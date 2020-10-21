"Кремлю наплевать, что в Чечне пытают и убивают людей"

"Получить пулю в лоб или сесть на бутылку"
В апреле 2020 года в Чечне появился – и тут же приобрел большую популярность – телеграмм-канал 1adat (адат в переводе с чеченского языка означает "обычай"). Авторы канала позиционируют себя как "народное движение против путинско-кадыровской диктатуры". В нем публикуются материалы о похищениях и пытках жителей Чечни силовиками, в жесткой форме критикуют чеченских чиновников разных уровней.
За короткий период времени канал стал популярным источником информации о ситуации с правами человека в республике. По словам авторов канала, их источники – это жители Чечни, работающие в разных сферах, в том числе в силовых структурах и окружении главы республики Рамзана Кадырова.
7 сентября в телеграмм-канале 1adat появилась видеозапись, на которой в углу помещения сидит голый 19-летний Салман Тепсуркаев. На записи он говорит, что является администратором канала 1adat, что в нем "оскорбляют чужих матерей и сестер", называет канал "грязной группой", а себя – "незаконнорожденным". В конце записи Тепсуркаев говорит, что решил наказать себя за "неподобающее мужчине поведение", берет стеклянную бутылку и пытается сесть на нее.
В течение следующей недели в интернете появилось несколько новых видеозаписей, на которых Тепсуркаев оскорбляет тех, кто раскритиковал чеченскую власть за насилие над ним, и обвиняет администраторов 1adat в том, что те якобы "сдали его спецслужбам". На одной из видеозаписей Тепсуркаев заявил, что он был перед выбором: "получить пулю в лоб или сесть на бутылку".
Правозащитники из Комитета против пыток выяснили, что Тепсуркаев был похищен 6 сентября сотрудниками МВД России по Чеченской республике из гостиницы "Лагуна" в Геленджике. Жена Тепсуркаева Елизавета по геолокации установила, что его мобильный телефон в день появления видео 7 сентября находился на базе полка патрульно-постовой службы полиции им. Ахмата Кадырова в Грозном.
Видео, на котором раздетый Тепсуркаев садится на бутылку, было отправлено в чат канала 1adat с аккаунта Тепсуркаева в телеграмме. По словам анонимного создателя канала, Тепсуркаев в течение двух недель администрировал чат канала, однако был "лишен статуса админа из-за разногласий".
Реакция общества и угрозы власти
Сообщения о похищениях и пытках в Чечне появляются регулярно, но какой-либо заметной реакции в обществе не вызывают. Появление видеозаписи с сексуальным насилием над Тепсуркаевым вызвало шок и молчаливое негодование, хотя публично в республике никто насилие не осудил.
В Европе ряд чеченских политэмигрантов выступили с критикой в адрес руководства региона. Бывший полевой командир времен первой российско-чеченской войны Ахмед Закаев, называющий себя премьер-министром Чеченской республики Ичкерия в изгнании, осудил власти Чечни за издевательства над юношей. Он назвал всех причастных к похищению и пыткам Тепсуркаева "беспородными собаками", а себя в знак солидарности с Тепсуркаевым призвал считать "модератором канала 1adat".
Реакция властей Чечни на заявление Закаева была моментальной. На следующий день Закаев сообщил о задержании своих ближайших родственников в Чечне. В тот же день Кадыров, депутат Госдумы Адам Делимханов и спикер парламента Чечни Магомед Даудов публично поддержали насилие над Тепсуркаевым и адресовали угрозы в адрес Закаева.
Выступая в парламенте Чечни, Кадыров сказал, что "не считает мужчинами тех, кто подписан на такие группы как 1adat, а насилие над Тепсуркаевым назвал "справедливым возмездием за оскорбления". В своей речи Кадыров практически признал, что в курсе обстоятельств пыток над Тепсуркаевым, сказав, что был против публикации самого видео.
"Рамзан – правитель всех чеченцев. С тех, кто недоволен, будет спрос"
На следующий день после выступления Кадырова местный государственный телеканал "Грозный" начал транслировать "сходы жителей" в разных частях региона. На них с угрозами в адрес Закаева и других критиков власти в Европе выступили руководители силовых ведомств и чиновники, близкие к Кадырову.
Вице-премьер правительства региона по силовому блоку и начальник охраны Кадырова Абузайд Висмурадов сказал, что "независимо от страны проживания (конкретного гражданина – прим. ред.) Кадыров является правителем всех чеченцев, и те, кто недоволен этим, должны понимать, что с них будет жесткий спрос". Аналогичные собрания прошли в Грозном, Джалке – родовом селе Делимхановых, Беное и других селах.
Политолог Алексей Малашенко считает, что унижение Закаева для кадыровской пропаганды – "абсолютно нормальное явление": "У Закаева есть довольно большой авторитет хотя бы потому, что он не боится Кадырова, а Кадыров вообще не терпит какой-либо конкуренции", - сказал он в интервью oDR.
Блогер Тумсо Абдурахманов пояснил oDR, что "Закаев удобен для битья", так как "кадыровцам есть, в чем его упрекнуть". По словам Абдурахманова, у кадыровской пропаганды достаточно доказательств критики Закаева со стороны руководства Ичкерии, которую они используют для дискредитации всех сторонников независимости Чечни.
На волне угроз от чиновников, родственников Закаева уже второй раз заставили отречься от него. Они делали это в 2016 году, и тогда Кадыров заявлял, что они не несут ответственности за деятельность и высказывания Ахмеда Закаева.
"1ADAT – народное движение против путинско-кадыровского диктата"
На фоне появления видео с насилием над Тепсуркаевым количество просмотров канала 1adat увеличилось в десятки раз.
Как рассказал создатель канала, попросивший называть себя Абдуллахом (в переписке через бот обратной связи), канал управляется семью администраторами, большая часть из них живет в Чечне. По его словам, все участники и раньше критиковали власти в социальных сетях, за что подвергались незаконным преследованиям и пыткам. Своей целью авторы канала называют "освобождение чеченского народа от диктата власти", а себя – участниками информационной войны.
Создатель канала заявляет, что в Чечне людей могут похищать и пытать "за все, что угодно", а самый эффективный метод остановить пытки и добиться освобождения похищенного – это максимальная огласка ситуации: "В случае молчания родственников кадыровцы могут сделать с похищенными все, что угодно, вплоть до убийства. Когда же дело предают огласке, они вынуждены менять свои планы".
Говоря о ситуации в Чечне и градусе недоверия населения к власти, модератор 1adat поясняет, что большая часть населения, в том числе сотрудники госведомств, недовольны сложившейся ситуацией с тотальным нарушением прав человека, но открыто заявить об этом не решаются из-за преследований: "Все понимают, что если в текущей ситуации предпринять что-то против Кадырова, то за него вступится Путин и введет свои войска, а народ от этих войн очень устал. Народ терпит это все только для того, чтобы не началась война".
Абдуллах говорит, что власти стали предпринимать попытки вычислить администраторов канала еще в июле, пытаясь внедриться в доверие к активистам и "сливая" им для этого информацию: "Конечно, мы осознаем риски, но перед тем, как начать свою деятельность, мы изучили возможности себя обезопасить. Мы не боимся, что нас вычислят, это практически невозможно". Все авторы канала следуют протоколам безопасности.
Несмотря на популярность 1adat, нельзя сказать, что он консолидировал критиков чеченской власти. Так, в своих публикациях авторы канала обвинили Закаева в попытке заработать политические очки на истории с насилием Тепсуркаева. По их словам, они предпринимали попытки связаться с политэмигрантом для координации деятельности и обмена информацией, но тот на прямую связь не вышел.
Публикации канала о похищениях и пытках не вызывают видимой реакции среди чеченского населения, а правоохранительные органы игнорируют сообщения о преступлениях. По данным 1adat, силовики в Чечне периодически проводят проверки телефонов молодежи на улице на предмет содержания "сомнительного" контента и подписок на нежелательные каналы. Несмотря на это, за последние месяцы 1adat стал ньюсмейкером в регионе: его активно цитируют независимые региональные издания – "Кавказский узел", Open Caucasus Media и "Кавказ.реалии".
Как власти Чечни преследуют критиков, живущих в Чечне
История Тепсуркаева стала самой резонансной в Чечне за последнее время, однако это не первый случай, когда власти пытают и унижают тех, кто негативно отзывается о них в интернете. 1adat регулярно сообщает о незаконных задержаниях жителей региона силовыми структурами, однако пока эти сообщения игнорировались или опровергались родственниками. Единственное исключение – семья Мовсара Умарова, которая добилась возбуждения уголовного дела по факту его похищения в Грозном 17 июля. По сей день его судьба остается неизвестной.
МВД Чечни сообщило родственникам, что Умаров сбежал, однако его брат полагает, что Мовсар был убит в результате пыток. 29 сентября следственный отдел Ленинского района Грозного возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Мать Умарова уверена, что ее сын был задержан за просмотр видеороликов блогера Тумсо Абдурахманова.
Ранее, в апреле этого года, в Чечне были задержаны девять подростков из разных частей республики. Все они были участниками телеграмм-чата "Осал нах 95" (в переводе с чеченского – "недостойные люди"), в котором высмеивались жители Чечни: как близкие к руководству республики, так и простые жители. На видеозаписях, распространенных на провластных аккаунтах в соцсетях, все они просили прощения за "недостойное поведение и оскорбления уважаемых людей".
2 октября Заводской районный суд Грозного вынес приговор в отношении местного жителя Ислама Нуханова. Он был похищен из своего дома сотрудниками МВД на следующий день после того, как выложил в интернете видеоролик из элитного поселка в центре Грозного, где живет окружение Кадырова. Нуханов в описании к видео написал, что хочет показать разницу между тем, как живет кадыровское окружение и обычные чеченцы. Снять вторую часть он не успел. После пыток и незаконного задержания он был официально арестован по обвинению в хранении оружия и сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов.
1 октября Заводской районный суд Грозного неожиданно изменил меру пресечения Нуханову на домашний арест. Вечером того же дня Нуханова забрали из дома сотрудники УФСИН по Октябрьскому району Грозного. Уже 2 октября суд приступил к рассмотрению дела и в ту же ночь приговорил Нуханова к четырем годам колонии-поселения.
Публичные унижения критиков власти Чечни стали регулярными с 2015 года. Одной из первых жертв по схожему с произошедшим с Тепсуркаевым сценарию стал молодой житель Чечни Адам Дикаев.
Он подвергся публичному унижению за критику Кадырова в Instagram. В годовщину начала первой-российско чеченской войны 11 декабря Дикаев опубликовал фото разрушенного Грозного. "События 15-летней давности. Не 150, не 300, а 15! А царь бежит себе на беговой дорожке под песню "Мой лучший друг – это президент Путин". Никто не забыт, ничто не забыто!", – подписал Дикаев фотографию. Пост Дикаева появился после того, как Кадыров опубликовал видеозапись, на которой он тренируется под песню российского певца Тимати, восхваляющую Путина.
Уже через неделю в сети появилась видеозапись, на котором Дикаев в трусах и толстовке идет по беговой дорожке. "Я создал группу в Instagram и писал то, что не нужно. Я думал, меня не найдут. Меня нашли, сняли с меня штаны… С этого момента Путин мой отец, дед и царь", - говорил он на записи. Известно, что родственникам Дикаева удалось добиться его освобождения, после чего тот уехал из республики.
Чуть позже, 18 декабря 2015 года, в Грозном был похищен преподаватель Грозненского нефтяного института Хизир Ежиев. История Ежиева по своему сценарию напоминает историю Мовсара Умарова. Силовикам не понравились комментарии Ежиева в социальной сети Вконтакте. Спустя несколько дней после похищения в отделе МВД Грозного его родственникам сообщили, что тот сбежал. 1 января 2016 года МВД Чечни заявило, что тело Ежиева было найдено в лесу. Официально сообщалось, что он упал с обрыва. Родные Ежиева утверждали, что он умер от пыток, но открыто говорить об этом не решились, опасаясь преследований. У Ежиева остались жена и четверо детей.
В апреле 2016 года вооруженными людьми был увезен из дома преподаватель Чеченского госуниверситета, популярный бард Хусейн Бетельгериев. Жена Бетельгериева заявляла, что силовикам не понравились комментарии ее мужа в Facebook. В отличие от родственников Ежиева, жена Бетельгериева сразу же обратилась с официальным заявлением в полицию и следственный комитет. Сообщения в СМИ о бездействии полиции по факту пропажи заставили прокуратуру региона потребовать от Следкома по Чечне выяснить местонахождение Бетельгериева. Через 11 дней его вернули домой избитым. Он отказался давать журналистам какие-либо комментарии и вскоре эмигрировал во Францию.
В том же месяце в горном селе Кенхи был сожжен дом местного жителя Рамазана Джалалдинова. Гнев властей вызвало видеообращение Джалалдинова к Путину с жалобой о многочисленных фактах коррупции в Чечне. После этого Рамазан сбежал в соседний Дагестан, но потом попросил прощения у Кадырова и вернулся в Кенхи. По неподтвержденной информации, он снова вынужден был уехать из республики в связи с давлением властей.
В мае 2017 года из своего дома был похищен и впоследствии арестован житель Грозного Ибрагим Янгулбаев. Он преследовался за критику власти в социальной сети Вконтакте. Официально ему вменялось "возбуждение ненависти к социальной группе "русские военнослужащие". После полутора лет, проведенных в СИЗО, Янгулбаев был освобожден в связи с частичной декриминализацией статьи о разжигании межнациональной розни.
Месть без границ
Унижения, которым подвергся Адам Дикаев, вызвали в декабре 2016 года реакцию чеченских диаспор сразу в нескольких городах Европы. Организовав серию митингов, его участники осудили властей Чечни и Кадырова лично за преследования. После этого глава республики заявил, что за слова и дела "европейских чеченцев" будут отвечать их родственники в Чечне.
С тех пор сюжеты о задержании родственников и их отречении от членов семьи, живущих в Европе и критикующих оттуда Кадырова, стали появляться на государственном телеканале "Грозный" регулярно.
Так, в апреле 2019 года власти заставили родственников отречься от оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова, сбежавшего из России после задержания в Чечне. В феврале этого года на Абдурахманова было совершено покушение в Швеции. Ранее спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил ему кровную месть.
За месяц до этого родственников другого оппозиционного блогера Минкаила Мализаева, проживающего в Европе, также заставили отречься от него. На самого Мализаева было совершено покушение в Германии.
В августе этого года были задержаны живущие в Чечне родственники блогера Анзора Масхадова, сына президента Ичкерии. Его двоюродный брат в эфире гостелеканала Грозный осудил его публичные выступления с критикой чеченской власти.
30 январе этого года в гостиничном номере во французском Лилле было найдено тело убитого Мансура Алиева, который в резкой форме критиковал Кадырова и его окружение.
4 июля в пригороде Вены был убит другой жесткий критик Кадырова и его окружения – Мамихан Умаров.
В 2009 году в Вене также был убит бывший охранник Кадырова, Умар Исраилов. Али, отец Умара, обвинил в причастности к убийству своего сына Рамзана Кадырова. Следы всех этих убийств так или иначе вели в Москву и Грозный.
Пытки как способ удержать власть
Политолог Алексей Малашенко в интервью oDR объясняет преследование критиков боязнью Кадырова потерять власть: "Он – диктатор, который уничтожил много своих оппонентов. Теперь он и его окружение боится потерять власть, потому что пока они находятся во власти, то могут делать в Чечне все, что угодно, и таким образом обеспечивать свою безопасность" .
По мнению Малашенко, Кадыров действует так же, как и его патрон Путин в России:
"Просто на Кавказе это проявляется более жестко – они считают, что чем жестче они действуют с помощью пыток, тем больше у них шансов удержать власть".
По мнению российского общественного деятеля и бывшего политзаключенного Руслана Кутаева, преследования критиков недозволенными методами обусловлены политикой Кремля, которая дала "абсолютный карт-бланш Кадырову в Чечне в обмен на лояльность и стабильность в регионе". Кутаев согласен с Малашенко, что происходящее в Чечне – отражение общей ситуации в России с беззаконием, "однако масштабы пыток и убийств критиков в России целом на два порядка ниже, чем в Чечне".
Оба эксперта считают, что Чечня для Кадырова – "феодальная вотчина", и что Кремль "в курсе происходящего там беззакония". "Кремлю наплевать на то, что в Чечне пытают и убивают людей, там важно, чтобы была лояльность Путину и стабильность от терроризма. Без Путина Кадыров долго во власти не задержится. С его окружением так же. Поэтому он действует строго в рамках того, что ему разрешено", - говорит Малашенко.
Кутаев уверен, что у Кадырова есть разрешения из Кремля "делать все, что угодно с чеченцами", но он считает, что подобное не дозволяется делать с представителями других наций. По мнению Кутаева, проводимая Кадыровым политика неограниченной власти и преследования "свободомыслящих людей в Чечне" – спущенная сверху установка Кремля, чтобы "молодежь и население боялось полиции и потеряло всякое желание выходить на улицу". Но Кутаев убежден: эта стратегия провальна, так как очень "много людей, затаив обиду, ждут изменений в стране и регионе".
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