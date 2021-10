O que liga o crime organizado à direita radical?

Nos anos 70 e início dos anos 80, a Itália foi assolada por uma onda de violência e ataques terroristas – os chamados "Anos de Chumbo" (anni di piombo).

Enquanto a violência vinha tanto da esquerda radical quanto da direita radical, grupos militantes neofascistas como a Nova Ordem (Ordine Nuovo), a Vanguarda Nacional (Avanguardia nazionale) e o Núcleo Armado Revolucionário (Nuclei Armati Rivoluzionari; NAR) fizeram um uso particularmente brutal da violência e do terror contra seus inimigos. A violência de direita culminou com o massacre de Bolonha em 1980, um bombardeio terrorista perpetrado por membros do NAR na estação de trem da cidade que deixou 85 mortos.

Grupos como o NAR tiveram ajuda do submundo criminoso da Itália. O NAR tinha ligações com a Banda della Magliana, uma organização criminosa sediada em Roma, e os dois estariam envolvidos em esquemas de proteção, tráfico de armas e assassinatos. Nos anos 70, a 'Ndrangheta, um enorme sindicato do crime organizado com suas raízes no sul da Itália, tinha alegadamente ligações tanto com a Nova Ordem quanto com a Vanguarda Nacional.

Estes são apenas alguns exemplos de como a relação entre o crime organizado e a direita radical internacional – particularmente com os setores mais extremos e violentos da direita radical – não é nada de novo.

Na verdade, a tendência continua até os dias de hoje.

No início deste ano, a polícia alemã prendeu membros de uma rede criminosa neonazista supostamente envolvida em lavagem de dinheiro, bem como no tráfico de drogas e armas. O Aurora Dourada da Grécia foi considerado uma "organização criminosa" por um tribunal grego em outubro de 2020, com seus membros envolvidos em tudo, desde lavagem de dinheiro até homicídios. Em dezembro de 2020, a polícia espanhola prendeu extremistas radicais de direita supostamente envolvidos em tráfico de armas e drogas, enquanto em 2019 a polícia italiana prendeu vários indivíduos que planejavam formar um partido neonazista, incluindo um membro importante da ‘Ndrangheta.