Povos indígenas isolados do Peru: situação de emergência

“Quando os madeireiros nos contataram, saímos da floresta. Então chegou a doença. Não sabíamos o que era uma gripe. Metade de nós morreu. Minha tia morreu, meu sobrinho morreu. Metade do meu povo morreu”. É assim que Jorge, um indígena Murunahua do Peru, conta como foi seu primeiro contato com não-indígenas. Podemos pensar que é uma história do passado, mas esta tragédia se repete continuamente entre os povos isolados, os mais vulneráveis ​​do planeta.

Concessões para exploração de hidrocarbonetos, extração "legal" e ilegal de madeira, mineração a céu aberto, poluição de rios, incêndios, tráfico de drogas, tráfico de pessoas... e agora também a Covid – as frentes que ameaçam a sobrevivência de povos indígenas isolados no Peru estão em ascensão.

Entretanto, em resposta a tal emergência e longe de ser intimidada, a mobilização das organizações indígenas e seus aliados em todo o mundo ganhou ainda mais força e, juntos, eles estão exigindo que o governo peruano cumpra imediatamente seu dever de proteger os territórios e as vidas dos povos indígenas não contatados.

Existem mais de 100 povos indígenas em todo o mundo que não mantêm contato regular com a sociedade majoritária e que rejeitam a abordagem de estranhos. Eles são conhecidos como "povos isolados" ou "não contatados" e se concentram na Amazônia, no Gran Chaco, nas Ilhas Andaman (no Oceano Índico) e na Papua Ocidental. Eles são sobreviventes de contatos anteriores que resultaram em massacres de seus povos como resultado da violência e doenças trazidas a eles por invasores não indígenas.

O Peru é o segundo país do mundo com o maior número de povos isolados, atrás apenas do Brasil, e a extensa fronteira amazônica entre os dois países constitui a chamada fronteira isolada amazônica, a região do planeta com maior concentração de grupos não contatados.

A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a própria legislação nacional (Lei nº 28736 para a proteção dos povos indígenas ou originário em situação de isolamento e em situação de contato inicial), entre outros, reconhecem o direito à autodeterminação dos povos isolados, que nos mostram claramente que rejeitam o contato, e estabelecem que o Estado peruano tem o dever de proteger suas vidas.