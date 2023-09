Milei abala a política argentina – e pode ser presidente

“Estamos no fim do modelo de castas, daquela atrocidade de que onde há necessidade nasce um direito”, disse o economista libertário Javier Milei, que obteve 30% dos votos durante as eleições primárias argentinas, em seu primeiro discurso após a vitória. “Somos a força com mais votos porque somos a verdadeira oposição. Somos os únicos que queremos uma mudança real. Porque lembrem-se: uma Argentina diferente é impossível com os mesmos de sempre, que fracassaram."

Os resultados do mês passado foram um tsunami. Embora as eleições primárias, conhecidas como PASO, sirvam apenas para definir os candidatos para as eleições gerais de outubro, o fato de o voto ser obrigatório faz delas um mecanismo capaz de prever o resultado final, além de definir o ritmo da campanha. Milei, o único que não teve concorrência interna, prevaleceu como o candidato mais votado a nível individual e o seu partido, La Libertad Avanza (A Liberdade Avança), também obteve a maioria dos votos.

Juntos por el Cambio (Juntos pela Mudança), a coalizão de oposição de centro-direita que apresentou o cenário interno mais competitivo, ficou em segundo lugar com 28%. A candidata para as eleições gerais será Patricia Bullrich, uma opção mais radical que venceu Horacio Rodriguez Larreta, prefeito de Buenos Aires. A combinação desses dois resultados – a vitória de Milei em todo o país e a vitória de Bullrich em sua eleição interna – representa um avanço importante para a direita. A questão agora é quem a liderará.

O peronismo governista, representado nas PASO pela coligação de centro-esquerda União para a Pátria, obteve 27% dos votos, o seu pior resultado desde o retorno da democracia nos anos 80. Seu candidato presidencial será o atual ministro da Economia, Sergio Massa, que venceu confortavelmente as primárias. Sua gestão cobrou seu preço: perdeu quase metade dos votos que ganhou em 2019.

Quanto a Milei, se conseguir reproduzir os resultados em outubro, tem boas chances de passar para o segundo turno, em novembro, onde disputaria contra Bullrich ou Massa. (Para conquistar a presidência no primeiro turno são necessários 45% dos votos ou 40% e uma diferença de 10 pontos percentuais em relação ao segundo melhor votado.) Já não parece loucura que Milei possa ser presidente. Pelo contrário, hoje parece o cenário mais provável.

Antes de iniciar seu discurso, em uma sala no centro de Buenos Aires lotada de jovens entusiasmados, Milei foi interrompido pelos gritos de seus seguidores: “Que se vayan todos... que no quede ni uno solo” (algo como, "Fora com todos eles... que não fique nenhum").

O slogan “que se vaya todos” tornou-se famoso na eclosão social de 2001, em um contexto de grave crise econômica e política. As duas coalizões que até as primárias dominaram a política argentina são, de certa forma, herdeiras desse contexto. A chegada do peronista Néstor Kirchner ao poder em 2003 inaugurou um período de governos de centro-esquerda que retomaram o crescimento econômico – impulsionados pelo boom das commodities no mercado internacional – e promoveram uma ampla gama de políticas sociais. Os cidadãos voltaram a confiar na política.

Kirchner foi sucedido por sua esposa Cristina Fernández, que governou de 2007 a 2015. No final de seu mandato, o kirchnerismo estava mostrando sinais de desgaste: a inflação estava aumentando, o crescimento havia estagnado e as denúncias de corrupção estavam se acumulando.

A essa altura, a oposição também se tinha redefinido. O PRO (Proposta Republicana), novo partido de centro-direita liderado pelo empresário Mauricio Macri, que governava a capital do país, venceu em 2015 através de uma aliança com antigos partidos.

Nos anos seguintes, o sistema parecia estável, com duas coalizões que expressavam as divisões sociopolíticas históricas do país: o peronismo, um movimento identificado com o ex-presidente Juan Domingo Perón, cuja principal bandeira é a justiça social, e o antiperonismo, mais ligado à direita. Depois de 2001, ambas as correntes passaram a ser lideradas por novos partidos, superando a crise de representação.

Mas esse espectro voltou no calor de uma crise econômica que fez Macri perder a reeleição em 2019, quando o peronismo voltou ao poder com o atual presidente Alberto Fernández e Cristina Fernández como sua vice-presidente. Uma crise que só se ampliou nesses quatro anos.

A inflação está acima de 100%, a pobreza chega a 40% e o país não apresenta crescimento real há mais de uma década. O tecido social sofreu uma rápida mutação: o emprego informal atinge metade da população e a Argentina, que no século 20 se vangloriava de ser uma espécie de ilha europeia na América Latina, está cada vez mais parecida com seus vizinhos.

Duas décadas depois, proferida por jovens que não viveram a revolta social de 2001, o “que se vayan todos” voltou com Javier Milei, que baseou sua campanha em um ataque direto à "casta política", ao Estado e à "justiça social".

A onda libertária

Milei venceu em 16 dos 24 círculos eleitorais do país. Em algumas províncias do sul e do norte, de tradição peronista, ultrapassou os 40%, assim como na região central dominada pelo agronegócio, um bastião da centro-direita. Sua força vem do interior do país: seu pior desempenho foi na cidade de Buenos Aires e na província de mesmo nome, os dois distritos que, em termos de população, monopolizam a política nacional. Seu movimento é federal e multiclasse, com penetração em diversas camadas sociais.

Milei, um libertário que se identifica com a extrema-direita global, quer lançar um referendo sobre a lei de 2020 que legalizou o aborto e prometeu abolir a obrigatoriedade da educação sexual, como explica o openDemocracy. Negador da crise climática, ele propõe um programa de choque cuja medida principal é a dolarização – uma receita até recentemente considerada um tabu na política argentina, mas percebida por muitos eleitores como a única capaz de conter a inflação. As possíveis implicações dessa política para os salários atuais têm recebido menos atenção, embora Milei afirme que vai arrecadar os dólares necessários para executá-la.

Nascido em uma família de classe média baixa e com uma infância turbulenta, Milei cultiva um perfil excêntrico, acompanhado por uma estética roqueira e um corte de cabelo desgrenhado. Em uma biografia recente intitulada El loco (Planeta, 2023), o jornalista Juan Luis González o retrata como uma figura instável, que se entrega a delírios messiânicos e mantém um relacionamento espiritual com um de seus cães falecidos, com quem se comunica por meio de sua irmã.

No seu discurso de domingo, agradeceu aos seus “filhos de quatro patas”, cujos nomes são homenagens aos economistas da escola austríaca. Além de lecionar, ele prestou consultoria a grandes empresas e ficou conhecido como comentarista de TV até conquistar uma cadeira como deputado na cidade de Buenos Aires em 2021. Essa é, até o momento, sua única experiência política.

Ele agora é líder da corrida eleitoral de outubro, graças ao impulso da vitória das PASO. A campanha mediática contra ele, que se acelerou nos últimos meses após uma série de escândalos de financiamento irregular, não o prejudicou – muito pelo contrário. Em um cenário de três terços, Milei não tem muita vantagem sobre seus concorrentes, mas eles têm, a priori, mais problemas.

Bullrich, a candidata de centro-direita, terá de lutar para atrair os votos de Rodríguez Larreta, seu rival moderado nas PASO. Não é uma tarefa fácil, porque ao se deslocar para o centro pode perder votos da direita para Milei.

Esse dilema reflete uma tendência global, com a ascensão da extrema-direita punindo principalmente os partidos tradicionais de centro-direita. No Brasil, esse espaço foi absorvido por Bolsonaro. Após as PASO, tanto Bullrich quanto o ex-presidente Macri decidiram não confrontar Milei, mas parabenizá-lo. Essa estratégia pode ser equivocada e reflete a forma como a polarização foi alterada: a divisão kirchnerismo vs. antikirchnerismo é sobreposta por uma mais poderosa, que confronta a política tradicional – a casta, segundo Milei – com a sociedade dos indignados.

Sergio Massa, o candidato pró-governo, carrega o fardo de ser o condutor de uma economia que sofreu um duro golpe com os resultados das primárias. Após um aumento recorde da taxa de juros, espera-se que a inflação aumente, exacerbando a crise. A coalizão governista ficou apenas um ponto percentual atrás de seus rivais de centro-direita e ainda tem uma chance de chegar ao segundo turno presidencial, um cenário que parece inevitável. Mas, para isso, terá que ganhar o voto da esquerda e apelar, como todos os candidatos, aos muitos ausentes nas PASO: cerca de 10 milhões de pessoas que não foram votar, um número recorde.

Milei agora terá que mostrar que representa mais do que o “voto desabafo” e que suas propostas podem ser concretizadas. As pesquisas, que não conseguiram captar todo o seu apoio, mostram um distanciamento dos eleitores em relação às suas medidas mais radicais.

Os resultados na província de Santa Cruz, no sul do país e bastião fundador do kirchnerismo, são reveladores. Milei foi o candidato mais votado para presidente, mas seu partido não apresentou candidatos para deputados e senadores na província. Nessa categoria, o kirchnerismo ganhou, mas com apenas 17% dos votos. Os votos em branco para legisladores, por outro lado, ultrapassaram os 60%. Seria o partido de Milei ou ninguém.