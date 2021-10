Marx sobre a exploração: um ABC para um mundo desigual

"Equivalente foi trocado por equivalente". É assim que Karl Marx, escrevendo em sua obra-prima O Capital: Crítica da Economia Política, descreveu as várias trocas que impulsionam a acumulação capitalista. Ele estava se referindo a como os capitalistas pagam o valor integral de todas as coisas necessárias para produzir uma mercadoria – como matérias-primas, tecnologia e, o mais importante, força de trabalho.

Isso pode parecer uma coisa estranha para alguém como Marx dizer. Afinal, ele entendia o capitalismo como um sistema econômico fundamentalmente antagônico, onde a política é definida pelos interesses de uma classe exploradora de capitalistas em conflito com os de uma classe trabalhadora explorada. Como a exploração pode estar ocorrendo se os trabalhadores estão sendo pagos pelo valor total de sua força de trabalho? A exploração tem a ver com pagar aos trabalhadores menos do que o valor real de sua força de trabalho?

É útil refletir sobre esta questão. Isso não só nos ajuda a entender o que era específico da teoria de Karl Marx sobre a exploração sob o capitalismo, mas também nos fornece algumas ferramentas muito importantes para entender melhor nosso mundo profundamente desigual. Os 2.153 bilionários do mundo controlam atualmente mais riqueza do que 4,6 bilhões de pessoas (60% da população do planeta), precisamente porque a exploração mundial das classes trabalhadoras tem gerado padrões perversos de distribuição da riqueza.

Valor excedente e/ou como exploração

A acumulação capitalista depende do lucro. No final das contas, os capitalistas precisam ser capazes de obter mais dinheiro do que investiram inicialmente na produção e venda de matéria prima. Se não o fizerem, eles abandonarão o negócio muito rapidamente. "Mais dinheiro", escreveu Marx, "é retirado da circulação no final do que foi jogado nele no início". Este pedaço extra no topo – lucro – é o que Marx chamou de mais-valia. E a extração de mais-valia é a chave para a compreensão de como a exploração ocorre dentro do capitalismo.

Em contraste com as economias feudais, onde os vassalos espremiam o excedente dos servos camponeses, a extração de excedente no capitalismo geralmente acontece sem o uso de força direta e coerção. Em uma economia capitalista, capitalistas e trabalhadores se encontram no mercado para comprar e vender força de trabalho, aparentando ter uma relação de igualdade. De fato, em O Capital, Marx fala dos capitalistas e dos trabalhadores como "dois tipos muito diferentes de proprietários de mercadorias". Os capitalistas possuem os meios de produção enquanto os trabalhadores possuem sua própria força de trabalho, que eles vendem aos capitalistas. Então onde está a exploração?

Marx responde a esta pergunta analisando o que torna a força de trabalho diferente de outras mercadorias. Ele a descreve como "sendo uma fonte não apenas de valor, mas de mais valor do que ela mesma tem". Esta é a fonte de mais-valia. Como? Marx argumentou que o valor de um trabalhador, pago em salários, é baseado no quanto custa ao trabalhador viver – ou seja, o mínimo para cobrir necessidades materiais como moradia, alimentação, vestuário e assim por diante. Os salários, portanto, não se baseiam no que um operário produz no decorrer de um dia. A diferença entre os dois é o valor excedente. Esta é a articulação central do argumento de Marx: no capitalismo, a mais-valia acumula para o capitalista e, portanto, é fundamental para o que é a exploração e como ela funciona. E, crucialmente, a desigualdade se aprofunda sempre que aumenta a diferença entre os salários e o valor produzido pelos trabalhadores. Como tal, o aprofundamento da desigualdade está ligado à dinâmica da acumulação capitalista.