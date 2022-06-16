Железная дорога жизни. Как Укрзалізниця вывезла из-под обстрелов миллионы людей

С самого начала войны украинские железные дороги, которые по продолжительности путей занимают 13 место в мире, стали главным способом эвакуации для людей, бегущих от войны. Укрзалізниця взяла на себя половину всего потока беженцев, выдержав небывалую нагрузку – несмотря на катастрофическую изношенность подвижного состава и постоянные обстрелы железнодорожной инфраструктуры. Настоящей трагедией стала атака на вокзал в Краматорске 8 апреля 2022, когда погибли 57 человек, в том числе двое работников УЗ. И все же в тот день 11 составов успешно доехали с востока в безопасные западные регионы.

Сейчас спрос на эвакуационные поезда значительно снизился – курсирует один поезд из города Покровск Донецкой области. При этом в общей сложности за три месяца войны Укрзалізниця эвакуировала более 4 млн человек, полмиллиона из них – в страны ЕС. Больше всего людей выехали из Киева и Харькова. Направлялись они, в основном, во Львов и Ужгород, а также Польшу, Словакию, Чехию и Венгрию.

Как УЗ удалось быть эффективной в условиях войны

В тылу и на деоккупированных территориях УЗ постепенно возвращается к привычной работе, тем не менее эвакуация остается бесплатной. Более того, высоких гостей в Украину сейчас тоже возят на поездах. Например, Бориса Джонсона, Урсулу фон дер Ляйен и президентов Польши и Прибалтики.

"Никто не ожидал, что нам придется загружать подвижной состав на 400% и как-то модернизировать. Если в купе четыре человека помещается, то в начале эвакуации нередко ехало по 10-15. Экстренно покупали вагоны, что-то где-то ремонтировалось, красилось. Если трезво оценивать, то большая часть оснащения — это металлолом. Но сейчас он выручает", – говорит железнодорожник, член Свободного профсоюза железнодорожников Украины (Вільної профспілки залізничників України, ВПЗУ) Олег Школяр.

В экстренных условиях положение госкомпании-монополиста сработало на руку УЗ, и, в отличие от частных перевозчиков, она проделала эффективную работу.

"Есть жесткая централизация железной дороги и жесткие правила соблюдения безопасности движения, разработанные еще в советское время. Сейчас мы видим, насколько это отлаженная структура и как хорошо она справляется с эвакуацией. И это все несмотря на изношенный подвижной состав и инфраструктуру. Более 90% украинских локомотивов построены более чем 50 лет назад и давно эксплуатируются сверх нормы", – говорит экономист и редактор журнала "Спільне" Александр Кравчук, ранее работавший проводником и защитивший диссертацию по экономике предприятия УЗ.