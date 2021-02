Processo eleitoral do Equador desperta preocupação internacional

No próximo domingo (7), os cidadãos do Equador exercerão seu direito constitucional à soberania popular, elegendo um novo presidente e uma nova Assembleia Nacional para tirar o país da sua crise mais grave em uma geração. Entre a repressão violenta dos protestos anti-IMF, em 2019, e as persistentes ameaças de cancelamento das eleições do próximo mês, a democracia no Equador está à beira do abismo. A vigilância da comunidade internacional será fundamental para preservar e ajudar a restaurar a democracia em uma região que vem passando por um retrocesso autoritário.

O Equador foi mais afetado pela pandemia de Covid-19 do que quase qualquer outro país do mundo. O país registou mais de 40 mil mortes em 2020, um recorde per capita quase duas vezes superior ao dos Estados Unidos.

As trágicas consequências da Covid-19 já afetaram as instituições democráticas do Equador: o acordo do governo com o FMI levou à demissão de 3.680 trabalhadores da saúde pública, erodindo o direito constitucional dos cidadãos à saúde.

A preocupação agora é que a pandemia sirva como uma cortina de fumaça para uma maior erosão. Continuam a circular rumores de que as eleições do Equador podem ser adiadas, e o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) propõe agora que todos os representantes dos partidos políticos apresentem testes RT-PCR negativos antes de comparecerem às urnas, uma condição que colocaria um fardo insuperável na logística dos esforços de observação e nas finanças pessoais dos observadores.