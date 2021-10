Protestos, descontentamento e democracia na América Latina

O ano de 2019 será lembrado como o ano da agitação social na América Latina. Em seu último trimestre, surgiram protestos no Equador, Chile, Bolívia e Colômbia. O medo do contágio da Covid-19 pareceu reprimir os protestos quando a pandemia atingiu a região em 2020. Entretanto, na Bolívia e na Colômbia, o descontentamento superou o medo e as pessoas saíram às ruas mesmo com a pandemia. No Peru e no Paraguai, que haviam passado por crises institucionais em 2019, surgiram protestos no final de 2020 e início de 2021, respectivamente. O que significam as manifestações cidadãs em meio a uma crise sanitária e econômica? E o que nos diz sua ausência? Neste artigo, vou tentar esboçar algumas ideias sobre o significado da agitação social, bem como cenários potenciais para os sistemas políticos da região, que refletem diferentes maneiras de canalizar esta agitação e falar sobre as promessas não cumpridas da transição democrática.

As transições democráticas dos anos 80 ocorreram no contexto de uma profunda crise econômica: a crise da dívida externa, que provocou uma recessão tal que esses anos foram apelidados de "década perdida" da América Latina. A interpretação desta crise como um indicador da ineficácia dos governos autoritários impulsionou a democratização na região. Durante as transições, os cientistas políticos estavam divididos entre dois medos. Havia aqueles que pensavam que as jovens democracias não sobreviveriam à pobreza e desigualdade que herdaram porque suas crises fiscais não lhes permitiriam atender às exigências das maiorias excluídas que então ganhavam o direito de se expressar politicamente. Por outro lado, havia aqueles que temiam que as elites que haviam apoiado os golpes de seus aliados militares interrompessem o processo se as exigências dessas maiorias excluídas não fossem contidas.

O despertar democrático não trouxe redistribuição para as maiorias que ganharam direitos políticos, mas sim processos de ajuste econômico e uma onda de reformas de mercado que parecia inevitável quando a queda do Muro de Berlim anunciava o fim da utopia comunista. As elites econômicas perderam o medo da democracia, e enquanto os militares resistiram às tentativas de julgar seus crimes de direitos humanos, a paz social foi mantida, seja por medo da repressão do passado ou do desgaste da sobrevivência econômica, com o aumento da pobreza e da informalidade que a década de 1990 trouxe. Quando as elites políticas pareciam concordar com o que foi chamado de Consenso de Washington (reformas que incluíam privatização, desregulamentação e liberalização do comércio), a resistência das classes populares empobrecidas começou a surgir e foi exacerbada pela crise econômica que caracterizou os últimos cinco anos do século 20. Enquanto o descontentamento transbordava pelas ruas, como durante o Caracazo na Venezuela ou as chamadas "guerras" do gás e da água na Bolívia, ele se expressava principalmente através dos canais políticos abertos pela democracia, ou seja, abandonando os partidos que promoviam políticas de mercado e buscando outras alternativas. Esta estratégia democrática gerou um aumento da volatilidade eleitoral em busca de novas opções e abriu caminho para lideranças que reconfiguraram totalmente os sistemas partidários na Venezuela, Equador e Bolívia, e parcialmente na Argentina e Uruguai. Em outros casos, havia um partido que proporcionava uma alternativa à força governante, como no Brasil, mas não houve reconfiguração do sistema partidário e o Partido dos Trabalhadores (PT) nunca alcançou maiorias legislativas, portanto dependia dos governos de coalizão. Em todos estes casos, as novidades políticas polarizam os sistemas partidários (mesmo no Brasil, com a polaridade petismo/antipetismo).