Борис Кагарлицкий: от ястреба войны до антивоенного политузника

Кагарлицкий — пожалуй, самый видный мыслитель-марксист постсоветского пространства, известный в широких академических и политических кругах как внутри России, так и далеко за её пределами. Начинал он как советский левый диссидент и участник подпольных марксистских кружков, и стал едва ли не единственным человеком из этой среды добившимся признания, оставшись через много лет при своих социалистических убеждениях. На книгах и лекциях Кагарлицкого выросло не одно поколение постсоветских левых, а его оценки политических событий в этих странах стали ориентиром для многочисленных западных левых.

Публичное неприятие войны в Украине столь знаковой для левых кругов фигуры как Борис Кагарлицкий не могло не раздражать российские власти. Его арест означает, что даже мировая известность публичных интеллектуалов и их связи в высоком политикуме России больше не являются преградой для репрессий.

Впрочем, взгляды Кагарлицкого на войну в Украине далеко не всегда были такими, как сегодня. В период 2014-2015 годов Борис с большим энтузиазмом поддержал аннексию Крыма и сепаратистские движения на Донбассе, разглядев в этих процессах некие прогрессивные "антиимпериалистичиские" черты. Для многих левых, сформировавших свои взгляды в том числе и на его творчестве, читать статьи Кагарлицкого того периода было невыносимо трудно — чувство, будто автора подменили кем-то совершенно другим, возникало уже на первых секундах ознакомления с его новыми материалами.

Потому даже дочитывать его тексты хотя бы до середины порой становилось непосильной для психики задачей. К примеру, в одной из своих статей он писал:

"Новороссия — это не проект, а движение, мечта, общественная цель". Его сайт "Рабкор" в редакционном заявлении говорил следующее: "Путь к прекращению гражданской войны на Украине лежит через … [признание Киевом] поражения в своей войне против восставшего Юго-Востока". Было и такое.