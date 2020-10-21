"Кремлю наплевать, что в Чечне пытают и убивают людей"

"1ADAT – народное движение против путинско-кадыровского диктата"

На фоне появления видео с насилием над Тепсуркаевым количество просмотров канала 1adat увеличилось в десятки раз.

Как рассказал создатель канала, попросивший называть себя Абдуллахом (в переписке через бот обратной связи), канал управляется семью администраторами, большая часть из них живет в Чечне. По его словам, все участники и раньше критиковали власти в социальных сетях, за что подвергались незаконным преследованиям и пыткам. Своей целью авторы канала называют "освобождение чеченского народа от диктата власти", а себя – участниками информационной войны.

Создатель канала заявляет, что в Чечне людей могут похищать и пытать "за все, что угодно", а самый эффективный метод остановить пытки и добиться освобождения похищенного – это максимальная огласка ситуации: "В случае молчания родственников кадыровцы могут сделать с похищенными все, что угодно, вплоть до убийства. Когда же дело предают огласке, они вынуждены менять свои планы".

Telegram 1ADAT

Говоря о ситуации в Чечне и градусе недоверия населения к власти, модератор 1adat поясняет, что большая часть населения, в том числе сотрудники госведомств, недовольны сложившейся ситуацией с тотальным нарушением прав человека, но открыто заявить об этом не решаются из-за преследований: "Все понимают, что если в текущей ситуации предпринять что-то против Кадырова, то за него вступится Путин и введет свои войска, а народ от этих войн очень устал. Народ терпит это все только для того, чтобы не началась война".

Абдуллах говорит, что власти стали предпринимать попытки вычислить администраторов канала еще в июле, пытаясь внедриться в доверие к активистам и "сливая" им для этого информацию: "Конечно, мы осознаем риски, но перед тем, как начать свою деятельность, мы изучили возможности себя обезопасить. Мы не боимся, что нас вычислят, это практически невозможно". Все авторы канала следуют протоколам безопасности.

Несмотря на популярность 1adat, нельзя сказать, что он консолидировал критиков чеченской власти. Так, в своих публикациях авторы канала обвинили Закаева в попытке заработать политические очки на истории с насилием Тепсуркаева. По их словам, они предпринимали попытки связаться с политэмигрантом для координации деятельности и обмена информацией, но тот на прямую связь не вышел.

Публикации канала о похищениях и пытках не вызывают видимой реакции среди чеченского населения, а правоохранительные органы игнорируют сообщения о преступлениях. По данным 1adat, силовики в Чечне периодически проводят проверки телефонов молодежи на улице на предмет содержания "сомнительного" контента и подписок на нежелательные каналы. Несмотря на это, за последние месяцы 1adat стал ньюсмейкером в регионе: его активно цитируют независимые региональные издания – "Кавказский узел", Open Caucasus Media и "Кавказ.реалии".

Как власти Чечни преследуют критиков, живущих в Чечне

История Тепсуркаева стала самой резонансной в Чечне за последнее время, однако это не первый случай, когда власти пытают и унижают тех, кто негативно отзывается о них в интернете. 1adat регулярно сообщает о незаконных задержаниях жителей региона силовыми структурами, однако пока эти сообщения игнорировались или опровергались родственниками. Единственное исключение – семья Мовсара Умарова, которая добилась возбуждения уголовного дела по факту его похищения в Грозном 17 июля. По сей день его судьба остается неизвестной.

МВД Чечни сообщило родственникам, что Умаров сбежал, однако его брат полагает, что Мовсар был убит в результате пыток. 29 сентября следственный отдел Ленинского района Грозного возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Мать Умарова уверена, что ее сын был задержан за просмотр видеороликов блогера Тумсо Абдурахманова.

Ранее, в апреле этого года, в Чечне были задержаны девять подростков из разных частей республики. Все они были участниками телеграмм-чата "Осал нах 95" (в переводе с чеченского – "недостойные люди"), в котором высмеивались жители Чечни: как близкие к руководству республики, так и простые жители. На видеозаписях, распространенных на провластных аккаунтах в соцсетях, все они просили прощения за "недостойное поведение и оскорбления уважаемых людей".

2 октября Заводской районный суд Грозного вынес приговор в отношении местного жителя Ислама Нуханова. Он был похищен из своего дома сотрудниками МВД на следующий день после того, как выложил в интернете видеоролик из элитного поселка в центре Грозного, где живет окружение Кадырова. Нуханов в описании к видео написал, что хочет показать разницу между тем, как живет кадыровское окружение и обычные чеченцы. Снять вторую часть он не успел. После пыток и незаконного задержания он был официально арестован по обвинению в хранении оружия и сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов.

1 октября Заводской районный суд Грозного неожиданно изменил меру пресечения Нуханову на домашний арест. Вечером того же дня Нуханова забрали из дома сотрудники УФСИН по Октябрьскому району Грозного. Уже 2 октября суд приступил к рассмотрению дела и в ту же ночь приговорил Нуханова к четырем годам колонии-поселения.