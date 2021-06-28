"Блажен озлобленный поэт": Егор Летов глазами Максима Семеляка

Когда Летов умер, помню, с каким раздражением я читал, кажется, в "Афише", твои строчки о том, как ты рад, что Егор успел съездить в Америку, поесть нормальной еды, посмотреть, "как люди живут" и что-то в таком духе. Говоря словами героя, казалось, что его "делают частью попса" уже мертвым, и аж зубами хотелось скрежетать на фоне общей тоскливости момента — возможно потому, что эти слова неприятно резонировали с настроением его последних альбомов. Вообще говоря, насколько эта американская поездка, эта смена декораций, этот опыт другого (полушария, уклада...) были важны?

Да-да, я тебя прекрасно понимаю, но мне в тот момент как раз нравилось, что я изредка могу предложить Летову немного другой контекст — во всех отношениях: от глянцевых страниц "Афиши" до, не знаю, тайской еды в Нью-Йорке. Ну потому что людей, готовых распить с ним литр паленой водки, побиться головой об стену и поклясться в том, что они тоже всегда будут против — в них, в общем-то, недостатка не было на его жизненном пути. Грубо говоря, я не звонил ему пьяный по ночам с воплем: Егор, так в чем смысл жизни? Хотя, конечно, подмывало.

Вообще, задним числом я понимаю, что общался с ним преступно мало — в том смысле, что мог бы делать это куда чаще и гуще, и уж по меньшей мере мне следовало записывать наши беседы. Даже то первое интервью в "Афише" — смешно сказать, но это не от меня исходила инициатива, он сам позвонил и сказал, типа, хочу поговорить под запись, надо кое-какие вещи проговорить. Мне кажется, Америка была для него важна — как некий новый этап и одновременно возвращение ко всем этим психоделическим истокам, причем Америка калифорнийская, не нью-йоркская.

Продолжая линию рассуждений о "нормальной еде": меня резанул момент в твоей книге, где Летов советует приятелю почитать "Чайку Джонатана Ливингстона". Я догадывался, что вкус у Игоря Федоровича – не камертон, но насколько он вообще был разборчив в выборе интеллектуальных раздражителей? В частности, с визуальными искусствами, кино (ты пишешь, что ему нравился Андрей Монастырский, хотя к Ричарду Баху это, скажем, не очень близко).

Егор вообще не про "хороший вкус" — с такими рьяными вещами, которыми он занимался, странно служить еще и арбитром изящного. С тем же успехом можно разбирать стиль его одежды и предъявлять за то, что он носил куртки с вещевого рынка. Он про другое. Это как у Окуджавы — "нас обделила с детства иронией природа, есть высшая свобода, и мы идем за ней".

Мне кажется, он шел за этой высшей свободой, а в этом деле любые мало-мальски родственные, как ты говоришь, “интеллектуальные”, раздражители хороши, а на мелочи, вроде вкуса или иронии, не разменивался. За это над ним как раз многие потешались, но как пел он сам — хорошо смеется тот, кто смеется последним. А он и был такой человек последнего смеха, что ли. Насчет кино, я, разумеется, не помню всех деталей. Почему-то мне только запомнилось, что ему понравился вырыпаевский фильм "Эйфория".

Ты пишешь, что девяностые, вторая половина особенно, когда были изданы "Солнцеворот" и "Невыносимая легкость бытия", стали очень тяжелым временем для Летова. Почему? И почему нулевые стали полегче?

Ну это, наверное, можно связать с крахом его, так сказать, политической платформы, с какими-то неурядицами житейскими, пьянством опять-таки и общим раздраем. Но главное — перестали писаться песни, ведь если не считать заимствованного "Звездопада" (альбом кавер-версий советских песен, выпущенный в 2002 году — прим. ред.), то следующий полноценный альбом он запишет только в 2003 году. То есть это почти десятилетний перерыв в творчестве, если учесть, что материал того же "Солнцеворота" был сочинен еще в 1993-94. Ну и соответственно "полегче стало" по тем же причинам — просто начались, наконец, новые песни, а вместе с ними и внятная гастрольная жизнь, и какие-то сопутствующие человеческие условия в целом.

Нет, разумеется, тяготы девяностых придавали "ГО" отдельного драйва и разумеется, я дико ликовал на пьяном концерте в "16 тоннах" — типа, класс, Егор напился, так победим. Но я был тогда совсем молод и неумен, по большому счету веселья-то мало — ну сидит измученный немолодой человек и сорок минут пытается спеть одну песню — по сути это и была наглядная иллюстрация его старого тезиса "мы будем умирать, а вы наблюдать", только я тогда этого не понимал.

Раз мы коснулись алкоголя: это было для него проблемой на твой взгляд? Как он сам к этому относился?

Мне кажется, он все-таки подчинял алкоголь каким-то своим тактическим задачам. То есть он скорее был тактический пьющий, нежели стихийно-стратегический. Ну вот простой тест — при наших кабацких встречах я всегда пил водку, а он пиво. Я к тому, что я не припоминаю, чтоб он как-то жадно посматривал на графин и мучительно с собой боролся, боясь "сорваться". Насчет доз крепкого алкоголя — ну какие-то они явно не соревновательные, вполне человеческие, как у тебя да у меня.

Возвращаясь к музыке: Летов любил американскую психоделию еще в 1980-х, но стал играть нечто внутренне созвучное этой сцене лишь в нулевых. У тебя есть объяснения этой динамики, почему он настолько не сразу сам стал воплощать то, что ему было изначально близко?

Мне кажется, это чисто технический вопрос, ну и, если угодно, политический. Все-таки нужно иметь соответствующие условия и знания, для того чтоб писать, как условные Love (классическая группа американской психоделии — при. ред.) — что по меркам омского 1986 года трудно представимо. Политический в том плане, что ну вот заиграй он искомый психодел в конце восьмидесятых — ну и кто бы это заметил по тем временам? Тогда "Оборона" осталась бы в своей сколь угодно заковыристой ауре, как, например, "Восточный синдром" или "Миссия Антициклон" (я ни в коем случае не говорю, что они играли американский психодел — я о том, что ему нужно было куда более громкое и резкое высказывание, которое выходило бы за рамки собственно музыки). Как он сам выражался в песне — кто б меня услышал, если б я был умен?

Мне всегда нравилась сентенция Лидии Ланч (американская певица, писательница и перформанс-артистка — прим. ред.) насчет того, что надо высказывать невысказываемое и дистиллировать это в правду. И Летов в этом смысле, конечно, классический самогонщик — он гнал самопальный рок крепостью чуть не выше ста градусов, и тут уж было не до букетов и ароматов — задача иная стояла. А с годами, когда первая ударная миссия была выполнена, как раз зазвучали другие оттенки, и все такое и это бы только развивалось.