению к незнакомцам, тогда как другие активно поощряют агрессию против посторонних.

Однако все культуры чести разделяют центральное значение, придаваемое оскорблениям и угрозам, и представление о необходимости отвечать на них насилием или угрозой насилия. Северокавказские сообщества в этом плане близки ближневосточным, где женское целомудрие является важной частью местной "чести", а мужчинам предписано охранять эту честь. Отсюда и печально известные практики кровной мести и убийств чести, когда восстановить репутацию можно, только пролив кровь обидчика или виновника.

Обращение к правовым системам (федеральным законам) в таких культурах поощряется меньше, чем попытка восстановить справедливость своими руками. Не менее важна и коллективная репутация – когда за человека отвечает его семья или даже целый род. В современности это ощущение коллективной ответственности расширяется иногда до представлений о целой этнической группе или даже республики. Именно поэтому любые скандальные или некрасивые истории о поведении людей с Кавказа, проникающие в СМИ, воспринимаются как обобщение – раз один аварец что-то натворил, значит весь Дагестан воспринимается плохо. Поскольку санкцией за утрату чести является позор, в культурах чести есть особая чувствительность к оскорблениям, неуважению и даже ненамеренному пренебрежению. Как пишет профессор криминологии из Великобритании Аиша Джилл, люди "в сообществах, где ценится честь, не только мотивированы желанием достичь и поддерживать честь, но и в равной степени заинтересованы в том, чтобы избежать позора".

Здесь и начинается основной конфликт: приезжие журналисты экзотизируют Кавказ, а местные жители воспринимают любой рассказ о "необычных проблемах" региона как колониальное иерархическое отношение в духе "смотрите на этих диких горцев, как они глупо/нелепо/зверски" себя ведут" – то есть, как позор. Поэтому в сюжете "Редакции" у чеченских зрителей особое возмущение вызвала героиня, уехавшая из Чечни (а значит уже не "своя") и назвавшая свою родину "планетой обезьян".

Насколько типичны истории героинь?

С сюжетом "Редакции" есть и еще одна проблема: северокавказские зрители не увидели здесь героинь, которых они хоть как-то могли идентифицировать со своим регионом. Скорее здесь представлены герои, которых местные считают очень нетипичными, если не маргинальными: дагестанка-блондинка с короткой стрижкой и пирсингом, юноша с ирокезом, наконец, чеченская героиня в белом парике, которую многие зрители идентифицировали как "русскую". Для выпуска, заявленного как "специальный репортаж", такой выбор героев кажется мягко говоря необъективным и странным. Авторы выпуска сами решили, какие на Кавказе у женщин есть проблемы и теперь представляют нам свое видение.

В обсуждении фильма местные зрители поднимают очень интересный вопрос: почему российские журналисты делают материалы исключительно про необходимость "освобождать женщин востока" от хиджаба и традиционных ценностей, но никому не приходит в голову снять историю борьбы девушек-мусульманок за право носить хиджаб – при том, что конфликты верующих девушек с более светскими родителями довольно распространены. Этот вопрос касается не только сюжета "Редакции", но и недавно вышедшего фильма "Дождя" "Снявшие хиджаб – истории девушек из Дагестана, сбежавших из консервативных семей". В нем фигурирует все та же Нина - героиня выпуска "Редакции" и многих других статей, вышедших за последние несколько месяцев.

По своему полевому опыту я могу сказать уверенно: женщины-мусульманки из Чечни, Ингушетии и Дагестана подвергают критике единый унифицирующий подход к анализу положения женщин, он кажется им колониальным, западно-центристским и часто исламофобским.

Возможно, избежать этих ошибок помогло бы соблюдение важного принципа инклюзивного участия уязвимых групп – "ничего о нас без нас". Если бы московские журналисты активнее обращались к местным консультантам и включали их как часть съемочной команды, то материалов про "индейцев" становилось бы меньше. Если бы они реагировали на запросы и представления жителей Кавказа о том, что волнует их и какие они видят проблемы в жизни женщин, возможно нас ждали бы скучные фильмы про плохую медицину, коррупцию и безработицу, про большой объем домашней работы и сложности с садами для детей – и про другие, очень не-экзотические темы.

В совершенстве усвоив роль "индейцев", жители Северного Кавказа нередко обращаются к заезжим слушателям с заученной наизусть речью про местные обычаи, традиции, высокую роль женщин в обществе. Чтобы добраться до истины, исследователям и журналистам требуется больше терпения и внимательности – и большей готовности оставить свою колонизаторскую шляпу дома.