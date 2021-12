Fazer justiça reparatória significa desenraizar os legados do colonialismo

Trinidad e Tobago e a Jamaica estão entre os dez primeiros do mundo em letalidade policial. A violência policial também está aumentando: nos últimos anos, as mortes relacionadas à polícia no país aumentaram alarmantes 86%.

Este sistema policial é uma relíquia colonial, estabelecida para punir os trabalhadores escravos quando sua resistência ameaçava os lucros das plantações.

No entanto, os protestos mundiais do ano passado Black Lives Matter levaram a demandas para desmantelar este sistema capitalista racial. Foi um incrível chamado à ação por parte dos povos negros e aliados clamando por justiça reparatória em face da violência sancionada pelo Estado que desvaloriza nossa existência coletiva.

Hoje, as forças que trabalham contra esses movimentos estão se tornando mais complexas, como mostra a reação atual contra a teoria crítica da raça e que afirma que o Reino Unido não é institucionalmente racista – mesmo enquanto as demandas por justiça reparatória continuam.

No entanto, grande parte da discussão em torno das reparações continua a ser limitada a questões nacionais e não reflete a luta comum dos negros contra a supremacia branca nas sociedades pós-coloniais e coloniais. Para instituir uma agenda econômica reparatória abrangente – e para desenraizar os legados do colonialismo e da violência – precisamos de uma abordagem internacional.

O transnacionalismo é vital

A luta de negros, indígenas e outra minorias em toda parte pela libertação e autodeterminação é universal, bem como distinta de acordo com as circunstâncias individuais.

Nos Estados Unidos, a discussão sobre reparações é frequentemente fixada em uma estrutura nacional – fazer reivindicações monetárias ao governo federal por sua responsabilidade pela escravidão e segregação do Jim Crow. Essa abordagem ignora que a escravidão abrangeu toda a região. Por exemplo, os Estados Unidos participaram do comércio de escravos e forneceram apoio militar e econômico às colônias britânicas no Caribe; hoje, continua a dominar a economia global e ocupou muitos países de maioria negra, como o Haiti.

Os elementos mais radicais do movimento de reparação nos Estados Unidos, liderado pelo Movement for Black Lives, incluem imigrantes negros do Caribe e da África. Acho esta forma mais convincente porque reconhece o paradigma pan-africano e as repercussões transnacionais da supremacia branca global.